"Шахтер" провернул супретрансфер с "Манчестер Юнайтед" - СМИ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Фред по окончании нынешнего сезона покинет украинский клуб, сообщает "Динамомания".

По данным интернет-издания, новой командой 25-летнего футболиста станет "Манчестер Юнайтед".

По неофициальной информации, трансфер бразильца английский клуб заплатит компенсацию в размере 50 миллионов евро.

Напомним, Фред стал игроком "Шахтера" в июле 2013 года, перейдя из бразильского "Интернасьоналя" за 15 миллионов евро. В составе украинской команды бразильский хавбек провел свыше 150 матчей во всех турнирах.