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    "Шахтер" провернул супретрансфер с "Манчестер Юнайтед" - СМИ

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    По информации СМИ, донецкий клуб намерен выручить до 50 миллионов евро за продажу в английский клуб одного из ведущих игроков. Сделка должна состояться по завершению сезона.
    Игрок ФК Шахтер Фред
    Фото ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Фред по окончании нынешнего сезона покинет украинский клуб, сообщает "Динамомания".

    По данным интернет-издания, новой командой 25-летнего футболиста станет "Манчестер Юнайтед".

    По неофициальной информации, трансфер бразильца английский клуб заплатит компенсацию в размере 50 миллионов евро.

    Напомним,  Фред стал игроком "Шахтера" в июле 2013 года, перейдя из бразильского "Интернасьоналя" за 15 миллионов евро. В составе украинской команды бразильский хавбек провел свыше 150 матчей во всех турнирах.

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