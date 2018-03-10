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    Олимпиада-2016

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 270
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    Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
    Оргкомитет Олимпиады в Рио просит у МОК помощи, чтобы покрыть долги
    01:59 06.07.2017
    76
    В МОК в ответ на соответствующий запрос уже отметили, что, согласно контракту, долговые обязательства лежат на городе и стране, организовывавших Игры.
    Миша Алоян
    Российский боксер Миша Алоян будет лишен серебра Олимпиады из-за допинга
    21:07 08.12.2016
    81Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По информации Спортивного арбитражного суда (CAS), российский боксер Миша Алоян уличен в нарушении антидопинговых правил, после того как его тест, взятый в соревновательный период 21 августа, показал положительный результат на туаминогептан.
    Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
    Организаторы ОИ не могут вернуть $2,7 млн болельщикам, сдавшим билеты
    19:47 24.11.2016
    143
    Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады Марио Андрада сообщил, что около 140 тысяч человек, не сумевших попасть на Олимпийские и Паралимпийские игры, вернули их в оргкомитет.
    Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
    Рио-2016: названы лучшие спортсмены и сборные Олимпиады
    15:43 16.11.2016
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    Согласно решению Ассоциации национальных олимпийских комитетов, лучшей спортсменкой признана пуэрто-риканская теннисистка Моника Пуиг, а спортсменом - легкоатлет Из ЮАР Вайде ван Никерк.
    Легкая атлетика. Финал. Представитель Ямайки Усэйн Болт пересекает финишную черту.
    Болт, Фара и Семеня номинированы на звание легкоатлетов года
    23:00 18.10.2016
    32Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три медали высшего достоинства, Фара смог защитить титулы, завоеванные четыре года назад в Лондоне, в беге на 5000 и 10000 метров, а Семеня быстрее всех пробежала в Рио дистанцию 800 метров.
    Полиция Бразилии
    Подозреваемый в подготовке терактов на Олимпиаде находится при смерти
    06:28 16.10.2016
    98Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    У подозреваемого Валдира Перейры да Рочи зафиксирована смерть головного мозга, что фактически означает его гибель. Формально ему не были предъявлены никакие обвинения, однако прокуратура Бразилии посчитала целесообразным держать его в заключении до окончания расследования.
    Порошенко и олимпийцы
    Порошенко вручил награды олимпийцам и паралимпийцам 
    13:54 05.10.2016
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    В среду президент Украины Петр Порошенко вручил награды украинским олимпийцам и паралимпийцам сборной страны. По словам президента, Украине нужна эффективная система подготовки спортсменов высокого класса.
    Организация объединенных наций
    Россия предложила обсудить в ООН вопрос деполитизации спорта
    17:45 26.09.2016
    75Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    В проекте заявления Совфеда РФ предлагается проведение в рамках Совета ООН по правам человека обсуждения по вопросу о соблюдении в сферах олимпизма и паралимпизма положений Всеобщей декларации прав человека и резолюций Генассамблеи ООН.
    Виталий Кличко
    Кличко заявил, что неприятно поражен заявлением гимнаста Верняева
    23:03 19.09.2016
    14047
    По словам мэра Киева Виталия Кличко, его "неприятно поразил пост Олега Верняева о том, что на нем якобы "просто попиарились", предоставив ему квартиру в недостроенном доме.
    Олимпийский чемпион Верняев: за меня болеет весь Донецк. Видео
    Олимпийский чемпион Верняев: за меня болеет весь Донецк 
    04:44 04.09.2016
    948Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Обладатель золотой и серебряной медалей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро сообщил, как проходили соревнования в Бразилии и с какими результатами вышла с турнира украинская сборная по гимнастике.
    Юлия Ефимова (Россия) в полуфинальном заплыве на 100 м брассом во время индивидуальных соревнований по плаванию среди женщин на XXXI летних Олимпийских играх.
    Эксперты FINA ушли в отставку из-за допуска пловцов РФ до ОИ-2016
    02:46 04.09.2016
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    Трое экспертов наблюдательного совета Международной федерации плавания не согласны с окончательным решением специальной комиссии МОК об участии ранее отстраненных российских пловцов.
    Встреча в аэропорту украинских каноистов-победителей Олимпиады в Рио
    Встреча в аэропорту украинских каноистов-победителей Олимпиады в Рио 
    11:37 26.08.2016
    249Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В пятницу ночью в аэропорту "Борисполь" под музыкальное сопровождение военного оркестра с невероятным количеством цветов, плакатами и караваем встречали из Рио-де-Жанейро сборную Украины по гребле на байдарках и каноэ.
    Игорь Жданов
    Жданов заявил, что не встречался с олимпийцами, обвинившими его в шантаже
    15:35 25.08.2016
    210Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Байдарочницы из олимпийской сборной Украины заявили, что Игорь Жданов путем шантажа навязал им в команду четвертого участника, угрожая не пустить на Олимпиаду в Рио. Сам министр это категорически отрицает.
    Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
    Герой Олимпиады Олег Верняев: "Из Украины приходили смс с угрозами"
    13:33 24.08.2016
    11098Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В интервью РИА Новости Украина триумфатор Летних Олимпийских Игр Олег Верняев рассказал об огромных проблемах в украинском спорте, своем отношении к "диванным" патриотам и поделился планами на ближайшее будущее.
    Игорь Жданов
    "Министр Жданов нас шантажировал": Олимпийцы воюют с политиками
    16:47 23.08.2016
    1731Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Провал украинской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, похоже, является только верхушкой айсберга катастрофического положения вещей в отечественном спорте. Объявив войну чиновникам, олимпийцы, похоже, собираются довести дело до конца.
    Церемония открытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Сборная Украины
    Одарченко: план получить 35 медалей на олимпиаде в Токио – лживый
    11:49 23.08.2016
    439Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По мнению политолога, политтехнолога Екатерины Одарченко, типичный процесс планирования занимает пять-семь лет, а устанавливать показатели меньше чем за три года, – это стратегически неправильно и выглядит смешно.
    Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
    Главные за вчера: олимпийские выводы, отсрочка от МВФ, национальная идея
    07:26 23.08.2016
    640Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Ключевые события дня, заявления первых лиц страны и их последствия в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала политолог, политтехнолог Екатерина Одарченко.
    Буря перед церемонией закрытия Олимпийских игр в Рио. Видео
    Буря перед церемонией закрытия Олимпийских игр в Рио 
    02:30 23.08.2016
    495Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В сети обнародовано видео сильного ветра, обрушившегося на стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро за несколько часов до начала церемонии закрытия Олимпийских игр 2016.
    Игорь Жданов
    Жданов отреагировал на резкую критику Саакашвили по Олимпиаде
    01:35 23.08.2016
    1914Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что, согласно официальному рейтингу, по летним олимпийским видам спорта за 2015 год Одесская область занимает 6-е место в своей группе.
    На Олимпиаде в Рио украинский борец укусил американца. Видео
    На Олимпиаде в Рио украинский борец укусил американца 
    00:00 23.08.2016
    615Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Во время состязаний по вольной борьбе на Олимпиаде в Рио украинский борец Андрей Квятковский во время поединка с американцем Франком Молинаро укусил соперника. Камеры зафиксировали этот нелицеприятный момент.
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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