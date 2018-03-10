Футбольное трансферное окно закрылось в Европе в ночь со вторника на среду, главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:2. На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брёйне (54) у "горожан" лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Поединок, который состоялся во вторник вечером в Манчестере, закончился ничьей 0:0. По сумме двух матчей киевский клуб покидает раунд плей-лфф Лиги чемпионов, в который он попал впервые за последние 16 лет.
Футболисты английского "Манчестер Сити" на выезде нанесли поражение киевскому "Динамо" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч, прошедший в среду в Киеве, завершился победой "Сити" со счетом 3:1.