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    ФК Реал Мадрид

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Криштиану Роналду в матче Реал - ПСЖ
    Мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ
    23:48 06.03.2018
    171
    Встреча, прошедшая в Париже на "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов забил форвард "Реала" Криштиану Роналду.
    Тренировка футболистов Реала перед матчем с Шахтером во Львове
    Роналду забил свой 300-й гол в чемпионате Испании
    03:34 04.03.2018
    92
    Португалец отличился на 45-й и 78-й минутах, третий гол в ворота "Хетафе" забил Гарет Бейл. Для Роналду первый мяч в этой игре стал 300-м в рамках чемпионатов Испании.
    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    Неймар "засветил" арбитру в ухо 
    11:06 15.02.2018
    786
    Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
    Криштиану Роналду
    Роналду заявил, что хочет остаться в "Реале"
    10:37 27.01.2018
    320
    Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что он живет в Мадриде с 2009 года и намерен и дальше играть за "Реал".
    Барселона разгромила Реал
    Побит трансферный рекорд "Реала" - СМИ
    13:42 10.01.2018
    210
    В нынешнем сезоне трансферный рекорд "Реала" побила "Барселона", потратив на новых игроков 312,5 миллионов евро. Каталонцы приобрели Усмана Дембеле, Паулиньо, Нельсона Семеду и Филиппе Коутиньо.
    Игрок ФК Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
    УЕФА подозревает звезду "Реала" в намеренном получении желтой карточки
    13:40 22.11.2017
    210
    Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль на 90-й минуте получил желтую карточку за затягивание времени в матче Лиги чемпионов с кипрским клубом АПОЭЛ.
    Игрок ФК Реал Гарет Бейл. Архивное фото
    "Реал" принял решение продать Гарета Бейла - СМИ
    10:24 13.11.2017
    573
    Руководство мадридского клуба разочаровано количеством травм, которые регулярно получает игрок. В 2013 года за Бейла была заплачена рекордная сумма в 100 миллионов евро.
    Зинедин Зидан
    Зидан о победе "Реала" в Суперкубке: без эйфории
    09:02 17.08.2017
    287
    По словам главного тренера мадридского клуба, он и его подопечные стараются не впадать в эйфорию после победы в Суперкубке Италии и просто насладиться счастливым моментом.
    Мадридский Реал стал обладателем Суперкубка Испании
    "Реал" завоевал Суперкубок Испании, дважды обыграв "Барселону"
    02:14 17.08.2017
    297
    Встреча, прошедшая в среду вечером в Мадриде, завершилась победой "Реала" со счетом 2:0. Первая встреча команд в Барселоне завершилась со счетом 3:1 также в пользу "сливочных.
    Реал победил Барселону в первом матче за Суперкубок Испании
    "Реал" победил "Барселону" в первом матче за Суперкубок Испании
    03:30 14.08.2017
    1024
    Счет в матче был открыт в результате автогола защитника "Барселоны" Жерара Пике на 50-й минуте, также ворота каталонцев поразили Криштиану Роналду (80) и Марко Асенсио (90). У "Барселоны" пенальти реализовал Лионель Месси (77).
    Мадридский Реал нанес поражение Манчестер Юнайтед и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА
    Игроки "Реала" не должны думать, что уход Неймара ослабил "Барселону" - Навас
    14:03 12.08.2017
    107
    Голкипер мадридского клуба "Барселона" Кейлор Навас уверен, что игрок, который займет место Неймара на поле, обладает не меньшим желанием побеждать.
    Зинедин Зидан
    Зидан продлил контракт с "Реалом" с рекордной зарплатой - СМИ
    11:03 12.08.2017
    410
    Сообщается, что руководство "Реала" и главный тренер Зинедин Зидан пришли к соглашению о продлении договора еще на три сезона - до лета 2020 года.
    Моуринью подарил медаль болельщику МЮ. Видео
    Моуринью подарил медаль болельщику "МЮ" после Суперкубока УЕФА 
    05:33 10.08.2017
    97
    "Манчестер Юнайтед" 8 августа в Скопье в матче за первый трофей нового еврокубкового сезона проиграл "Королевскому клубу" со счетом 1:2.
    Реал vs МЮ. Все голы матча за Суперкубок УЕФА. Видео
    "Реал" vs "МЮ". Все голы матча за Суперкубок УЕФА 
    05:42 09.08.2017
    451
    Мадридский "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов-2016/17 в матче, который состоялся во вторник в Скопье, нанес поражение триумфатору Лиги Европы прошлого сезона со счетом 2:1.
    Мадридский Реал нанес поражение Манчестер Юнайтед и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА
    "Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и стал обладателем Суперкубка УЕФА
    00:03 09.08.2017
    129
    Мадридский "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. В составе испанского клуба отличились Каземиро (24-я минута) и Иско (52-я), у манкунианцев на 62-й гол забил Ромелу Лукаку.
    Главный тренер ФК Реал (Мадрид) Зинедин Зидан
    Зидан заявил, что намерен повторить прошлогодний успех
    21:01 07.08.2017
    88
    По словам главного тренера испанского футбольного клуба Зинедина Зидана, "Реал" был великолепен на протяжении всего прошлого сезона и его цель осталась прежней. У команды хороший состав, которая постарается все повторить.
    Криштиану Роналду
    Роналду заявил партнерам по сборной, что покинет "Реал" и "пути назад нет"
    22:08 16.06.2017
    446
    По словам нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, он "решил покинуть Мадрид, пути назад нет". Национальная команда Португалии с Роналду в составе сейчас находится в Казани, где готовится к старту в Кубке конфедераций.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
    Роналду предложили контракт в Китае на €120 млн в год – СМИ
    09:14 09.06.2017
    299
    Сообщается, что представители китайской стороны на следующей неделе посетят Мадрид для проведения переговоров с президентом "Реала" Флорентино Пересом.
    Футболист Реала Каземиро
    Полузащитник "Реала" постригся налысо после победы в Лиге чемпионов
    17:11 04.06.2017
    440
    Бразильского полузащитника мадридского "Реала" Каземиро постриг защитник футбольной команды - Марсело. Видео стрижки вышло на Youtube-канале испанской газеты.
    Реал против Ювентуса. Битва за кубок Лиги чемпионов. Видео
    "Реал" vs "Ювентус". Битва за Кубок европейских чемпионов 
    05:32 04.06.2017
    335Давка на футбольном матче в Италии: более тысячи раненых
    Мадридский "Реал" разгромил туринский "Ювентус" и стал первой командой, которой удалось дважды подряд выиграть футбольную Лигу чемпионов.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    Неймар "засветил" арбитру в ухо 
    11:06 15.02.2018
    786
    Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
    Криштиану Роналду в матче Реал - ПСЖ
    Мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ
    23:48 06.03.2018
    171
    Встреча, прошедшая в Париже на "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов забил форвард "Реала" Криштиану Роналду.
    Тренировка футболистов Реала перед матчем с Шахтером во Львове
    Роналду забил свой 300-й гол в чемпионате Испании
    03:34 04.03.2018
    92
    Португалец отличился на 45-й и 78-й минутах, третий гол в ворота "Хетафе" забил Гарет Бейл. Для Роналду первый мяч в этой игре стал 300-м в рамках чемпионатов Испании.
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