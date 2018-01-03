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    У футболиста "Ман Сити" сын находится на грани жизни и смерти

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    По словам полузащитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Давида Сильва, его сын, Матео, родился очень преждевременно, и каждый день борется за свою жизнь с помощью врачей.
    Игрок ФК Манчестер Сити Давид Сильва
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Давид Сильва сообщил, что его сын находится на грани жизни и смерти.

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    Испанский футболист в декабре пропустил несколько матчей "Манчестер Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сообщал, что 31-летний испанец отсутствует по личным причинам, не уточняя подробностей.

    "Хочу поблагодарить всех вас за любовь и хорошие пожелания, которые я получил в последние несколько недель. Особенно хочу поблагодарить моих партнеров, главного тренера и всех в клубе за понимание моей ситуации. Хочу поделиться новостью о том, что у меня родился сын Матео. Он родился очень преждевременно, и каждый день борется за свою жизнь с помощью врачей", — написал Сильва в своем аккаунте в Twitter.

    ​Сильва в нынешнем сезоне провел 19 матчей за "Манчестер Сити" в чемпионате Англии и забил пять мячей.

    Ранее сообщалось, что футболист индийского "Спортинг клуб де Гоа" Аврхисто Фернандес покончил с собой после того, как вернулся с вечеринки, на которой праздновал наступление Нового года.

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