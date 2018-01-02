Неймар признан лучшим бразильским футболистом, играющим в Европе

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", бывший форвард "Барселоны" Неймар в третий раз признан лучшим игроком среди бразильцев, выступающих в Европе.

Форвард, который победил по итогам голосования пользователей интернета, бывших игроков и журналистов, получил приз "Золотая самба", сообщается на сайте sambafoot.com.

Читайте также: Роналду признан лучшим спортсменом Европы

Итоговый результат Неймара — 27,71% голосов, второе место занял обладатель награды по итогам 2016 года полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо (16,64), замкнул тройку лучших защитник мадридского "Реала" Марсело (14,43). На 25-й строчке расположился экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав (0,14), играющий за турецкий "Аланьяспор".

В текущем сезоне 25-летний Неймар провел за "ПСЖ" 20 матчей во всех турнирах, забил 17 голов. Летом прошлого года футболист покинул "Барселону" и перешел в парижский клуб, установив мировой трансферный рекорд (222 миллиона евро). Ранее Неймар становился обладателем награды "Золотая самба" по итогам 2014 и 2015 года.

Смотрите также: Неймара во время матча забросали мусором