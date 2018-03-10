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    ФК Манчестер Сити

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 107
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    Игроки Манчестер Сити
    "Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала ЛЧ
    23:48 07.03.2018
    101
    Ответная игра, прошедшая в среду в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).
    Украинский легионер Ман Сити Александр Зинченко
    Украинский легионер "МанСити" показал крутой трюк с мячом 
    14:24 03.03.2018
    279
    21-летний украинский легионер Александр Зинченко, который успешно показал себя в английском "МанСити", продемонстрировал необычный трюк с мячом.
    Игрок ФК Манчестер Сити Давид Сильва
    У футболиста "Ман Сити" сын находится на грани жизни и смерти
    17:33 03.01.2018
    238
    По словам полузащитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Давида Сильва, его сын, Матео, родился очень преждевременно, и каждый день борется за свою жизнь с помощью врачей.
    Игрок Манчестер Сити. Архивное фото
    "Манчестер Сити" прервал уникальную серию из 18 побед подряд
    16:40 31.12.2017
    178
    "Манчестер Сити" разошелся миром с "Кристал Пэлас" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Таким образом манкунианцы не смогли победить в 19 раз подряд.
    Игроки ФК Манчестер Сити. Архивное фото
    "Манчестер Сити" объявил о важных трансферах
    08:41 23.12.2017
    367
    Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на встрече с руководством клуба озвучил фамилии игроков, которых хочет заполучить специалист предстоящим летом.
    Футболист Александр Зинченко
    Украинец помог "Ман-Сити" побить уникальный рекорд
    09:20 14.12.2017
    808
    Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел на поле за свой клуб "Манчестер Сити" в матче против "Суонси" на 73-й минуте, заменив Делфа на левом фланге обороны.
    Шахтер vs Манчестер Сити
    Как нужно Родину любить? "Шахтер" побеждает со счетом 2:0
    17:13 08.12.2017
    1424
    Несмотря на красивую победу над "Манчестер Сити" и выход в следующую стадию Лиги чемпионов, перед командой из Донецка встали серьезные вопросы, требующие безотлагательного решения.
    Болельщики Шахтера. Архивное фото
    "Шахтер" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, победив "Манчестер Сити"
    23:38 06.12.2017
    600
    Поединок, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился победой "горняков" со счетом" 2:1. Подопечные Паулу Фонсеки вышли в плей-офф ЛЧ со второго места в группе F.
    Матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шахтер. Видео
    "Манчестер Сити" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча 
    04:36 27.09.2017
    2387
    Поединок, который прошел в Манчестере во вторник вечером, завершился победой хозяев со счетом 2:0. В первом матче группового турнира ЛЧ "горняки" обыграли итальянский "Наполи".
    Болельщики Шахтера. Архивное фото
    Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" в матче группового этапа ЛЧ
    00:15 27.09.2017
    189
    Поединок, который прошел в Манчестере во вторник вечером, завершился победой хозяев со счетом 2:0. По ходу матча голкипер "горняков" Андрей Пятов отразил пенальти.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Манчестер Сити" разгромил дома "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии
    17:06 09.09.2017
    122
    Сообщается, что матч завершился с разгромным счетом 5:0 в пользу хозяев. Теперь "Манчестер Сити" набрал 10 очков и вышел в лидеры чемпионата.
    Александр Зинченко (на переднем плане). Архивное фото
    "Манчестер Сити" отдаст "украинского футбольного гения" в аренду "Наполи"
    18:18 02.08.2017
    212
    Соглашение с "Наполи" будет включать право последующего выкупа контракта 20-летнего полузащитника, который прошлый сезон провел на правах аренды в голландском ПСВ.
    Бенжамен Менди
    "МанСити" подписал контракт с 23-летним защитником за рекордные €57,5 млн
    16:08 24.07.2017
    155
    Сообщается, что ранее "Монако" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Менди за 40 и 45 миллионов евро, но потом английский клуб увеличил предложение до 57,5 миллиона евро.
    Футболисты Монако после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити
    "Монако" выходит в 1/4 финала ЛЧ, обыграв дома "Манчестер Сити"
    00:12 16.03.2017
    70
    Встреча, прошедшая в среду в Монако, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
    Манчестер Сити - Монако. Видео
    "Манчестер Сити" vs "Монако". Все голы и лучшие моменты матча 
    09:47 22.02.2017
    271
    Игра, прошедшая во вторник вечером, 21 февраля, в Манчестере, закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев поля. Ответный матч команд пройдет 15 марта в Монако.
    Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. Архивное фото
    Гвардиола заявил, что никогда не вернется в "Барселону"
    11:49 18.02.2017
    233
    Как заявил испанец Хосеп Гвардиола, он никогда не вернется в футбольный клуб "Барселона" в качестве тренера. По словам Гвардиолы, его "время в клубе прошло".
    Футбол. Архивное фото
    В Европе футбольное трансферное окно закрылось с легким прищуром
    17:28 01.02.2017
    84
    Футбольное трансферное окно закрылось в Европе в ночь со вторника на среду, главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке.
    Игроки ФК Манчестер Сити. Архивное фото
    "Тоттенхэм" ушел от поражения с "Манчестер Сити", уступая 0:2
    02:23 22.01.2017
    40
    Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:2. На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брёйне (54) у "горожан" лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).
    Лионель Месси получил Золотой мяч ФИФА
    "Манчестер Сити" готов купить Месси за 115 млн евро - СМИ
    15:55 17.01.2017
    146
    Как сообщает издание The Sun, официального предложения британцы пока не сделали, но в ходе переговоров представители "горожан" подтвердили, что готовы заплатить такую сумму.
    Матч Эвертон и Манчестер Сити
    "Манчестер Сити" разгромили в 21-м туре чемпионата Англии по футболу
    19:46 15.01.2017
    161
    Согласно информации, ливерпульский клуб одержал победу в матче со счетом 4:0. "Эвертон" занял седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка, "Манчестер Сити" - на пятой (42 очка).
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    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Украинский легионер Ман Сити Александр Зинченко
    Украинский легионер "МанСити" показал крутой трюк с мячом 
    14:24 03.03.2018
    279
    21-летний украинский легионер Александр Зинченко, который успешно показал себя в английском "МанСити", продемонстрировал необычный трюк с мячом.
    Игроки Манчестер Сити
    "Манчестер Сити" проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала ЛЧ
    23:48 07.03.2018
    101
    Ответная игра, прошедшая в среду в Манчестере, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый матч, состоявшийся 13 февраля в Базеле, закончился крупной победой английской команды (4:0).
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