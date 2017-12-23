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    "Манчестер Сити" объявил о важных трансферах

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    Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на встрече с руководством клуба озвучил фамилии игроков, которых хочет заполучить специалист предстоящим летом.
    Игроки ФК Манчестер Сити. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно планирует приобрести испанского полузащитника Серхио Бускетса, чилийского нападающего Алексиса Санчеса и голландского защитника Виргила ван Дейка, сообщает Р-Спорт со ссылкой на dailystar.co.uk.

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    По данным издания, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел встречу с руководством клуба, на которой обсуждались игроки, которых хочет заполучить специалист предстоящим летом. В частности, Гвардиола заявил, что ему требуется нападающий, центральный защитник и опорный хавбек. На эти цели тренеру будет выделено 160 миллионов фунтов.

    Гвардиола был заинтересован в подписании Санчеса еще тогда, когда только возглавил "Сити" в 2016 году. Летом этого года сделка сорвалась в последний момент по причине того, что лондонский "Арсенал" не сумел подыскать замену чилийскому форварду. Однако по окончании текущего сезона Санчес станет свободным агентом и достанется "горожанам" бесплатно. Стороны уже согласовали условия личного контракта игрока — 60 миллионов фунтов за пять сезонов.

    Ван Дейк прошлым летом хотел перейти в "Ливерпуль", но трансфер не состоялся. Руководители "Манчестер Сити" уверены, что сделку по переходу 26-летнего защитника из "Саутгемптона" удастся совершить за 50 миллионов фунтов.

    Бускетс, с которым Гвардиола знаком по совместной работе в "Барселоне", рассматривается в качестве замены Яя Туре, покидающему "Сити" по окончании сезона в июне. Его трансфер из каталонского клуба оценивается также в 50 миллионов.

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