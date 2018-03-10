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    Англия

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Дональд Трамп
    Главные темы в мире: пошлины Трампа, ответ ЕС, Скрипаль, Coca-Cola с градусом
    11:13 08.03.2018
    291
    Ведущие мировые СМИ пишут об американских пошлинах, о возможном ответе на них Евросоюза, о ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и о нестандартном ходе маркетологов Coca-Cola.
    Лондонская полиция. Архивное фото
    В Англии отец задушил 19-летнюю дочь, чтобы "прекратить ее страдания"
    09:29 11.02.2018
    1254
    Мужчина сперва убил дочь, а после этого решил лишить жизни еще и супругу. Однако женщине удалось сбежать и сообщить о случившемся полиции. Мужчина в итоге сдался правоохранителям.
    Игроки ФК Уотфорд празднуют крупную победу над Челси
    Середняк английской премьер-лиги разгромил "Челси"
    00:06 06.02.2018
    265
    Встреча, прошедшая в понедельник в Уотфорде, завершилась со счетом 4:1 хозяев. Для "Челси" это второе крупное поражение подряд в чемпионате Англии.
    Студентка из Англии делает мебель из навоза
    12:43 05.02.2018
    359
    Сообщается, что изобретательная студентка Санелисиве Мафа продает стулья и дизайнерские цветочные горшки из навоза и дерева.
    Молоток судьи
    Суд Англии выслушал часть аргументов Украины по долгу перед Россией
    21:15 22.01.2018
    1239Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Основным доводом, который привел в зале суда адвокат Бэнким Тэнки, является утверждение, что судья Высокого суда Лондона Уильям Блэр "не в полной мере учел особенности украинского законодательства".
    Акробат Уэйн Скивингтон из цирка Cirque du Soleil - самый популярный отец-одиночка Instagram
    Горячий акробат и ответственный папа. Отец-одиночка взрывает сеть 
    02:29 21.01.2018
    695
    Акробат Уэйн Скивингтон из цирка Cirque du Soleil, который сам воспитывает сына, стал самым популярным отцом-одиночкой Instagram, за страницей которого следят более 140 тысяч подписчиков.
    В Британии мужчина сфотографировал своего убийцу перед смертью
    В Британии мужчина сфотографировал своего убийцу перед смертью
    08:45 19.01.2018
    1340
    Мужчина успел сделать снимок, когда преступник просунул руку с ножом через окно и нанес ему удар в сердце. Девушка вытащила мужчину из машины и попыталась оказать ему первую помощь, но он скончался.
    Горилла Нико
    В Англии умерла самая старая горилла
    13:36 09.01.2018
    134
    Как сообщила представитель сафари-парка, основной смотритель гориллы работал с Нико буквально на ежедневной основе с 1989 года, и за это время у них возникло невероятное взаимопонимание.
    Игрок ФК Манчестер Сити Давид Сильва
    У футболиста "Ман Сити" сын находится на грани жизни и смерти
    17:33 03.01.2018
    238
    По словам полузащитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Давида Сильва, его сын, Матео, родился очень преждевременно, и каждый день борется за свою жизнь с помощью врачей.
    Игрок Манчестер Сити. Архивное фото
    "Манчестер Сити" прервал уникальную серию из 18 побед подряд
    16:40 31.12.2017
    178
    "Манчестер Сити" разошелся миром с "Кристал Пэлас" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Таким образом манкунианцы не смогли победить в 19 раз подряд.
    Игрок сборной Англии Харри Кейн (слева) и игрок сборной России Василий Березуцкий.
    Назван игрок, который обошел Месси в рейтинге бомбардиров Европы
    16:47 26.12.2017
    241
    Футболист лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн благодаря хет-трику обошел Месси на два мяча в рейтинге лучших бомбардиров Европы в 2017 году.
    Британец с помощью макияжа превращается в знаменитостей
    Британец превращается в знаменитостей. Найдите отличия 
    10:55 11.12.2017
    543
    Мастер макияжа из Англии Эллиот Джозеф Ренц, более известный под псевдонимом Алексис Стоун, с помощью макияжа может превратить себя в любую знаменитость. За его страницей в Instagram следят более 300 тысяч подписчиков.
    На месте крушения самолета в Англии
    Названо число погибших при столкновении самолета и вертолета в Англии
    22:50 17.11.2017
    520
    Как отметили в полиции, погибших четверо: двое в вертолете и двое в самолете: "Их личности будут названы после того, как будут извещены близкие погибших и с ними поговорят специалисты".
    Белка выбежала на поле перед матчем Манчестер Сити – Вулверхемптон
    Преданный фанат: белка на матче "Манчестер Сити" – "Вулверхемптон" 
    16:55 25.10.2017
    122
    Перед матчем 1/8 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" на поле неожиданно выбежала белка.
    Дебютный гол Андрея Ярмоленко за Боруссию. Видео
    Красивый дебют. Ярмоленко забил первый гол за "Боруссию" 
    03:54 14.09.2017
    6818
    На 11-й минуте стартового матча группового этапа ЛЧ экс-капитан киевского "Динамо" получил пас от Синдзи Кагавы и в касание нанес обводящий удар в "девятку".
    Бои в мясной подливе в Великобритании. Видео
    Бои в мясной подливе - чисто английское развлечение 
    01:51 30.08.2017
    50
    Традиционно все вырученные от продажи билетов деньги пошли на благотворительность. Чемпионат по боям в мясной подливе происходит ежегодно.
    Игрок сборной Англии Уэйн Руни. Архивное фото
    Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии
    03:50 24.08.2017
    87
    По словам нападающего, главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт заявил ему, что хотел бы видеть его в составе национальной команды. Сам же Руни решил сосредоточиться на выступлениях за "Эвертон".
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович. Архивное фото
    "Милан" борется с "Манчестер Юнайтед" за Ибрагимовича
    00:08 11.08.2017
    196
    Шведский форвард Златан Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, а по окончании сезона покинул клуб в связи с окончанием контракта. Теперь 35-летним нападающим заинтересовался "Милан".
    Котята Персил и Дэз
    В Англии выживших после стирки в машинке котят назвали в честь порошка
    17:33 28.07.2017
    341
    По данным СМИ, котята уснули в корзине с бельем. Хозяин не заметил их, когда загружал вещи в машину. Однако он быстро понял, что произошло, остановил стирку, освободил котят и отвез их в ветеринарную клинику.
    Логотип ФИФА
    В коррупционном скандале ФИФА замешаны принц Уильям и Дэвид Кэмерон
    07:13 28.06.2017
    423
    Председатель английской заявочной кампании подтвердил, что в компании с Кэмероном и принцем Уильямом встречался с вице-президентом ФИФА Чон Монджуном в одном из отелей Цюриха накануне процедуры выборов хозяев двух мундиалей в декабре 2010 года.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Лондонская полиция. Архивное фото
    В Англии отец задушил 19-летнюю дочь, чтобы "прекратить ее страдания"
    09:29 11.02.2018
    1254
    Мужчина сперва убил дочь, а после этого решил лишить жизни еще и супругу. Однако женщине удалось сбежать и сообщить о случившемся полиции. Мужчина в итоге сдался правоохранителям.
    Дональд Трамп
    Главные темы в мире: пошлины Трампа, ответ ЕС, Скрипаль, Coca-Cola с градусом
    11:13 08.03.2018
    291
    Ведущие мировые СМИ пишут об американских пошлинах, о возможном ответе на них Евросоюза, о ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и о нестандартном ходе маркетологов Coca-Cola.
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