Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Итоговый результат форварда ПСЖ - 27,71% голосов, второе место занял обладатель награды по итогам 2016 года полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо (16,64), замкнул тройку лучших защитник мадридского "Реала" Марсело (14,43).
По информации французских СМИ, воры украли часы тренера стоимостью примерно 7 тысяч евро, трансферные планы и документы, подтверждающие доходы, а также несколько футболок бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара.
По информации СМИ, после матча с "Лионом" Кавани и Неймар в раздевалке едва не подрались. На 79-й минуте Кавани не реализовал пенальти. Перед этим уругваец и бразилец поспорили относительного того, кто должен бить 11-метровый удар.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Французский "Пари Сен-Жермен" подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром. Игрок записал прощальное послание, в котором поблагодарил "Барселону" за лучшие годы и назвал Лионеля Месси своим кумиром.
Сообщается, что неприятный инцидент произошел во время тренировки сборной Бразилии. Один из болельщиков выбежал на футбольное поле и устроил забег за Неймаром. Футболист, не ожидавший появления болельщика, упал вместе с ним на траву.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.