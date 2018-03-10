Рэпера признали виновным в угрозах, прославлении терроризма, унижении жертв терактов, а также оскорблении монархии. Суд посчитал, что в своем "творчестве" рэпер поддерживает террористические организации ЭТА и GRAPO.
По данным украинской полиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем, водитель которого погиб. Затем подозреваемый сбежал за границу.
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
Более пятидесяти трасс были перекрыты в различных регионах Испании из-за снегопада и сложных погодных условий. В общей сложности в результате снежных заносов и обледенения проблемы возникли на 387 дорогах страны, 56 из них были перекрыты.
Наибольшее количество премий – десять – получил "Гигант" (Handia), историческая драма баскских режиссеров Айтора Арреги и Хона Гараньо (оригинальный язык фильма – баскский), основанная на реальных событиях.
Обвинение в США считает, что россиянин Петр Левашов с помощью сети зараженных компьютеров получал информацию о логинах и паролях пользователей, рассылал спам, устанавливал программы-вымогатели и иные вирусы на компьютеры пользователей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
По данным украинской полиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем, водитель которого погиб. Затем подозреваемый сбежал за границу.
Рэпера признали виновным в угрозах, прославлении терроризма, унижении жертв терактов, а также оскорблении монархии. Суд посчитал, что в своем "творчестве" рэпер поддерживает террористические организации ЭТА и GRAPO.
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
Более пятидесяти трасс были перекрыты в различных регионах Испании из-за снегопада и сложных погодных условий. В общей сложности в результате снежных заносов и обледенения проблемы возникли на 387 дорогах страны, 56 из них были перекрыты.
Во время дебатов на Всемирном экономическом Форуме в Давосе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис упал в обморок. В зал, где проходилои дебаты, сразу же были вызваны медики, которые оказали первую помощь пострадавшему.
Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
Более пятидесяти трасс были перекрыты в различных регионах Испании из-за снегопада и сложных погодных условий. В общей сложности в результате снежных заносов и обледенения проблемы возникли на 387 дорогах страны, 56 из них были перекрыты.
У Пинозы тонкое чувство человеческого тела и своеобразное чувство юмора. Он сочетает красивые образы — например, изображения классической греческой скульптуры или снимки из глянцевых журналов — с шокирующими кадрами чуть ли не из порно.
Испанцы считают, что Святой Антоний покровительствует самым красивым животным в мире – лошадям. В ночь перед праздником они устраивают представление, во время которого всадники прыгают через огромные костры.
Девушка погибла в результате сильного наводнения в испанском городе Малага. Жертвой стихии стала 26-летняя жительница муниципалитета Эстепона в Малаге. Как сообщается, причины смерти девушки пока устанавливаются, однако все указывает на то, что она погибла, утонув в воде.
"Реал" объявил о продлении контракта с Роналду до 30 июня 2021 года. Предыдущее соглашение португальца, который в 2009 году перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" за 94 миллиона евро, истекало летом 2018 года.
В результате операции у северного побережья Ливии были обнаружены 11 дрейфующих лодок, на которых находились 968 мужчин, 58 женщин и 232 ребенка. Среди спасенных оказалась беременная женщина, чье состояние вызывало серьезные опасения.
В Испании состоялись соревнования по возведению "живых башен" — кастели. В этом году башня, состоявшая из 500 человек, достигла высотой 10 этажного дома. Представление устраивается раз в два года и собирает сотни тысяч зрителей.
Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли в понедельник в Киеве. Подписание состоялось в рамках визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В этот же день поляки почтили память жертв трагедии на Волыни в 1943 г.
Футболисты "Севильи" одолели донецкий "Шахтер" в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и в третий раз подряд вышли в финал турнира. Встреча, прошедшая в Испании в четверг, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Также отмечается, что некоторые монеты, возможно, были посеребренные. Руководитель музея археологии Севильи Ана Наварро сообщил, что суммарная стоимость находки оценивается примерно несколько миллионов евро.
Как минимум 26 человек пострадали в результате землетрясения, эпицентр которого находился в море Альборан, самом западном море в составе Средиземного, на глубине десяти километров. В Марокко умер 12-летний подросток из-за сердечного приступа, начавшегося во время землетрясения.
По итогам подсчета более 95% голосов, коалиция Junts pel Si (в нее входят партия председателя правительства Каталонии Артура Маса "Демократическая конвергенция Каталонии" (CDC) и "Левые республиканцы Каталонии") получает 62 места.
Во вторник на одной из центральных площадей столицы, площади Нептуна, началась массовая акция протеста. В ней участвовали несколько тысяч человек. Кроме того, в разных городах Испании прошли акции протеста.
Пассажирский авиалайнер А320, летевший из Барселоны с Дюссельдорф, потерпел во вторник крушение на юге Франции. Министр транспорта Германии Александер Добриндт сообщил, что в крушении А320 погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа. Власти Германии открыли кризисный штаб в связи с крушением A320
Во время дебатов на Всемирном экономическом Форуме в Давосе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис упал в обморок. В зал, где проходилои дебаты, сразу же были вызваны медики, которые оказали первую помощь пострадавшему.
Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против.
Мадридский "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов-2016/17 в матче, который состоялся во вторник в Скопье, нанес поражение триумфатору Лиги Европы прошлого сезона со счетом 2:1.
Французский "Пари Сен-Жермен" подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром. Игрок записал прощальное послание, в котором поблагодарил "Барселону" за лучшие годы и назвал Лионеля Месси своим кумиром.
На территории фермерских угодий недалеко от испанского города Алмазан выпал сильный град, повредивший здания и автомобили. По данным СМИ, в результате разгула стихии погибли овцы, которые находились на поле.
Всемирно известный футболист Лионель Месси в пятницу вечером, 30 июня, женился; свадьбу в аргентинском городе Росарио посетили около 250 гостей, среди которых его одноклубники по испанской "Барселоне".
Футбольный клуб "Барселона" представил игровую форму на сезон-2017/18. Домашний комплект представлен в традиционных красно-синих цветах, а широкие полосы на лицевой и задней части футболки заменили узкие линии.
В воскресенье в Мадриде "Барселона" одержала волевую победу над "Реалом" со счетом 3:2. На голы Каземиро (28-я минута) и Хамеса Родригеса (85) "сине-гранатовые" ответили дублем Лионеля Месси (33, 90) и точным ударом Ивана Ракитича (73).
"Реал" во вторник благодаря хет-трику Роналду победил в дополнительное время "Баварию" со счетом 4:2 в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира. Третий гол португальца в игре стал для него сотым в Лиге чемпионов.
Футбольный клуб "Барселона" разгромил "Гранаду" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 4:1. В матче отличился Неймар - его гол стал для него 64-м в карьере в чемпионате Испании и 100-м за "Барселону" во всех турнирах.
Детский футбольный матч в Испании был сорван из-за грандиозной драки между родителями игроков. Об этом сообщает Sportarena. Инцидент произошел на острове Мальорка и привел не только к срыву игры, но и к многочисленным травмам среди родителей футболистов.
"Вильярреал" и "Барселона" сыграли вничью в матче чемпионата Испании. Игра, состоявшаяся в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. На гол Николы Сансоне на 49-й минуте у хозяев каталонцы ответили точным ударом Лионеля Месси на 90-й.
Ритм-гитарист легендарной британской группы "Статус кво" Рик Парфитт умер в испанской больнице в возрасте 68 лет. Парфитт пришел в группу в 1967 году, не раз пытался ее покинуть, но всегда возвращался.
На 81-й минуте Артем Кравец отличился за "Гранаду", огорчив тем самым Дениса Бойко, который играет за "Малагу". Игра завершилась со счетом 1:1. Гол нападающего сборной Украины спас "Гранаду" от поражения.
Сын главного тренера ФК "Реал" Зинедина Зидана Энцо отличился красивым голом в своем дебютном матче за мадридскую команду. Первая игра молодого полузащитника в составе "Реала" выпала на поединок Кубка Испании против "Леонесы".
Один человек погиб, 17 человек пострадали в результате взрыва в каталонском муниципалитете Премия-де-Мар, расположенном в 20 километрах от Барселоны, сообщает агентство EFE. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии.
Авария произошла рядом со станцией в муниципалитете Порриньо в Галисии, неподалеку от границы с Португалией. Три вагона сошли с рельсов, первый перевернулся. Большей части пассажиров удалось выбраться из вагонов.
Презентация украинского нападающего Романа Зозули состоялась в понедельник, 8 августа. На пресс-конференции присутствовали спортивный директор "Бетиса" Мигель Торресилья и один из тренеров клуба Маркос Альварес.
Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.