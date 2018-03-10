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    Лига чемпионов УЕФА

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    770
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    01:52 08.03.2018
    1183
    По результатам первых четырех ответных матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов уже вышли мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ювентус".
    Игроки ФК Ювентус радуются выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов
    "Ювентус" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв "Тоттенхэм"
    00:22 08.03.2018
    91
    Ответная встреча, состоявшаяся в среду в Лондоне, завершилась волевой победой туринцев со счетом 2:1. Первый матч, прошедший 13 февраля в Турине, закончился вничью – 2:2.
    Игроки Манчестер Сити
    "Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала ЛЧ
    23:48 07.03.2018
    101
    Ответная игра, прошедшая в среду в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Стали известны первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов
    01:57 07.03.2018
    1175
    Футболисты мадридского "Реала" на выезде обыграли французский "Пари Сен-Жермен", а английскому "Ливерпулю" было достаточно нулевой ничьей с "Порту".
    Матч Ливерпуль - Порту
    "Ливерпулю" хватило ничьей с "Порту" для выхода в 1/4 финала ЛЧ
    00:13 07.03.2018
    64
    Встреча, прошедшая во вторник в Ливерпуле на "Энфилде", завершилась со счетом 0:0. Первый поединок, который прошел в Португалии 14 февраля, завершился разгромом хозяев со счетом 0:5.
    Криштиану Роналду в матче Реал - ПСЖ
    Мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ
    23:48 06.03.2018
    171
    Встреча, прошедшая в Париже на "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов забил форвард "Реала" Криштиану Роналду.
    Андрей Мирошниченко
    Готов ли Киев к финалу Лиги чемпионов УЕФА?
    13:55 23.02.2018
    241
    Организация поведения финала Лиги чемпионов сложное событие с точки зрения транспортной задачи, поскольку большинство болельщиков приезжает и уезжает в один день, подчеркнул Андрей Мирошниченко.
    Игроки Ромы меряют кожаные валенки во время матч Лиги Чемпионов в Харькове
    Неделя моды: игроки "Ромы" обули валенки во время матча против "Шахтера"
    11:51 22.02.2018
    514
    Итальянским футболистам пришлось нелегко не только из-за проигранного матча, но и из-за морозов в Харькове. Технический персонал "Ромы" нашел запасным игрокам кожаные валенки.
    Тарас Степаненко. Архивное фото
    "Рома" не сильнее "Шахтера", ее можно проходить - Степаненко
    05:18 22.02.2018
    303
    Донецкий "Шахтер" в среду вечером в Харькове одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
    Матч 1/8 финала ЛЧ Шахтер - Рома
    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча 
    02:56 22.02.2018
    24592
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    00:57 22.02.2018
    5073
    Встреча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед", прошедшая в Испании, завершилась нулевой ничьей. В свою очередь "Шахтер" в Харькове выиграл у "Ромы" 2:1.
    Болельщики ФК Шахтер во время матча против ФК Рома
    "Шахтер" не без труда обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    23:41 21.02.2018
    210
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился трудовой победой "горняков" со счетом 2:1.
    Матч Шахтер - Рома
    "Шахтер" вышел вперед в матче 1/8 финала ЛЧ против "Ромы"
    23:19 21.02.2018
    130
    Второй гол за донецкий "Шахтер" в мате против итальянской "Ромы" забил Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных во вторник
    23:47 20.02.2018
    2480
    Встреча "Челси" - "Барселона", прошедшая на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. В то же время немецкая "Бавария" дома разгромила турецкий "Бешикташ".
    Футболисты Ромы в Харькове
    Футболисты "Ромы" в шоке от погоды в Харькове
    15:51 20.02.2018
    1939
    Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    00:59 15.02.2018
    1935
    В среду в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись два матча, в которых мадридский "Реал" дома не без проблем обыграл ПСЖ, а "Ливерпуль" на выезде деклассировал "Порту".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
    02:32 14.02.2018
    3791
    Во вторник "Базель" с разгромным счетом дома проиграл "Манчестер Сити", а "Ювентус" и "Тоттенхэм" разошлись ничьей в Турине.
    Нападающий туринского Ювентуса Гонсало Игуаин
    Нападающий "Ювентуса" Игуаин установил новый рекорд в Лиге чемпионов
    01:55 14.02.2018
    140
    "Ювентус" дома сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов-2017/18. Гонсало Игуаин отличился на 1-й и 9-й минутах, затратив на это 8 минут и 7 секунд.
    Аэропорт Борисполь возобновил обслуживание рейсов после ледяного плена
    "Борисполь" меняет свою работу к финалу Лиги Чемпионов: чартеры улетят без багажа
    13:38 29.01.2018
    219
    Уже известно, что в день финала Лиги чемпионов УЕФА в "Борисполе" на чартерных рейсах вообще не будет допускаться багаж, будет минимальная заправка самолета и минимальная загрузка бортового питания.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Матч 1/8 финала ЛЧ Шахтер - Рома
    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча 
    02:56 22.02.2018
    24592
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    00:57 22.02.2018
    5073
    Встреча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед", прошедшая в Испании, завершилась нулевой ничьей. В свою очередь "Шахтер" в Харькове выиграл у "Ромы" 2:1.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
    02:32 14.02.2018
    3791
    Во вторник "Базель" с разгромным счетом дома проиграл "Манчестер Сити", а "Ювентус" и "Тоттенхэм" разошлись ничьей в Турине.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных во вторник
    23:47 20.02.2018
    2480
    Встреча "Челси" - "Барселона", прошедшая на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. В то же время немецкая "Бавария" дома разгромила турецкий "Бешикташ".
    Футболисты Ромы в Харькове
    Футболисты "Ромы" в шоке от погоды в Харькове
    15:51 20.02.2018
    1939
    Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    00:59 15.02.2018
    1935
    В среду в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись два матча, в которых мадридский "Реал" дома не без проблем обыграл ПСЖ, а "Ливерпуль" на выезде деклассировал "Порту".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    01:52 08.03.2018
    1183
    По результатам первых четырех ответных матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов уже вышли мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ювентус".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Стали известны первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов
    01:57 07.03.2018
    1175
    Футболисты мадридского "Реала" на выезде обыграли французский "Пари Сен-Жермен", а английскому "Ливерпулю" было достаточно нулевой ничьей с "Порту".
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    770
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Игроки Ромы меряют кожаные валенки во время матч Лиги Чемпионов в Харькове
    Неделя моды: игроки "Ромы" обули валенки во время матча против "Шахтера"
    11:51 22.02.2018
    514
    Итальянским футболистам пришлось нелегко не только из-за проигранного матча, но и из-за морозов в Харькове. Технический персонал "Ромы" нашел запасным игрокам кожаные валенки.
    Тарас Степаненко. Архивное фото
    "Рома" не сильнее "Шахтера", ее можно проходить - Степаненко
    05:18 22.02.2018
    303
    Донецкий "Шахтер" в среду вечером в Харькове одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
    Андрей Мирошниченко
    Готов ли Киев к финалу Лиги чемпионов УЕФА?
    13:55 23.02.2018
    241
    Организация поведения финала Лиги чемпионов сложное событие с точки зрения транспортной задачи, поскольку большинство болельщиков приезжает и уезжает в один день, подчеркнул Андрей Мирошниченко.
    Болельщики ФК Шахтер во время матча против ФК Рома
    "Шахтер" не без труда обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    23:41 21.02.2018
    210
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился трудовой победой "горняков" со счетом 2:1.
    Криштиану Роналду в матче Реал - ПСЖ
    Мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ
    23:48 06.03.2018
    171
    Встреча, прошедшая в Париже на "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов забил форвард "Реала" Криштиану Роналду.
    Нападающий туринского Ювентуса Гонсало Игуаин
    Нападающий "Ювентуса" Игуаин установил новый рекорд в Лиге чемпионов
    01:55 14.02.2018
    140
    "Ювентус" дома сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов-2017/18. Гонсало Игуаин отличился на 1-й и 9-й минутах, затратив на это 8 минут и 7 секунд.
    Матч Шахтер - Рома
    "Шахтер" вышел вперед в матче 1/8 финала ЛЧ против "Ромы"
    23:19 21.02.2018
    130
    Второй гол за донецкий "Шахтер" в мате против итальянской "Ромы" забил Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте.
    Игроки Манчестер Сити
    "Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала ЛЧ
    23:48 07.03.2018
    101
    Ответная игра, прошедшая в среду в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).
    Игроки ФК Ювентус радуются выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов
    "Ювентус" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв "Тоттенхэм"
    00:22 08.03.2018
    91
    Ответная встреча, состоявшаяся в среду в Лондоне, завершилась волевой победой туринцев со счетом 2:1. Первый матч, прошедший 13 февраля в Турине, закончился вничью – 2:2.
    Матч Ливерпуль - Порту
    "Ливерпулю" хватило ничьей с "Порту" для выхода в 1/4 финала ЛЧ
    00:13 07.03.2018
    64
    Встреча, прошедшая во вторник в Ливерпуле на "Энфилде", завершилась со счетом 0:0. Первый поединок, который прошел в Португалии 14 февраля, завершился разгромом хозяев со счетом 0:5.
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