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В гостевом матче в Лондоне киевское "Динамо" в упорной борьбе уступило "Челси" со счетом 2:1 в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. За несколько минут до окончания встречи счет был равный, но выполняя стандарт у ворот "Динамо", Виллиан сильным ударом пробил в ворота и забил гол.