Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Счет в матче был открыт в результате автогола защитника "Барселоны" Жерара Пике на 50-й минуте, также ворота каталонцев поразили Криштиану Роналду (80) и Марко Асенсио (90). У "Барселоны" пенальти реализовал Лионель Месси (77).
Мадридский "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов-2016/17 в матче, который состоялся во вторник в Скопье, нанес поражение триумфатору Лиги Европы прошлого сезона со счетом 2:1.
По словам главного тренера испанского футбольного клуба Зинедина Зидана, "Реал" был великолепен на протяжении всего прошлого сезона и его цель осталась прежней. У команды хороший состав, которая постарается все повторить.
По словам нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, он "решил покинуть Мадрид, пути назад нет". Национальная команда Португалии с Роналду в составе сейчас находится в Казани, где готовится к старту в Кубке конфедераций.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
"Реал" объявил о продлении контракта с Роналду до 30 июня 2021 года. Предыдущее соглашение португальца, который в 2009 году перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" за 94 миллиона евро, истекало летом 2018 года.
Пожар вспыхнул в плавучем ресторане "Веранда" на правом берегу Днепра возле моста Патона в Киеве, сообщил РИА Новости Украина очевидец происшествия. "Ресторан затянут огнем. Дым от пожара поднимается высоко надо домами, его видно даже издалека", — сообщил собеседник агентства.
Матч, состоявшийся во вторник вечером в испанской столице, завершился разгромным поражением "горняков" — 4:0. Первый мяч в ворота донецкой команды забил Карим Бензема на 30-ой минуте. Во втором тайме за дело взялся Роналду.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Мадридский "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов-2016/17 в матче, который состоялся во вторник в Скопье, нанес поражение триумфатору Лиги Европы прошлого сезона со счетом 2:1.
В воскресенье в Мадриде "Барселона" одержала волевую победу над "Реалом" со счетом 3:2. На голы Каземиро (28-я минута) и Хамеса Родригеса (85) "сине-гранатовые" ответили дублем Лионеля Месси (33, 90) и точным ударом Ивана Ракитича (73).
"Реал" во вторник благодаря хет-трику Роналду победил в дополнительное время "Баварию" со счетом 4:2 в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира. Третий гол португальца в игре стал для него сотым в Лиге чемпионов.
Сын главного тренера ФК "Реал" Зинедина Зидана Энцо отличился красивым голом в своем дебютном матче за мадридскую команду. Первая игра молодого полузащитника в составе "Реала" выпала на поединок Кубка Испании против "Леонесы".
По итогам восьми поединков во вторник были зафиксированы две крупные победы: "Копенгаген" дома разгромил бельгийский "Брюгге" — 4:0, а "Ювентус" на выезде с таким же счетом победил загребское "Динамо".
Встреча 19-го тура, прошедшая в субботу в Мадриде, закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Зидан, выступавший за "Реал" в 2001-2006 годах, 4 января сменил на посту главного тренера "Королевского клуба" Рафаэля Бенитеса.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.