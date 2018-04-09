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    Назначены судьи на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

    (обновлено: )28
    Бригада арбитров из Англии назначена на матч между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом". Поединок "Баварии" и "Севильи" обслужат судьи из Шотландии.
    Криштиану Роналду в матче 1/4 финала ЛЧ против Ювентус - Реал
    @realmadrid

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером назначена на ответный матч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом", сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Футбол по-немецки: девушка-арбитр помогла забить гол. Видео
    Bundesliga/Youtube
    Футбол по-немецки: девушка-арбитр помогла забить гол

    Лайнсменами на этой игре будут работать Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт, дополнительные помощники рефери — Мартин Аткинсон и Андре Марринер, резервный судья — Ли Беттс.

    Встреча состоится в среду, 11 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. В первой игре в Италии "Реал" одержал крупную победу — 3:0.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между немецкой "Баварией" и испанской "Севильей" будут обслуживать шотландские рефери во главе с Уильямом Колламом. Функции лайнсменов будут исполнять Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор, дополнительные помощники — Бобби Мэдден и Джон Битон, резервный рефери — Дуглас Поттер.

    Игра пройдет в среду в Мюнхене. В первом матче "Бавария" нанесла поражение "Севилье" со счетом 2:1.

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