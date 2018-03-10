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    Криштиану Роналду

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 261
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    Криштиану Роналду в матче Реал - ПСЖ
    Мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ
    23:48 06.03.2018
    171
    Встреча, прошедшая в Париже на "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов забил форвард "Реала" Криштиану Роналду.
    Тренировка футболистов Реала перед матчем с Шахтером во Львове
    Роналду забил свой 300-й гол в чемпионате Испании
    03:34 04.03.2018
    92
    Португалец отличился на 45-й и 78-й минутах, третий гол в ворота "Хетафе" забил Гарет Бейл. Для Роналду первый мяч в этой игре стал 300-м в рамках чемпионатов Испании.
    Анна Музычук и Криштиану Роналду
    Украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналду
    10:10 02.03.2018
    162
    На арене мадридского клуба состоялась встреча украинской шахматистки и звезды мирового футбола. Музычук и Роналду обменялись футболками. Также Анна Музычук встречалась с президентом "Реала".
    Роналду со своими наградами
    Роналду вошел в историю футбола, забив 100 мячей в ЛЧ за один клуб
    09:01 15.02.2018
    212
    Свой сотый гол за "Реал" португалец забил в среду в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен", реализовав пенальти в концовке первого тайма.
    Криштиану Роналду
    Роналду заявил, что хочет остаться в "Реале"
    10:37 27.01.2018
    320
    Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что он живет в Мадриде с 2009 года и намерен и дальше играть за "Реал".
    Криштиану Роналду разбили лицо
    Роналду разбили лицо
    03:26 22.01.2018
    925
    Футболисты "Реала" одержали крупную победу над "Депортиво" в матче 20-го тура чемпионата Испании - 7:1. В ходе матча Криштиану Роналду получил бутсой в лицо.
    Роналду со своими наградами
    Фаны "Реала" проголосовали против присутствия в команде Роналду
    15:33 18.01.2018
    489
    Согласно данным проведенного испанским изданием опроса, против присутствия в команде нападающего Криштиану Роналду высказались 67,5%.
    Роналду со своими наградами
    Роналду выложил фото со всеми своими трофеями
    20:25 02.01.2018
    316
    Среди трофеев, которые выложил Роналду, пять "Золотых мячей", две награды ФИФА "The Best", четыре "Золотых бутсы" и три приза УЕФА лучшему игроку года в Европе.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Не более 100 млн евро. Роналду попросил "Реал" продать его
    13:10 30.12.2017
    371
    По данным СМИ, отношения Роналду с президентом "Реала" Флорентино Пересом в настоящее время настолько испортились, что игрок даже не хочет разговаривать с ним.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Роналду признан лучшим спортсменом Европы
    12:08 29.12.2017
    58
    В 2017 году футболист помог "Реалу" выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубки УЕФА и Испании, а также вместе с национальной сборной Португалии добыл путевку на ЧМ-2018.
    Роналду с семьей
    Роналду устроил праздник в честь себя
    13:58 28.12.2017
    135
    Вечеринка была организована для семьи и близких друзей – все гости в дорогих костюмах и платьях позировали для фото на красной дорожке, а логотип "CR7" при этом был на заднем плане на баннере.
    Криштиану Роналду вместе с 4 детьми и своей девушкой Джорджиной Родригез
    Девушка Роналду показала всех его детей на одном фото
    11:54 19.12.2017
    1367
    На семейной фотографии Роналду появился со своим старшим сыном Криштиану-младшим, близнецами Евой и Матеу и новорожденной дочерью Алана Мартина.
    Диего Марадона
    Марадона попросил Роналду не шутить о лучшем футболисте в истории
    11:33 15.12.2017
    517
    Роналду в декабре получил "Золотой мяч", как лучший игрок 2017 года,. Трофей стал для него пятым в карьере. После этого португалец заявил, что "нет игрока более совершенного, чем он сам" и назвал себя лучшим футболистом в истории.
    Месси и Суарез в окружении золотых бутс
    Месси и Сураес опубликовали фото для "тролинга" Роналду
    11:29 14.12.2017
    400
    Звезды "Барселоны" ответили своему извечному сопернику, опубликовав фотографию с шестью "Золотыми бутсами" после того, как Роналду показал пять "Золотых мячей".
    Роналду стал обладателем Золотого мяча, 2017
    Роналду стал обладателем "Золотого мяча"
    21:19 07.12.2017
    154
    Криштиану Роналду в четверг стал обладателем награды "Золотой мяч" как лучший игрок 2017 года. Награду вручает французский журнал France Football.
    Новорожденная дочь Роналду попала на обложку глянца
    Новорожденная дочь Роналду попала на обложку глянца
    15:05 05.12.2017
    551
    По словам невесты Криштиану Роналду, Криштиану выбрал Алану, а ей хотелось назвать ребенка Мартиной, выбрать одно было сложно, поэтому решили оставить сразу оба имени.
    Криштиану Роналду с сыном на церемонии вручения Золотого мяча
    Сын Роналду забил штрафной в стиле отца
    11:08 01.12.2017
    439
    Роналду считает, что успехи его сына на футбольном поле неслучайны. Мальчик удачным ударом забил гол со штрафного.
    Самый популярный снимок Instagram, на котором изображена Бейонсе беременная двойней, набрал 11 миллионов лайков
    Главные звезды Instagram 2017 года: Бейонсе, Роналду и шпиц Джифф 
    11:26 30.11.2017
    781
    Певица Селена Гомес, футболист Криштиану Роналду и певица Ариана Гранде стали самыми популярными личностями в Instagram.
    Джорджина Родригес с дочерью Криштиано Роналду
    Невеста Роналду показала, как приходит в форму после родов
    19:58 20.11.2017
    489
    Девушка, которая неделю назад стала матерью первенца, выложила в сеть видео, на котором продемонстрировала физические упражнения, позволяющие держать себя в форме.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Дожала. СМИ назвали дату свадьбы Роналду с моделью Родригес
    07:33 18.11.2017
    369
    По информации португальских СМИ, свадьба запланирована на август 2018 года, после окончания Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.
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    Роналду со своими наградами
    Роналду вошел в историю футбола, забив 100 мячей в ЛЧ за один клуб
    09:01 15.02.2018
    212
    Свой сотый гол за "Реал" португалец забил в среду в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен", реализовав пенальти в концовке первого тайма.
    Криштиану Роналду в матче Реал - ПСЖ
    Мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ
    23:48 06.03.2018
    171
    Встреча, прошедшая в Париже на "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов забил форвард "Реала" Криштиану Роналду.
    Анна Музычук и Криштиану Роналду
    Украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналду
    10:10 02.03.2018
    162
    На арене мадридского клуба состоялась встреча украинской шахматистки и звезды мирового футбола. Музычук и Роналду обменялись футболками. Также Анна Музычук встречалась с президентом "Реала".
    Тренировка футболистов Реала перед матчем с Шахтером во Львове
    Роналду забил свой 300-й гол в чемпионате Испании
    03:34 04.03.2018
    92
    Португалец отличился на 45-й и 78-й минутах, третий гол в ворота "Хетафе" забил Гарет Бейл. Для Роналду первый мяч в этой игре стал 300-м в рамках чемпионатов Испании.
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