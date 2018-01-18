Фаны "Реала" проголосовали против присутствия в команде Роналду

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Болельщики футбольного клуба "Реал" (Мадрид) высказались против присутствия в команде нападающего Криштиану Роналду.

Против Роналду выступили более двух третей болельщиков, принявших участие в опросе испанского издания AS.

В опросе приняли участие 125 тысяч человек, из которых против Криштиану Роналду проголосовали 67,5 процентов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы в 2017 году. Такого признания 32-летний португалец удостоился по итогам опроса 26 мировых информационных агентств, получив 159 голосов.