Ветропарк, запущенный Statoil совместно с Masdar, подключен к энергосети Шотландии и располагается в 25 километрах от побережья города Питерхеда в шотландской области Абердиншир, он будет обслуживать около 20 тысяч домов.
Это чрезвычайно редкое явление, которое, как считается, происходило всего несколько раз в истории. Последний такой случай был зафиксирован в феврале этого года в Великобритании - щенок с зеленой шерстью родился у "шоколадного" лабрадора.
О проведении референдума о независимости Каталонии местные власти объявили в июне. Его участникам предложено ответить на вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой правления?"
Туристка Хейли Джонсон в понедельник увидела странную темную фигуру в сумерках в заливе Уркухарт озера Лох-Несс, который считается любимым прибежищем Несси. До этого Лох-несское чудовище не видели с августа прошлого года.
В поддержку нового референдума о независимости высказались 69 парламентариев, против – 59. Они также поддержали предложенный Николы Стерджен график его проведения: в период с осени 2018 по весну 2019 года.
С пятницы власти закрыли почти 120 школ, где учатся 8,5 тысячи детей. Из-за сильных ветров в Эдинбурге закрыт парк аттракционов, городской рынок и площадь святого Эндрю, которая находится в центре Эдинбурга.
Международная федерация футбола оштрафовала сборные Англии и Шотландии за то, что футболисты сборных вышли на поле в траурных повязках с изображением красного мака в память о погибших в войнах солдатах стран Британского содружества.
Накануне в Киеве умерла известная актриса Валерия Заклунная. Помимо этого между Украиной и Беларусью разгорелся авиаскандал, а в результате теракта в Турции погиб полицейский, еще 16 человек получили ранения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".