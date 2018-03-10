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    Гана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Оператор Марк Милсом
    Оператор "Игры престолов" трагически погиб в Африке
    02:24 21.11.2017
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    Марк Милсом работал над такими фильмами и сериалами, как "Игра престолов", "Вселенная Стивена Хокинга". "Шерлок" и "Квант Милосердия" из серии фильмов о Джеймсе Бонде.
    В Гане из-за падения дерева погибли около 20 людей
    Падение дерева в Гане: погибли около 20 людей
    07:39 20.03.2017
    298
    Информацию об инциденте и количестве погибших подтвердил командующий полицией Кинтампо Десмонд Овусу Боампонг. Очевидцы заявили, что люди купались во время шторма, когда произошло ЧП.
    Освобождение захваченного пиратами судна. Архивное фото
    Захваченное с россиянами и ураинцем судно BBC Caribbean шло в Гану
    13:35 08.02.2017
    160
    Как удалось выяснить, с борта судна 5 февраля были похищены восемь членов экипажа – семеро россиян и один гражданин Украины, судно шло без груза из Камеруна в Гану.
    ДТП в Гане
    Столкновение автобуса с грузовиком в Гане: более 70 жертв 
    08:58 19.02.2016
    146
    По данным полиции, случилось лобовое столкновение рейсового автобуса Metro Mass Transit с грузовиком, груженным томатами.
    Спасатели несут труп с автозаправочной станции, которая взорвалась ночью в Аккре, Гана
    Климкин выразил соболезнования в связи с трагедией в Гане
    08:07 05.06.2015
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    "Опечален трагической гибелью людей в результате взрыва на АЗС в Аккре. Искренние соболезнования семьям погибших", - написал Климкин.
    Взрыв на АЗС в Гане. Видео
    Разрушительные последствия взрыва на АЗС в столице Ганы 
    23:56 04.06.2015
    289Природные катаклизмы по всему миру.
    Причиной взрыва стал пожар, начавшийся на АЗС в среду вечером. Пожарные бригады длительное время не могли прибыть для его тушения из-за ливня, в результате которого многие районы города оказались подтопленными.
    Спасатели несут труп с автозаправочной станции, которая взорвалась ночью в Аккре, Гана
    Число жертв взрыва и наводнений в Гане составило 150 человек
    23:28 04.06.2015
    108
    В результате взрыва в Аккре погибли 96 человек, другие стали жертвами вызванных ливнями наводнений. Президент объявил в стране трехдневный национальный траур в память о жертвах.
    Футбольный мяч
    Сборная Кот-д'Ивуара по футболу выиграла Кубок африканских наций
    00:11 09.02.2015
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    Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в воскресенье в Бате, завершилось со счетом 0:0, поэтому победителя пришлось выявлять в серии пенальти.
    Судно в море. Архивное фото
    Пираты захватили сингапурский танкер у берегов Ганы - СМИ
    07:46 29.07.2014
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    В общей сложности на борту морского суда находился 21 человек, среди которых граждане Китая, Мьянмы, Республики Корея, а также Сингапура. В настоящее время их местонахождение неизвестно.
    Панорама города Сан-Паулу. Бразилия
    Сотни болельщиков из Ганы просят убежище в Бразилии - агентство
    08:49 11.07.2014
    76Чемпионат мира по футболу 2014
    Сотни граждан Ганы, которые как туристы приехали в Бразилию, чтобы болеть за свою футбольную сборную на проходящем чемпионате мира, попросили политическое убежище в южноамериканской стране, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.
    Футболисты сборной Ганы. Архивное фото
    Два ганца арестованы по подозрению в организации договорных матчей - СМИ
    17:45 02.07.2014
    37
    Два человека, приближенных к президенту Федерации футбола Ганы Квези Ньянтакьи - Кристофер Форсайт и Обед Нкетия - арестованы в Гане по подозрению в попытке сделать товарищеские матчи национальной сборной договорными.
    Футбол. Чм-2014. Матч Камерун - Бразилия
    Главы Ганы и Камеруна требуют расследовать провал сборных на ЧМ
    15:25 29.06.2014
    38Чемпионат мира по футболу 2014
    Президент Ганы Джон Драмани Махама и первое лицо Камеруна Поль Бийя в срочном порядке приказали провести расследование провальных выступлений сборных этих стран на Чемпионате мира по футболу в Бразилии.
    Асамоа Гьян. Архивное фото
    Капитан сборной Ганы едва не подрался с журналистом после матча ЧМ
    23:54 26.06.2014
    82Чемпионат мира по футболу 2014
    Капитан сборной Ганы по футболу Асамоа Гьян едва не устроил драку с французским журналистом в микст-зоне стадиона "Эстадио Насьонал" после поражения от команды Португалии
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Роналду признан лучшим игроком матча сборных Португалии и Ганы
    22:27 26.06.2014
    110Чемпионат мира по футболу 2014
    Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком заключительного матча группового этапа чемпионата мира против команды Ганы.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    Cборная Португалии обыграла ганцев, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ
    21:22 26.06.2014
    61Чемпионат мира по футболу 2014
    Встреча, прошедшая в четверг на стадионе "Эштадио Насьонал" в Бразилиа, завершилась со счетом 2:1.
    Кевин-Принс Боатенг. Архивное фото
    Боатенг заявил, что не оскорблял главного тренера сборной Ганы
    17:20 26.06.2014
    34Чемпионат мира по футболу 2014
    Полузащитник сборной Ганы по футболу Кевин-Принс Боатенг после своего отстранения от игр национальной команды заявил, что не оскорблял главного тренера Квези Аппиа.
    Доллары США
    Футболисты сборной Ганы получили обещанные $3 млн
    14:58 26.06.2014
    42Чемпионат мира по футболу 2014
    Три миллиона долларов, которые правительство Ганы отправило футболистам национальной сборной во избежание бойкота заключительного матча группового этапа Чемпионата мира против сборной Португалии, доставлены в отель ганцев в Бразилиа.
    Футбол
    Португальские футболисты разгромили ирландцев в товарищеском матче
    09:17 11.06.2014
    60
    Сборная Португалии по футболу разгромила команду Ирландии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая во вторник в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:1.
    Республика Гана. Местная жительница.
    В Гане стартовали президентские выборы
    10:09 07.12.2012
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    На пост главы западноафриканского государства претендуют восемь кандидатов, основными фаворитами гонки считаются действующий президент Джон Драмани Махама и лидер оппозиционной партии "Новые патриоты" Нана Акуфо-Аддо.
    Крупное ДТП в Гане унесло жизни более 30 человек
    14:11 18.11.2012
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    Не менее 30 человек погибли на севере Ганы в результате столкновения двух автобусов, более 30 человек получили ранения. ДТП произошло в ночь на субботу, неподалеку от города Тамале.
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