Роналду выложил фото со всеми своими трофеями

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду выложил в инстаграм фотографию со своими главными индивидуальными наградами.

На фото – приз игрока года по версии ФИФА (крайний слева), пять "Золотых мячей", две награды ФИФА "The Best", четыре "Золотых бутсы" и три приза УЕФА лучшему игроку года в Европе (с рогами). Кадр сделан на родине футболиста – в Мадейре, сообщает Трибуна.

"Играя на улицах Мадейры, я мечтал стать топ-футболистом, но не мог представить, что однажды смогу сделать такое фото. Этот момент я посвящаю всей своей семье, друзьям, одноклубникам и тренерам, всем тем, у кого я учился, и всем, кто работает в клубе («Реал») и сборной Португалии. Особая благодарность моим болельщикам. Это и ваши трофеи", – написал Криштиану.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы в 2017 году. Такого признания 32-летний португалец удостоился по итогам опроса 26 мировых информационных агентств, получив 159 голосов.