В сети выложены кадры, на которых фанаты французского клуба "Пари Сен-Жермен" взрывают петарды и жгут пиротехнику. Это произошло у отеля в Париже, где остановился мадридский "Реал" перед ответным матчем команд в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
По информации французских СМИ, воры украли часы тренера стоимостью примерно 7 тысяч евро, трансферные планы и документы, подтверждающие доходы, а также несколько футболок бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара.
По информации СМИ, после матча с "Лионом" Кавани и Неймар в раздевалке едва не подрались. На 79-й минуте Кавани не реализовал пенальти. Перед этим уругваец и бразилец поспорили относительного того, кто должен бить 11-метровый удар.
Встреча, прошедшая в субботу на "Стад де Франс", завершилась со счетом 1:0. Мяч, ставший победным для "ПСЖ", в свои ворота на первой компенсированной минуте второго тайма отправил футболист "Анже" Исса Сиссоко.
Встреча, прошедшая в субботу в Лионе, завершилась со счетом 4:1 в пользу "ПСЖ". У победителей дублем отметился Эдинсон Кавани, также отличились Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария. У "Монако" единственный мяч забил Тома Лемар.
Болельщик "Пари Сен-Жермен" получил травму и был доставлен в больницу после того, как пытался с другими фанатами французского футбольного клуба не дать уехать из аэропорта Париж-Ле-Бурже полузащитнику "ПСЖ" Тиагу Мотте.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
В сети выложены кадры, на которых фанаты французского клуба "Пари Сен-Жермен" взрывают петарды и жгут пиротехнику. Это произошло у отеля в Париже, где остановился мадридский "Реал" перед ответным матчем команд в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
В сети выложены кадры, на которых фанаты французского клуба "Пари Сен-Жермен" взрывают петарды и жгут пиротехнику. Это произошло у отеля в Париже, где остановился мадридский "Реал" перед ответным матчем команд в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
В сети выложены кадры, на которых фанаты французского клуба "Пари Сен-Жермен" взрывают петарды и жгут пиротехнику. Это произошло у отеля в Париже, где остановился мадридский "Реал" перед ответным матчем команд в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Болельщик "Пари Сен-Жермен" получил травму и был доставлен в больницу после того, как пытался с другими фанатами французского футбольного клуба не дать уехать из аэропорта Париж-Ле-Бурже полузащитнику "ПСЖ" Тиагу Мотте.
В сети выложены кадры, на которых фанаты французского клуба "Пари Сен-Жермен" взрывают петарды и жгут пиротехнику. Это произошло у отеля в Париже, где остановился мадридский "Реал" перед ответным матчем команд в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.