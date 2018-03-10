Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
В субботу в Кардиффе прошел финальный матч турнира между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом". После третьего гола "Реала" в толпе прозвучал громкий хлопок. Началась паника, а после — массовая давка.
Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 9-ой минуте после эффектного прохода Ярмоленка и гола Беседина. Несмотря на крупную победу, киевская команда покидает еврокубки, заняв последнее место в группе В с 5 очками.
Первый матч, который прошел на прошлой неделе во Львове, "горянки" выиграли со счетом 2:0. Основное время поединка в Швейцарии также завершилось со счетом 2:0, но уже в пользу хозяев. Исход матча решила серия пенальти.
Поединок, который состоялся во вторник вечером в Манчестере, закончился ничьей 0:0. По сумме двух матчей киевский клуб покидает раунд плей-лфф Лиги чемпионов, в который он попал впервые за последние 16 лет.
Матч, состоявшийся во вторник вечером в испанской столице, завершился разгромным поражением "горняков" — 4:0. Первый мяч в ворота донецкой команды забил Карим Бензема на 30-ой минуте. Во втором тайме за дело взялся Роналду.
Матч, состоявшийся в субботу на Олимпийском стадионе в Берлине, завершился со счетом 3:1 в пользу "Барселоны". В составе победителей голы забили Иван Ракитич (4-я минута), Луис Суарес (68) и Неймар (90).
Поединок, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился уверенной победой "горняков" со счетом 3:1. И хотя первый гол в матче забили гости, "горняки" в течение пяти минут сравняли счет и даже вышли вперед.
Пострадавшими в давке, возникшей во время просмотра в итальянском Турине финального матча Лиги чемпионов по футболу, числятся более полутора тысяч человек, сообщает AP со ссылкой на заявление властей города.
"Ювентус" одержал победу над "Монако" в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Монако, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль сделал нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты).
"Реал" во вторник благодаря хет-трику Роналду победил в дополнительное время "Баварию" со счетом 4:2 в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира. Третий гол португальца в игре стал для него сотым в Лиге чемпионов.
Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 9-ой минуте и за два периода забили 6 безответных голов. По словам главного тренера киевлян, он призвал играть "динамовцев" в последнем матче группового турнира ЛЧ за свою честь.
По итогам восьми поединков во вторник были зафиксированы две крупные победы: "Копенгаген" дома разгромил бельгийский "Брюгге" — 4:0, а "Ювентус" на выезде с таким же счетом победил загребское "Динамо".
Футболисты английского "Манчестер Сити" на выезде нанесли поражение киевскому "Динамо" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч, прошедший в среду в Киеве, завершился победой "Сити" со счетом 3:1.
В гостевом матче в Лондоне киевское "Динамо" в упорной борьбе уступило "Челси" со счетом 2:1 в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. За несколько минут до окончания встречи счет был равный, но выполняя стандарт у ворот "Динамо", Виллиан сильным ударом пробил в ворота и забил гол.
Матч состоявшийся во вторник вечером во Львове, завершился уверенной победой подопечных Мирчи Луческу 4:0. Это первая победа "горняков" после четырех туров группового этапа ЛЧ и первые три очка в копилку украинской команды.