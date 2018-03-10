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    ПСЖ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Погром фанатов ПСЖ. Появилось видео взрывов в Париже. Видео
    Погром фанатов "ПСЖ". Появилось видео взрывов в Париже 
    20:39 06.03.2018
    330
    В сети выложены кадры, на которых фанаты французского клуба "Пари Сен-Жермен" взрывают петарды и жгут пиротехнику. Это произошло у отеля в Париже, где остановился мадридский "Реал" перед ответным матчем команд в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    Неймар "засветил" арбитру в ухо 
    11:06 15.02.2018
    786
    Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
    Главный арбитр ударил игрока, а затем удалил его с поля во Франции
    Во Франции судья ударил футболиста "Нанта" и удалил его с поля 
    09:26 15.01.2018
    735
    Арбитр матча чемпионата Франции "Нант" - "ПСЖ" Тони Шапрон ударил игрока хозяев Диего Карлоса, а затем показал ему красную карточку. Как сообщают СМИ, инцидент произошел в концовке встречи.
    Тренер ПСЖ Унаи Эмери
    Воры обокрали тренера "ПСЖ", вынесли из квартиры футболки Неймара
    18:19 14.12.2017
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    По информации французских СМИ, воры украли часы тренера стоимостью примерно 7 тысяч евро, трансферные планы и документы, подтверждающие доходы, а также несколько футболок бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара.
    Неймар. Архивное фото
    Неймара во время матча забросали мусором 
    10:51 23.10.2017
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    Во втором тайме матча чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Пари Сен-Жермен", который состоялся в воскресенье, на футболиста последнего с трибун посыпался мусор, передают западные СМИ.
    Эдинсон Кавани
    Звезда "ПСЖ" не будет улучшать контракт за отказ от исполнения пенальти
    09:18 25.09.2017
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    По информации СМИ, после матча с "Лионом" Кавани и Неймар в раздевалке едва не подрались. На 79-й минуте Кавани не реализовал пенальти. Перед этим уругваец и бразилец поспорили относительного того, кто должен бить 11-метровый удар.
    Неймар. Архивное фото
    Неймар удалил Кавани из друзей из-за незабитого пенальти
    17:53 18.09.2017
    377
    Сообщается, что бразилец Неймар обиделся на коллегу по команде "ПСЖ" Кавани за то, что тот не дал ему пробить пенальти в матче с "Лионом".
    Неймар. Архивное фото
    Неймар о шефах "Барселоны": клуб заслуживает лучших руководителей
    10:31 21.08.2017
    291
    Неймар, перешедший из "Барселоны" в "ПСЖ", заявил, что сейчас "Барсе" работают директора, которых там быть не должно и футболист очень расстроен их работой.
    Неймар. Архивное фото
    "Барселона" получила €222 млн за выкуп контракта Неймара
    15:13 11.08.2017
    105
    Неймар пока что не смог дебютировать за новую команду "Пари Сен-Жермен" так как Лига 1 не получила его международный трансферный сертификат (CIT).
    Неймар. Архивное фото
    Неймар о переходе из "Барселоны" в "ПСЖ": поступил по зову сердца
    15:29 04.08.2017
    150
    Бразильский форвард Неймар отметил, что мечтает начать тренироваться с новыми товарищами по команде, играть и быть счастливым.
    Игрок сборной Бразилии Неймар
    Фаны "Барселоны" сжигают футболки Неймара после его ухода из клуба
    11:09 04.08.2017
    340
    Французский "Пари Сен-Жермен" подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии и испанской "Барселоны" по футболу Неймаром.
    Игроки Монако в матче против ПСЖ
    ПСЖ победил "Монако" и завоевал Суперкубок Франции
    00:17 30.07.2017
    84
    Матч, прошедший в Танжере (Марокко), завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан, у которых голы забили Дани Алвес (51-я минута) и Адриен Рабьо (63-я).
    Спор дороже денег, или Как мэр съел крысу из-за ПСЖ. Видео
    Спор дороже денег, или Как мэр съел крысу из-за проигрыша ПСЖ 
    08:30 26.07.2017
    363
    Мэр французского города Мон-де-Марсан Шарль Дайо съел крысу на глазах у горожан. Он сдержал слово, поскольку обещал это сделать, если футбольный клуб ПСЖ не пройдет дальше 1/8 финала Лиги чемпионов.
    ПСЖ стал обладателем Кубка Франции
    "ПСЖ" стал обладателем Кубка Франции, в финале обыграв "Анже"
    06:37 28.05.2017
    50
    Встреча, прошедшая в субботу на "Стад де Франс", завершилась со счетом 1:0. Мяч, ставший победным для "ПСЖ", в свои ворота на первой компенсированной минуте второго тайма отправил футболист "Анже" Исса Сиссоко.
    Встреча ПСЖ и Монако в финале Кубка французской лиги
    "ПСЖ" завоевал Кубок французской лиги, разгромив в финале "Монако"
    01:07 02.04.2017
    131
    Встреча, прошедшая в субботу в Лионе, завершилась со счетом 4:1 в пользу "ПСЖ". У победителей дублем отметился Эдинсон Кавани, также отличились Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария. У "Монако" единственный мяч забил Тома Лемар.
    Футбольный садион
    УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Барселоны" после матча с "ПСЖ"
    20:26 09.03.2017
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    Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дело в отношении "Барселоны" в связи с появлением болельщиков на поле в ходе матча с французским "Пари Сен-Жермен".
    Футболист ПСЖ наехал на фаната
    Наезд футболиста "ПСЖ" на фаната 
    14:11 09.03.2017
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    Болельщик "Пари Сен-Жермен" получил травму и был доставлен в больницу после того, как пытался с другими фанатами французского футбольного клуба не дать уехать из аэропорта Париж-Ле-Бурже полузащитнику "ПСЖ" Тиагу Мотте.
    Празднование Барселоны исторической победы над ПСЖ
    Празднование "Барселоны" исторической победы над "ПСЖ" 
    10:31 09.03.2017
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    Каталонская "Барселона" дома нанесла крупное поражение французскому клубу "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробилась в четвертьфинал.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    Неймар "засветил" арбитру в ухо 
    11:06 15.02.2018
    786
    Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
    Погром фанатов ПСЖ. Появилось видео взрывов в Париже. Видео
    Погром фанатов "ПСЖ". Появилось видео взрывов в Париже 
    20:39 06.03.2018
    330
    В сети выложены кадры, на которых фанаты французского клуба "Пари Сен-Жермен" взрывают петарды и жгут пиротехнику. Это произошло у отеля в Париже, где остановился мадридский "Реал" перед ответным матчем команд в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
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