"Манчестер Сити" объявил о важных трансферах

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно планирует приобрести испанского полузащитника Серхио Бускетса, чилийского нападающего Алексиса Санчеса и голландского защитника Виргила ван Дейка, сообщает Р-Спорт со ссылкой на dailystar.co.uk.

По данным издания, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел встречу с руководством клуба, на которой обсуждались игроки, которых хочет заполучить специалист предстоящим летом. В частности, Гвардиола заявил, что ему требуется нападающий, центральный защитник и опорный хавбек. На эти цели тренеру будет выделено 160 миллионов фунтов.

Гвардиола был заинтересован в подписании Санчеса еще тогда, когда только возглавил "Сити" в 2016 году. Летом этого года сделка сорвалась в последний момент по причине того, что лондонский "Арсенал" не сумел подыскать замену чилийскому форварду. Однако по окончании текущего сезона Санчес станет свободным агентом и достанется "горожанам" бесплатно. Стороны уже согласовали условия личного контракта игрока — 60 миллионов фунтов за пять сезонов.

Ван Дейк прошлым летом хотел перейти в "Ливерпуль", но трансфер не состоялся. Руководители "Манчестер Сити" уверены, что сделку по переходу 26-летнего защитника из "Саутгемптона" удастся совершить за 50 миллионов фунтов.

Бускетс, с которым Гвардиола знаком по совместной работе в "Барселоне", рассматривается в качестве замены Яя Туре, покидающему "Сити" по окончании сезона в июне. Его трансфер из каталонского клуба оценивается также в 50 миллионов.