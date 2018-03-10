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    ФК Севилья

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 81
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    Игроки ФК Барселона
    Будет интересно. Определились финалисты Кубка Испании по футболу
    00:58 09.02.2018
    163
    По итогам ответных полуфинальных матчей в финал Кубка Испании вышли "Барселона" и "Севилья".
    Футбол. Архивное фото
    Полиция арестовала 23 фаната за драку перед матчем "Севилья"- "Бетис"
    16:12 06.01.2018
    39
    Драка с участием болельщиков двух клубов из Севильи была спланирована заранее, а по ее итогу полицейские арестовали не менее 23 человек. Встреча между "Севильей" и "Бетисом" пройдет в субботу и начнется в 21:45 по Киеву.
    Игрок Севильи Витоло. Архивное фото
    "Севилья" продлила контракт с полузащитником Витоло
    22:04 10.07.2017
    39
    Новый контракт 27-летнего игрока Витоло с "Севильей" рассчитан до 2022 года. За сборную Испании он дебютировал в 2015 году и с тех пор провел за национальную команду 11 матчей.
    Игроки ФК Лестер Сити
    "Лестер" вышел в 1/4 финала ЛЧ, уверенно победив "Севилью"
    00:10 15.03.2017
    69
    Ответный матч, прошедший во вторник в Лестере, закончился победой англичан со счетом 2:0. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.
    Севилья vs Лестер. Все голы и лучшие моменты матча. Видео
    "Севилья" vs "Лестер". Все голы и лучшие моменты матча 
    04:12 23.02.2017
    206
    "Севилья" на своем поле обыграла "Лестер" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
    Игроки ФК Севилья. Архивное фото
    "Севилья" обыграла "Лестер" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    00:03 23.02.2017
    69
    Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Пабло Сарабия (25-я минута) и Хоакин Корреа (62), на 14-й минуте не реализовавший пенальти. У "Лестера" гол на счету Джейми Варди (73).
    Игроки ФК Севилья. Архивное фото
    "Севилья" обыграла "Эйбар" и обошла по очкам "Барселону" в чемпионате Испании
    05:30 19.02.2017
    189
    "Севилья" набрала 49 очков после 23 туров и вышла на второе место в турнирной таблице, сместив "Барселону", в активе которой 48 очков после 22 туров.
    Игроки ФК Реал
    "Реал" прервал свою 40-матчевую серию без поражений, проиграв "Севилье"
    01:26 16.01.2017
    141
    Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе гостей, открывших счет в матче, отличился Криштиану Роналду. На 85-й минуте счет сравнялся в результате автогола защитника "Реала" Серхио Рамоса. Победу "Севилье" принес Стеван Йоветич.
    Футболисты мадридского Реала переиграли на последних минутах лиссабонский Спортинг
    Результаты второго игрового дня Лиги чемпионов
    01:35 15.09.2016
    254
    Футболисты мадридского "Реала" переиграли на последних минутах лиссабонский "Спортинг", а португальский "Порту" сыграл на своем поле вничью с датским "Копенгагеном".
    Евгений Коноплянка. Архивное фото
    Полузащитник сборной Украины Коноплянка перешел в "Шальке" на правах аренды
    23:45 30.08.2016
    100
    Сообщается, что полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка перешел в "Шальке" из испанской "Севильи" на правах аренды до 30 июня 2017 года с правом последующего выкупа.
    Евгений Коноплянка. Архивное фото
    Коноплянка может покинуть "Севилью"
    02:16 23.08.2016
    562
    По словам украинского полузащитника "Севильи" Евгения Коноплянки, трансферное окно еще открыто, стоит просто поговорить, чтобы расставить все на свои места, нужен он или не нужен.
    Барселона vs Севилья. Обзор матча за Суперкубок Испании. Видео
    "Барселона" vs "Севилья". Обзор матча за Суперкубок Испании 
    02:52 15.08.2016
    1590
    "Барселона" одержала победу над "Севильей" в первом матче за Суперкубок Испании по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Барселоны".
    Игроки ФК Барселона. Архивное фото
    "Барселона" победила "Севилью" в первом матче Суперкубка Испании
    01:40 15.08.2016
    46
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Барселоны". В составе победителей голы забили Луис Суарес (на 54-й минуте) и Мунир Эль-Хаддади (81).
    Реал vs Севилья. Испанская схватка за Суперкубок УЕФА. Видео
    "Реал" vs "Севилья". Испанская схватка за Суперкубок УЕФА 
    03:05 10.08.2016
    273
    Футболисты мадридского "Реала" в дополнительное время одержали победу над "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча, прошедшая во вторник в Тронхейме, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Реала".
    Игроки ФК Реал. Архивное фото
    "Реал" победил "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА
    01:24 10.08.2016
    242
    Встреча, прошедшая во вторник в Тронхейме, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Реала". В основное время у "Реала" отличился Марко Асенсио и Серхио Рамос. В составе "Севильи" голы забили Франко Васкес и Евгений Коноплянка с пенальти.
    Финал Лиги Европы. Ливерпуль - Севилья
    УЕФА оштрафовал "Ливерпуль" и "Севилью" по итогам финала Лиги Европы
    18:19 25.07.2016
    115
    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Ливерпуля" в связи с использованием болельщиками английской команды пиротехнических средств, "Севилья" же ответит за бросание фанатами посторонних предметов на поле.
    Игроки Севильи в третий раз выиграли Лигу Европы
    Капитан "Севильи" Коке признан лучшим игроком финального матча ЛЕ
    04:07 19.05.2016
    183
    Как заявил 29-летний Коке, "Севилья" потеряла много игроков из-за травм, однако футболисты "боролись за них, лезли из кожи вон". "Севилья" в третий раз подряд выиграла Лигу Европы и в пятый раз в целом турнир, который ранее назывался Кубок УЕФА.
    Финал Лиги Европы. Ливерпуль - Севилья
    ФК "Севилья", выигравший Лигу Европы. Справка
    01:02 19.05.2016
    236
    Футбольный клуб "Севилья" был официально зарегистрирован 14 октября 1905 года, хотя сама команда существовала c 1890 года и была сформирована выходцами из Великобритании.
    Финал Лиги Европы. Ливерпуль - Севилья. Видео
    "Ливерпуль" - "Севилья". Все голы и лучшие моменты матча 
    00:13 19.05.2016
    3365
    Финальная встреча, состоявшаяся в среду, 18 мая, в швейцарском Базеле, завершилась волевой победой "Севильи" со счетом 3:1. У победителей забили Кевин Гамейро (46) и Коке (64, 70).
    Финал Лиги Европы. Ливерпуль - Севилья
    "Севилья" победила "Ливерпуль" и в третий раз кряду выиграла Лигу Европы
    23:50 18.05.2016
    124
    Встреча прошла в швейцарском Базеле и завершилась победой "Севильи" со счетом 3:1. На мяч Дэниела Старриджа у мерсисайдцев испанская команда ответила точным ударом Кевина Гамейро и дублем капитана Коке.
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    Игроки ФК Барселона
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    00:58 09.02.2018
    163
    По итогам ответных полуфинальных матчей в финал Кубка Испании вышли "Барселона" и "Севилья".
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