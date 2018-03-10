По информации СМИ, бой на лондонском стадионе "Уэмбли" между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа собрал 90 тысяч зрителей - рекордную публику для Великобритании после Второй мировой войны.
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко считает, что отношения между Украиной и РФ скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны.
Cоглашение было подписано с "Фленсбургом", а его условия выглядят достаточно скромно. Документ датирован 4 ноября 1995 года. В нем говорится, что зарплата Кличко-младшего составляла 1000 немецких марок в месяц.
Легенда мирового спорта Владимир Кличко уходит из бокса. Это сообщение шокировало многих украинцев, став одной из топовых тем для обсуждения в соцсетях. Что же пишут об этом историческом событии сами соотечественники великого боксера?
В четверг 41-летний Владимир Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, объявил о решении уйти из профессионального бокса. Cмотрите на видео лучшие нокауты украинца.
Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко заявил, что никогда не мечтал, что его спортивная карьера получится настолько успешной и продолжительной. Он заявил, что достиг всего, о чем мечтал, и готов к новой карьере.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко заявил, что никогда не мечтал, что его спортивная карьера получится настолько успешной и продолжительной. Он заявил, что достиг всего, о чем мечтал, и готов к новой карьере.
Кличко впервые был отправлен в нокдаун в пятом раунде боя, однако уже в шестом раунде смог сам отправить Джошуа на пол ринга. После этого соперники вели равную борьбу до 11 раунда, в котором Джошуа дважды положил украинца на пол.
Украинский боксер Владимир Кличко оказался легче британца Энтони Джошуа на 4,4 кг при взвешивании перед титульным боем в Лондоне. Джошуа показал на весах 113,4 кг, в то время как вес украинца составил 109 кг.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинский боксер Владимир Кличко оказался на 500 граммов легче претендента британца Тайсона Фьюри перед боем в Дюссельдорфе. Поединок Кличко с Фьюри, который переносился в связи с травмой украинца, состоится 28 ноября.
Прошла уже почти неделя после отключения Крыма от электроэнергии в результате подрыва опор ЛЭП в Херсонской области. Из-за дефицита электроэнергии социальные объекты обеспечиваются электричеством с помощью переносных генераторов.
В Дюссельдорфе, Германия, состоялась финальная пресс-конференция перед боем между чемпионом мира в супертяжелом весе WBA, WBO, IBF, IBO Владимиром Кличко и претендентом на его титулы, англичанином Тайсоном Фьюри.
Братья Виталий и Владимир Кличко стали почетными гостями чемпионата мира среди любителей, проходившего в столице Катара Дохе. Легендарные украинские боксеры наблюдали за финальными поединками и приняли участия в церемонии награждения.
Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook рассказал, что после официальных мероприятий, приуроченных в столице ко Дню Независимости, он с братом Владимиром продолжил праздновать традиционно спортивно - на скутерах по Днепру.
В четверг 41-летний Владимир Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, объявил о решении уйти из профессионального бокса. Cмотрите на видео лучшие нокауты украинца.
Украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал свое поражение в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
Боксер Владимир Кличко записал видеообращение к участникам американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, которая выступит на НСК "Олимпийский" в Киеве. Концерт пройдет 6 июля в рамках фестиваля UPark.
В апреле стало известно, что бой-реванш пройдет 9 июля 2016 года в Манчестере. Кличко 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия) потерпел поражение от Фьюри и не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.
На официальном Youtube-канале Владимира Кличко появилось видео того, как украинский боксер готовится к бою-реваншу с Тайсоном Фьюри. Владимир находится в отличной форме и без устали тренируется в тренажерном зале.
Бой, прошедший в субботу в Дюссельдорфе, завершился победой британца по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Счет судейских записок 115-112, 115-112, 116-111. После боя Кличко заявил, что рассчитывает на реванш.
В Дюссельдорфе, Германия, состоялась финальная пресс-конференция перед боем между чемпионом мира в супертяжелом весе WBA, WBO, IBF, IBO Владимиром Кличко и претендентом на его титулы, англичанином Тайсоном Фьюри.
Кlitschko-brothers представил поклонникам братьев видео совместной тренировки чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и "The Ring Magazine" Владимира Кличко и почетного чемпиона WBC Виталия Кличко, который приехал к брату в тренировочный лагерь.
Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко проголосовал на местных выборах. Вместе с ним на избирательный участок в столице пришли его жена Наталья и брат Владимир.
Вес Кличко составил 109,6 килограмма, Дженнингса - 102,9 килограмма. Бой между Кличко и Дженнингсом состоится 25 апреля в Нью-Йорке. Кличко за профессиональную карьеру выиграл 63 боя (53 из них - нокаутом).