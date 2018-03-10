Причиной взрыва стал пожар, начавшийся на АЗС в среду вечером. Пожарные бригады длительное время не могли прибыть для его тушения из-за ливня, в результате которого многие районы города оказались подтопленными.
Сотни граждан Ганы, которые как туристы приехали в Бразилию, чтобы болеть за свою футбольную сборную на проходящем чемпионате мира, попросили политическое убежище в южноамериканской стране, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.
Два человека, приближенных к президенту Федерации футбола Ганы Квези Ньянтакьи - Кристофер Форсайт и Обед Нкетия - арестованы в Гане по подозрению в попытке сделать товарищеские матчи национальной сборной договорными.
Президент Ганы Джон Драмани Махама и первое лицо Камеруна Поль Бийя в срочном порядке приказали провести расследование провальных выступлений сборных этих стран на Чемпионате мира по футболу в Бразилии.
Три миллиона долларов, которые правительство Ганы отправило футболистам национальной сборной во избежание бойкота заключительного матча группового этапа Чемпионата мира против сборной Португалии, доставлены в отель ганцев в Бразилиа.
На пост главы западноафриканского государства претендуют восемь кандидатов, основными фаворитами гонки считаются действующий президент Джон Драмани Махама и лидер оппозиционной партии "Новые патриоты" Нана Акуфо-Аддо.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".