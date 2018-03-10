Мастер макияжа из Англии Эллиот Джозеф Ренц, более известный под псевдонимом Алексис Стоун, с помощью макияжа может превратить себя в любую знаменитость. За его страницей в Instagram следят более 300 тысяч подписчиков.
По словам нападающего, главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт заявил ему, что хотел бы видеть его в составе национальной команды. Сам же Руни решил сосредоточиться на выступлениях за "Эвертон".
Шведский форвард Златан Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, а по окончании сезона покинул клуб в связи с окончанием контракта. Теперь 35-летним нападающим заинтересовался "Милан".
По данным СМИ, котята уснули в корзине с бельем. Хозяин не заметил их, когда загружал вещи в машину. Однако он быстро понял, что произошло, остановил стирку, освободил котят и отвез их в ветеринарную клинику.
Председатель английской заявочной кампании подтвердил, что в компании с Кэмероном и принцем Уильямом встречался с вице-президентом ФИФА Чон Монджуном в одном из отелей Цюриха накануне процедуры выборов хозяев двух мундиалей в декабре 2010 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Мастер макияжа из Англии Эллиот Джозеф Ренц, более известный под псевдонимом Алексис Стоун, с помощью макияжа может превратить себя в любую знаменитость. За его страницей в Instagram следят более 300 тысяч подписчиков.
Мастер макияжа из Англии Эллиот Джозеф Ренц, более известный под псевдонимом Алексис Стоун, с помощью макияжа может превратить себя в любую знаменитость. За его страницей в Instagram следят более 300 тысяч подписчиков.
Скачки Cheltenham славятся своей сложностью для участников и зрелищностью. Традиционно на это мероприятие дамы стараются надеть свой самый экстравагантный наряд. Традицией также стали необычные головные уборы.
Поединок, который состоялся во вторник вечером в Манчестере, закончился ничьей 0:0. По сумме двух матчей киевский клуб покидает раунд плей-лфф Лиги чемпионов, в который он попал впервые за последние 16 лет.
Север Англии страдает от мощнейших наводнений, в результате чего часть дорог в регионе была перекрыта. По мнению экспертов, экономический ущерб от наводнений может составить до 6 миллиардов фунтов стерлингов.
Вице-президент Соединенных штатов Джо Байден в понедельник начал свой визит в Украину. Байден вначале провел встречу с мэром Киева Виталием Кличко, а потом пообщался с народными и депутатами и общественными активистами.
В британском селе Брокворт прошло ежегодное состязание по катанию сыра. С холма Куперз-хилл высотой около 180 метров сбросили головку сыра, которая покатилась вниз со скоростью, достигающей 112 километров в час.
"Манчестер Юнайтед" трижды выигрывал Лигу чемпионов, по разу становился победителем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира, однако еще ни разу ранее не выигрывал Лигу Европы.
"Саттон Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о расставании с резервным вратарем Уэйном Шоу, который подкрепился пирогом на скамейке запасных во время матча 1/8 финала Кубка Англии по футболу с "Арсеналом". Смотрите на видео с 2:40.
Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере. "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Футболисты "Манчестер Юнайтед" пробились в 1/8 финала Кубка английской лиги. На выезде они победили "Нортгемптон Таун" со счетом 3:1. Однако накануне победного матча португальский наставник Жозе Моуринью заставил команду МЮ тренироваться прямо на автостоянке.
Известный видеоспоттер TopFelya впервые заснял самый большой самолет в мире Антонов Ан-225 "Мрия" в аэропорту Донкастер-Шеффилд, расположенном на месте авиабазы RAF Finningley в Финнингли, Саут-Йоркшир, Англия. Видео в качестве до 4K.