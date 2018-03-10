330

В сети выложены кадры, на которых фанаты французского клуба "Пари Сен-Жермен" взрывают петарды и жгут пиротехнику. Это произошло у отеля в Париже, где остановился мадридский "Реал" перед ответным матчем команд в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.