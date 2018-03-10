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    Владимир Кличко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 352
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    Владимир Кличко на отдыхе с семьей
    Появились фото отдыха Кличко на Барбадосе
    13:33 16.02.2018
    992
    Владимир Кличко отметил День влюбленных на Барбадосе вместе с семьей. Боксер находится в прекрасной физической форме и, судя по фото, с радостью развлекает трехлетнюю дочь.
    Арнольд Шварценеггер и Владимир Кличко на вечеринке Weisswurstparty
    Шварценеггер и Кличко подрались за крендель на вечеринке в Австрии
    12:10 22.01.2018
    1618
    Две мировые знаменитости встретились на вечеринке Weisswurst Party в австрийском Тироле, где весело провели время. Арни и Владимир Кличко шутливо поборолись за крендель.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Бой Кличко-Джошуа признан лучшим поединком года
    08:24 29.12.2017
    224Владимир Кличко. Окончен бой
    По информации СМИ, бой на лондонском стадионе "Уэмбли" между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа собрал 90 тысяч зрителей - рекордную публику для Великобритании после Второй мировой войны.
    Владимир и Виталий Кличко
    Санта-Клаусы Кличко забавно поздравили с Рождеством 
    21:55 25.12.2017
    178
    Братья Виталий и Владимир Кличко традиционно поздравили с новогодними праздниками, записав видео смешное видео в новогодних костюмах.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Назван лучший боксерский бой за 2017 год
    13:38 24.12.2017
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    За поединок с участием Кличко отдали свой голос 9 из 12 экспертов. Второе место занял ничейный бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.
    Украинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
    Кличко-младший удивил заявлением об Украине с Россией
    22:55 23.12.2017
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    Легендарный украинский боксер Владимир Кличко считает, что отношения между Украиной и РФ скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Бой Кличко стал самым рейтинговым нефутбольным событием года в Германии
    21:34 19.12.2017
    515
    Поединок Владимира Кличко и Энтони Джошуа посмотрели 9,52 миллиона телезрителей в Германии. Ни один другой поединок не может конкурировать с этим боем, говорится в сообщении.
    Владимир Кличко на открытой тренировке
    Опубликован первый профессиональный контракт Кличко-младшего
    07:36 23.11.2017
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    Cоглашение было подписано с "Фленсбургом", а его условия выглядят достаточно скромно. Документ датирован 4 ноября 1995 года. В нем говорится, что зарплата Кличко-младшего составляла 1000 немецких марок в месяц.
    Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко получает трофей Bambi от Йоахима Лоу во время церемонии награждения Bambi 2017 в Берлине, Германия
    Главные события 17 ноября в фотографиях 
    17:29 17.11.2017
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    Активисты под стенами Рады в Киеве продолжают находиться в правительственном квартале, а Владимир Кличко в Германии получил олененка "Бэмби".
    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко
    "Король возвращается": Кличко-младший приступил к тренировкам
    19:21 15.11.2017
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    Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко провел первую тренировку за последних полгода и опубликовал на странице в социальной сети видео со спортзала.
    Боксеры Виталий и Владимир Кличко
    Три боя Кличко вошли в рейтинг самых памятных в истории
    20:20 03.11.2017
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    В список попал бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса, который состоялся в июне 2003-го. Также в рейтинге есть и бои Кличко против Корри Сандерса (апрель 2004) и Сэмюэла Питера (октябрь 2008-го).
    Петр Порошенко принял участие в открытии новой общеобразовательной школы Мобиль во время рабочей поездки в Харьковскую область
    Фотоитоги 1 сентября: День знаний, Порошенко в Харьковской области и "Курбан-байрам" 
    17:29 01.09.2017
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    В Украине в пятницу отпраздновали 1 Сентября, Петр Порошенко побывал в Харьковской области и открыл новый перинатальный центр, а также школу.
    Владимир Кличко
    Немецкий таблоид назвал Владимира Кличко "примером года"
    14:15 22.08.2017
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    Кличко стал одним из победителей года по версии Bild. Другими победителями в различных номинациях стали экс-футболист "Баварии" Филипп Лам и действующий игрок Марко Русс.
    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко
    "Мотивация уже не та". Кличко назвал причину ухода из бокса
    19:28 13.08.2017
    533
    Владимир Кличко заявил, что даже возможные 20 миллионов фунтов, которые он мог заработать за реванш с Энтони Джошуа, не могли изменить его решение о завершении карьеры.
    Владимир Кличко. Архивное фото
    Кличко после ухода из бокса решил преподавать
    13:14 11.08.2017
    220Владимир Кличко. Окончен бой
    Двукратный чемпион мира Владимир Кличко читает студентам свой лекционный курс по инновациям в менеджементе в университет St.Gallen в Швейцарии.
    Украинский боксер Владимир Кличко.
    Соцсети: два Кличко в политике - это много для одной Украины
    18:25 04.08.2017
    863Владимир Кличко. Окончен бой
    Легенда мирового спорта Владимир Кличко уходит из бокса. Это сообщение шокировало многих украинцев, став одной из топовых тем для обсуждения в соцсетях. Что же пишут об этом историческом событии сами соотечественники великого боксера?
    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко
    Кличко назвал своего преемника
    15:49 04.08.2017
    454Владимир Кличко. Окончен бой
    Украинский боксер Владимир Кличко считает, что его британский боксер Энтони Джошуа стнет не только его преемником, но и будущей легендой бокса.
    Украинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
    За большие деньги Владимир Кличко вернется на ринг - эксперт
    20:44 03.08.2017
    890Владимир Кличко. Окончен бой
    Менеджер профи-бокса, профильный журналист и комментатор Юрий Нестеренко в эфире "ГС" подчеркнул, что ситуация Владимира не может сравниться с уходом из бокса его брата Виталия.
    Топ-10 нокаутов от Владимира Кличко. Видео
    Топ-10 нокаутов от Владимира Кличко 
    20:00 03.08.2017
    371Владимир Кличко. Окончен бой
    В четверг 41-летний Владимир Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, объявил о решении уйти из профессионального бокса. Cмотрите на видео лучшие нокауты украинца.
    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко
    Владимир Кличко. Лучшие моменты карьеры 
    13:31 03.08.2017
    266Владимир Кличко. Окончен бой
    Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко заявил, что никогда не мечтал, что его спортивная карьера получится настолько успешной и продолжительной. Он заявил, что достиг всего, о чем мечтал, и готов к новой карьере.
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    Владимир Кличко на отдыхе с семьей
    Появились фото отдыха Кличко на Барбадосе
    13:33 16.02.2018
    992
    Владимир Кличко отметил День влюбленных на Барбадосе вместе с семьей. Боксер находится в прекрасной физической форме и, судя по фото, с радостью развлекает трехлетнюю дочь.
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