наверх
18.01.201817:56
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Фаны "Реала" проголосовали против присутствия в команде Роналду

    (обновлено: )17610
    Согласно данным проведенного испанским изданием опроса, против присутствия в команде нападающего Криштиану Роналду высказались 67,5%.
    Роналду со своими наградами
    cristiano

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Болельщики футбольного клуба "Реал" (Мадрид) высказались против присутствия в команде нападающего Криштиану Роналду.

    Против Роналду выступили более двух третей болельщиков, принявших участие в опросе испанского издания AS.

    В опросе приняли участие 125 тысяч человек, из которых против Криштиану Роналду проголосовали 67,5 процентов.

    Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы в 2017 году. Такого признания 32-летний португалец удостоился по итогам опроса 26 мировых информационных агентств, получив 159 голосов.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический эксперт Сергей Быков
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших