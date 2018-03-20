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    Спорт

    Испания отказалась от миллионов Роналду

    (обновлено: )19610
    По данным СМИ, сторона португальского футболиста предложила сумму в размере 4-5 миллионов евро в обмен на прекращение уголовного преследования, однако испанское казначейство ответило отказом.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    REUTERS Arnd Wiegmann

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Казначейство Испании отклонило предложение представителей португальского футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду о выплате денежный суммы в обмен на прекращение уголовного преследования по делу о неуплате налогов, сообщает Marca.

    Согласно сообщению, сторона 33-летнего футболиста предложила сумму в размере 4-5 миллионов евро, однако испанское казначейство ответило отказом.

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    Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В свою очередь испанское казначейство утверждает, что португалец должен быть лишен свободы в связи с четырьмя инцидентами, связанными с неуплатой налогов.

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