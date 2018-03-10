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    Неймар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 66
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    Неймар. Архивное фото
    Врачи диагностировали у Неймара серьезную травму ноги
    06:55 27.02.2018
    541
    Неймар получил травму голеностопа в минувшее воскресенье в матче чемпионата Франции с "Марселем", который его команда выиграла со счетом 3:0.
    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    Неймар "засветил" арбитру в ухо 
    11:06 15.02.2018
    786
    Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Назван самый богатый футболист мира
    19:39 09.01.2018
    345
    Отмечается, что согласно рейтингу CIES Football Observatory, бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар стал самым дорогим футболистом мира.
    Неймар. Архивное фото
    Неймар признан лучшим бразильским футболистом, играющим в Европе
    04:15 02.01.2018
    53
    Итоговый результат форварда ПСЖ - 27,71% голосов, второе место занял обладатель награды по итогам 2016 года полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо (16,64), замкнул тройку лучших защитник мадридского "Реала" Марсело (14,43).
    Тренер ПСЖ Унаи Эмери
    Воры обокрали тренера "ПСЖ", вынесли из квартиры футболки Неймара
    18:19 14.12.2017
    125
    По информации французских СМИ, воры украли часы тренера стоимостью примерно 7 тысяч евро, трансферные планы и документы, подтверждающие доходы, а также несколько футболок бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара.
    Самый популярный снимок Instagram, на котором изображена Бейонсе беременная двойней, набрал 11 миллионов лайков
    Главные звезды Instagram 2017 года: Бейонсе, Роналду и шпиц Джифф 
    11:26 30.11.2017
    781
    Певица Селена Гомес, футболист Криштиану Роналду и певица Ариана Гранде стали самыми популярными личностями в Instagram.
    Неймар. Архивное фото
    Неймар сумел избежать дополнительной дисквалификации
    02:58 27.10.2017
    94
    Поединок 10-го тура чемпионата между "Марселем" и "ПСЖ" состоялся 22 октября в Марселе и завершился со счетом 2:2. Неймар на 85-й и 87-й минутах матча получил по желтой карточке и был удален с поля.
    Неймар. Архивное фото
    Неймара во время матча забросали мусором 
    10:51 23.10.2017
    645
    Во втором тайме матча чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Пари Сен-Жермен", который состоялся в воскресенье, на футболиста последнего с трибун посыпался мусор, передают западные СМИ.
    Неймар. Архивное фото
    Звезду мирового футбола оштрафовали в Бразилии на $1,2 млн
    07:59 20.10.2017
    134
    Как сообщается, Неймар был наказан "за недобросовестное поведение", вылившееся в постоянные попытки отложить рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов.
    Неймар. Архивное фото
    Неймар просил УЕФА исключить "Барселону" из Лиги чемпионов
    15:11 07.10.2017
    247
    Футболист Неймар по совету адвокатов обратился в УЕФА, так как "Барселона" не выплатила бонус его отцу. Однако, по данным СМИ, в организации не придали серьезного значения данному обращению.
    Эдинсон Кавани
    Звезда "ПСЖ" не будет улучшать контракт за отказ от исполнения пенальти
    09:18 25.09.2017
    401
    По информации СМИ, после матча с "Лионом" Кавани и Неймар в раздевалке едва не подрались. На 79-й минуте Кавани не реализовал пенальти. Перед этим уругваец и бразилец поспорили относительного того, кто должен бить 11-метровый удар.
    Неймар. Архивное фото
    Журналисты рассекретили зарплату Неймара: цифры шокируют
    10:34 24.09.2017
    1397
    Базовый месячный оклад форварда сборной Бразилии составляет 3 069 520 евро, что соответствует ежегодной зарплате в 37 миллионов евро или более 100 тысяч евро в день.
    Лионель Месси
    Стала известна тройка номинантов на звание лучшего игрока года ФИФА
    16:53 22.09.2017
    270
    На премию лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола претендуют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар.
    Неймар. Архивное фото
    Неймар удалил Кавани из друзей из-за незабитого пенальти
    17:53 18.09.2017
    377
    Сообщается, что бразилец Неймар обиделся на коллегу по команде "ПСЖ" Кавани за то, что тот не дал ему пробить пенальти в матче с "Лионом".
    Неймар на вручении Золотого мяча-2015
    "Барселона" требует от Неймара вернуть €8,5 млн
    07:56 23.08.2017
    290
    Неймар якобы нарушил условия договора с клубом. "Барселона" также требует дополнительные 10% от суммы из-за задержки с удовлетворением своего требования.
    Неймар. Архивное фото
    Неймар о шефах "Барселоны": клуб заслуживает лучших руководителей
    10:31 21.08.2017
    291
    Неймар, перешедший из "Барселоны" в "ПСЖ", заявил, что сейчас "Барсе" работают директора, которых там быть не должно и футболист очень расстроен их работой.
    Мадридский Реал нанес поражение Манчестер Юнайтед и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА
    Игроки "Реала" не должны думать, что уход Неймара ослабил "Барселону" - Навас
    14:03 12.08.2017
    107
    Голкипер мадридского клуба "Барселона" Кейлор Навас уверен, что игрок, который займет место Неймара на поле, обладает не меньшим желанием побеждать.
    Неймар. Архивное фото
    "Барселона" получила €222 млн за выкуп контракта Неймара
    15:13 11.08.2017
    105
    Неймар пока что не смог дебютировать за новую команду "Пари Сен-Жермен" так как Лига 1 не получила его международный трансферный сертификат (CIT).
    Игрок сборной Бразилии Неймар. Архивное фото
    Неймар не сможет дебютировать за "ПСЖ" в субботнем матче
    01:41 05.08.2017
    82
    Как выяснили СМИ, французская лига еще не получила международный трансферный сертификат Неймара о переходе в "Пари Сен-Жермен".
    Неймар. Архивное фото
    Неймар о переходе из "Барселоны" в "ПСЖ": поступил по зову сердца
    15:29 04.08.2017
    150
    Бразильский форвард Неймар отметил, что мечтает начать тренироваться с новыми товарищами по команде, играть и быть счастливым.
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    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    Неймар "засветил" арбитру в ухо 
    11:06 15.02.2018
    786
    Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
    Неймар. Архивное фото
    Врачи диагностировали у Неймара серьезную травму ноги
    06:55 27.02.2018
    541
    Неймар получил травму голеностопа в минувшее воскресенье в матче чемпионата Франции с "Марселем", который его команда выиграла со счетом 3:0.
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