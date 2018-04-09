Назначены судьи на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером назначена на ответный матч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Лайнсменами на этой игре будут работать Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт, дополнительные помощники рефери — Мартин Аткинсон и Андре Марринер, резервный судья — Ли Беттс.

Встреча состоится в среду, 11 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. В первой игре в Италии "Реал" одержал крупную победу — 3:0.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между немецкой "Баварией" и испанской "Севильей" будут обслуживать шотландские рефери во главе с Уильямом Колламом. Функции лайнсменов будут исполнять Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор, дополнительные помощники — Бобби Мэдден и Джон Битон, резервный рефери — Дуглас Поттер.

Игра пройдет в среду в Мюнхене. В первом матче "Бавария" нанесла поражение "Севилье" со счетом 2:1.