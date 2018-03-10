По информации Спортивного арбитражного суда (CAS), российский боксер Миша Алоян уличен в нарушении антидопинговых правил, после того как его тест, взятый в соревновательный период 21 августа, показал положительный результат на туаминогептан.
На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три медали высшего достоинства, Фара смог защитить титулы, завоеванные четыре года назад в Лондоне, в беге на 5000 и 10000 метров, а Семеня быстрее всех пробежала в Рио дистанцию 800 метров.
У подозреваемого Валдира Перейры да Рочи зафиксирована смерть головного мозга, что фактически означает его гибель. Формально ему не были предъявлены никакие обвинения, однако прокуратура Бразилии посчитала целесообразным держать его в заключении до окончания расследования.
В среду президент Украины Петр Порошенко вручил награды украинским олимпийцам и паралимпийцам сборной страны. По словам президента, Украине нужна эффективная система подготовки спортсменов высокого класса.
В проекте заявления Совфеда РФ предлагается проведение в рамках Совета ООН по правам человека обсуждения по вопросу о соблюдении в сферах олимпизма и паралимпизма положений Всеобщей декларации прав человека и резолюций Генассамблеи ООН.
В пятницу ночью в аэропорту "Борисполь" под музыкальное сопровождение военного оркестра с невероятным количеством цветов, плакатами и караваем встречали из Рио-де-Жанейро сборную Украины по гребле на байдарках и каноэ.
Байдарочницы из олимпийской сборной Украины заявили, что Игорь Жданов путем шантажа навязал им в команду четвертого участника, угрожая не пустить на Олимпиаду в Рио. Сам министр это категорически отрицает.
В интервью РИА Новости Украина триумфатор Летних Олимпийских Игр Олег Верняев рассказал об огромных проблемах в украинском спорте, своем отношении к "диванным" патриотам и поделился планами на ближайшее будущее.
Провал украинской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, похоже, является только верхушкой айсберга катастрофического положения вещей в отечественном спорте. Объявив войну чиновникам, олимпийцы, похоже, собираются довести дело до конца.
По мнению политолога, политтехнолога Екатерины Одарченко, типичный процесс планирования занимает пять-семь лет, а устанавливать показатели меньше чем за три года, – это стратегически неправильно и выглядит смешно.
Во время состязаний по вольной борьбе на Олимпиаде в Рио украинский борец Андрей Квятковский во время поединка с американцем Франком Молинаро укусил соперника. Камеры зафиксировали этот нелицеприятный момент.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".