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    Шотландия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 147
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    Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
    Политики Шотландии заговорили об остановке Brexit
    06:47 30.11.2017
    157Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Группа из четырех шотландских проевропейских политиков из разных партий запустила краудфандинговую кампанию, чтобы собрать 50 тысяч фунтов для оплаты судебных издержек при рассмотрении дела.
    У берегов Шотландии заработал первый в мире плавучий ветропарк
    У берегов Шотландии заработал первый в мире плавучий ветропарк 
    09:03 19.10.2017
    370
    Ветропарк, запущенный Statoil совместно с Masdar, подключен к энергосети Шотландии и располагается в 25 километрах от побережья города Питерхеда в шотландской области Абердиншир, он будет обслуживать около 20 тысяч домов.
    Шотландская свадьба экс-коммунистки Оксаны Калетник
    Экс-коммунистка Калетник вышла замуж в замке в Шотландии 
    13:59 04.10.2017
    835
    44-летняя экс-депутат от Коммунистической партии Оксана Калетник вышла замуж во второй раз. Торжество прошло в Шотландии, от куда родом избранник украинки
    Портрет герцога Букингема Джорджа Вильерса авторства Рубенса
    Обнаружена считавшаяся утерянной в течение 400 лет картина Рубенса
    16:58 24.09.2017
    281
    По данным щотландских СМИ, считавшуюся утерянной картину Питера Пауля Рубенса нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго.
    В Шотландии под зданием детдома нашли останки более 400 детей
    В Шотландии под зданием детдома нашли останки более 400 детей
    21:52 11.09.2017
    1596
    В Шотландии на одном из кладбищ обнаружено массовое захоронение воспитанников детского дома, которым управляли католические монахини.
    Собака породы золотистый ретривер. Архивное фото
    В Шотландии родился ретривер с зеленой шерстью
    16:02 21.07.2017
    372
    Это чрезвычайно редкое явление, которое, как считается, происходило всего несколько раз в истории. Последний такой случай был зафиксирован в феврале этого года в Великобритании - щенок с зеленой шерстью родился у "шоколадного" лабрадора.
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии
    Евросепаратизм. Каталония, por favor, не уходи!
    13:16 11.07.2017
    10338
    О проведении референдума о независимости Каталонии местные власти объявили в июне. Его участникам предложено ответить на вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой правления?"
    Истребитель. Архивное фото
    Британские истребители по тревоге подняли в небо из-за самолетов РФ
    19:25 27.05.2017
    277
    Согласно данным британских средств массовой информации, самолеты были подняты в небо по тревоге, однако причина срочного реагирования не была озвучена.
    Сделанная туристкой фотография, предположительно, Лох-несского чудовища
    Камера зафиксировала "пропавшее" Лох-несское чудовище - СМИ
    12:34 03.05.2017
    1921
    Туристка Хейли Джонсон в понедельник увидела странную темную фигуру в сумерках в заливе Уркухарт озера Лох-Несс, который считается любимым прибежищем Несси. До этого Лох-несское чудовище не видели с августа прошлого года.
    Флаг Шотландии
    Шотландия станет независимым государством - первый министр
    08:44 06.04.2017
    358Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Первый министр Шотландии Никола Стерджен в интервью одному из агентств сообщила, что новый референдум о независимости "должен проводиться на той же основе, что и предыдущий".
    Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
    Парламент Шотландии поддержал новый референдум о независимости
    20:13 28.03.2017
    792Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    В поддержку нового референдума о независимости высказались 69 парламентариев, против – 59. Они также поддержали предложенный Николы Стерджен график его проведения: в период с осени 2018 по весну 2019 года.
    Футбол
    Гол Мартина принес сборной Шотландии победу над словенцами в отборе ЧМ-2018
    02:55 27.03.2017
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    Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Глазго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 88-й минуте забил Крис Мартин.
    Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
    Теракт в Лондоне. Парламент Шотландии остановил дебаты о независимости
    18:16 22.03.2017
    297Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    На среду было запланировано голосование по вопросу о проведении нового плебисцита в Шотландии. Пока не ясно, состоится ли оно после произошедшего.
    Шторм в Шотландии. Архивное фото
    На Шотландию обрушился мощный ураган
    11:43 24.12.2016
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    С пятницы власти закрыли почти 120 школ, где учатся 8,5 тысячи детей. Из-за сильных ветров в Эдинбурге закрыт парк аттракционов, городской рынок и площадь святого Эндрю, которая находится в центре Эдинбурга.
    Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
    Шотландия опубликует предложения по сохранению страны в ЕС после Brexit
    01:32 03.12.2016
    50Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что "совершенно необходимо, чтобы мнение Шотландии было выслушано и принято с уважением правительством Великобритании".
    Логотип ФИФА
    ФИФА открыла дела в отношении сборных Англии и Шотландии
    20:21 17.11.2016
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    Международная федерация футбола оштрафовала сборные Англии и Шотландии за то, что футболисты сборных вышли на поле в траурных повязках с изображением красного мака в память о погибших в войнах солдатах стран Британского содружества.
    Валерия Заклунная в фильме Место встречи изменить нельзя
    Хроника 22 октября: скандал с "Белавиа", смерть актрисы Заклунной
    10:44 23.10.2016
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    Накануне в Киеве умерла известная актриса Валерия Заклунная. Помимо этого между Украиной и Беларусью разгорелся авиаскандал, а в результате теракта в Турции погиб полицейский, еще 16 человек получили ранения.
    Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
    Съезд шотландских националистов: или ЕС, или полная независимость
    10:45 17.10.2016
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    В 2014 году шотландцы проголосовали за сохранение региона в составе Соединенного Королевства, однако, по мнению SNP, предстоящий выход Британии из ЕС кардинальным образом меняет ситуацию.
    Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
    Шотландская национальная партия настаивает на отделении от Великобритании
    09:16 15.10.2016
    7302Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Стерджен будет настаивать на "существенных дополнительных полномочиях", прежде всего для решения международных вопросов и иммиграции.
    В Шотландии перевернулся автобус с фанатами
    В Шотландии перевернулся автобус с фанатами: один человек погиб, 18 ранены
    22:46 01.10.2016
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    Автобус перевернулся на бок из-за неаккуратного маневра водителя на трассе на A76 на западе графства Эйршир в субботу днем. Всех пострадавших перевезли в больницу.
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