Драка с участием болельщиков двух клубов из Севильи была спланирована заранее, а по ее итогу полицейские арестовали не менее 23 человек. Встреча между "Севильей" и "Бетисом" пройдет в субботу и начнется в 21:45 по Киеву.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Пабло Сарабия (25-я минута) и Хоакин Корреа (62), на 14-й минуте не реализовавший пенальти. У "Лестера" гол на счету Джейми Варди (73).
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе гостей, открывших счет в матче, отличился Криштиану Роналду. На 85-й минуте счет сравнялся в результате автогола защитника "Реала" Серхио Рамоса. Победу "Севилье" принес Стеван Йоветич.
Встреча, прошедшая во вторник в Тронхейме, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Реала". В основное время у "Реала" отличился Марко Асенсио и Серхио Рамос. В составе "Севильи" голы забили Франко Васкес и Евгений Коноплянка с пенальти.
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Ливерпуля" в связи с использованием болельщиками английской команды пиротехнических средств, "Севилья" же ответит за бросание фанатами посторонних предметов на поле.
Как заявил 29-летний Коке, "Севилья" потеряла много игроков из-за травм, однако футболисты "боролись за них, лезли из кожи вон". "Севилья" в третий раз подряд выиграла Лигу Европы и в пятый раз в целом турнир, который ранее назывался Кубок УЕФА.
Встреча прошла в швейцарском Базеле и завершилась победой "Севильи" со счетом 3:1. На мяч Дэниела Старриджа у мерсисайдцев испанская команда ответила точным ударом Кевина Гамейро и дублем капитана Коке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".