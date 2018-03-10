В 2017 году футболист помог "Реалу" выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубки УЕФА и Испании, а также вместе с национальной сборной Португалии добыл путевку на ЧМ-2018.
Роналду в декабре получил "Золотой мяч", как лучший игрок 2017 года,. Трофей стал для него пятым в карьере. После этого португалец заявил, что "нет игрока более совершенного, чем он сам" и назвал себя лучшим футболистом в истории.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".