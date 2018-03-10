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    Испания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1103
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    Более 5 миллионов рабочих в Испании приняли участие в первой общенациональной феминистской забастовке
    Против дискриминации. В Испании на протест вышли 5 млн человек
    07:46 09.03.2018
    121
    Акция прошла в рамках Международного женского дня и была призвана обратить внимание на проблемы дискриминации по признаку пола, семейного насилия и разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами.
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с испанским спутником 
    08:08 06.03.2018
    133
    Планировалось, что старт ракеты-носителя Falcon 9 состоится в конце февраля, но он был отложен по техническим причинам.
    Тренировка футболистов Реала перед матчем с Шахтером во Львове
    Роналду забил свой 300-й гол в чемпионате Испании
    03:34 04.03.2018
    92
    Португалец отличился на 45-й и 78-й минутах, третий гол в ворота "Хетафе" забил Гарет Бейл. Для Роналду первый мяч в этой игре стал 300-м в рамках чемпионатов Испании.
    Коваль в первой игре за Депортиво пропустил нелепый гол и получил удаление. Видео
    Хуже не придумаешь. Украинец провалил дебют в первой игре за "Депортиво" 
    22:36 03.03.2018
    1637
    Голкипер Максим Коваль, который принадлежит киевскому "Динамо", провально дебютировал за свой новый клуб - испанский "Депортиво". В субботу Коваль сыграл свой первый матч за новую команду.
    Фото девушки в зеркале стало вирусным в интернете
    Неудачное селфи девушки вызвало небывалый интерес в интернете
    12:08 28.02.2018
    1618
    Твит девушки стал вирусным; на момент написания заметки его лайкнули почти 50 тысяч пользователей. Другие пользователи стали присылать девушке коллажи, предполагая, как могли бы еще выглядеть ее ноги.
    Задержание иностранца, который подозревается в организации международного канала торговли людьми и вербовке украинок
    Погранслужба задержала иностранца за отправку секс-рабынь в Испанию
    12:36 26.02.2018
    154
    В погранслужбе сообщили, что иностранец пытался переправить за границу трех молодых женщин для дальнейшего их привлечения в секс-индустрии.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Хроника 22 февраля: завершение АТО, "снайперы" Пашинского
    09:28 23.02.2018
    1244
    Накануне глава Генштаба объявил о завершении АТО, Украина и Россия поделили лимиты на улов рыбы в Азовском море, а в Киеве переименовали Московский мост и парк Дружбы народов.
    Рэпер Хосеп Микель Аренас Бельтран (Valtonyc)
    В Испании рэперу дали три года тюрьмы за прославление терроризма
    20:23 21.02.2018
    92
    Рэпера признали виновным в угрозах, прославлении терроризма, унижении жертв терактов, а также оскорблении монархии. Суд посчитал, что в своем "творчестве" рэпер поддерживает террористические организации ЭТА и GRAPO.
    Российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, известный по литературному псевдониму Андрей Круз
    Умер известный российский писатель-фантаст
    14:25 21.02.2018
    764
    В издательстве Альфа-книга сообщили, что Андрей Круз скончался после тяжелой болезни на 54-м году жизни. Писатель постоянно проживал в Испании в Марбелье.
    Полиция Испании. Архивное фото
    Смертельное ДТП. Испания экстрадировала в Украину водителя-беглеца
    14:33 20.02.2018
    101
    По данным украинской полиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем, водитель которого погиб. Затем подозреваемый сбежал за границу.
    Следы полетов птиц в небе
    То, что невозможно увидеть. Фотограф делает детальную раскадровку полета птиц 
    00:20 12.02.2018
    372
    Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
    Киевское Динамо на сборах в Испании
    "Динамо" провалило спарринг перед матчем Лиги Европы
    22:40 11.02.2018
    224
    Киевский клуб потерпел обидное поражение с минимальным счетом от малоизвестного норвежского клуба. Встреча прошла во время тренировочных сборов в Испании.
    Игроки ФК Барселона
    Будет интересно. Определились финалисты Кубка Испании по футболу
    00:58 09.02.2018
    163
    По итогам ответных полуфинальных матчей в финал Кубка Испании вышли "Барселона" и "Севилья".
    Лионель Месси со старшими детьми
    Месси объявил имя третьего ребенка
    15:04 07.02.2018
    210
    Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси поделился со своими подписчиками трогательным видео беременного живота своего супруги.
    Сборная Украины по футзалу. Архивное фото
    Украина покидает Евро-2018 по футзалу после проигрыша соперникам РФ
    00:27 07.02.2018
    1212
    Матч 1/4 финала континентального первенства, которое проходит в словенской Любляне, завершился минимальной победой действующих чемпионов Европы - сборной Испании.
    Снегопад в Испании
    Испанию засыпало снегом: перекрыты более 50-ти трасс 
    11:57 06.02.2018
    261
    Более пятидесяти трасс были перекрыты в различных регионах Испании из-за снегопада и сложных погодных условий. В общей сложности в результате снежных заносов и обледенения проблемы возникли на 387 дорогах страны, 56 из них были перекрыты.
    Снегопад в Испании
    Снежный коллапс в Европе: закрыты магистрали, обесточены дома
    11:55 05.02.2018
    623
    В Испании из-за метели полиция закрыла 18 автомагистралей. Еще на почти сотню дорог не пускают машины, на колесах которых нет цепей против скольжения.
    Игрок юношеской команды Альсира Начо Барбера
    В Испании во время матча умер 15-летний футболист
    02:19 05.02.2018
    214
    Трагедия произошла в муниципалитете Онтеньент, который входит в состав автономной области Валенсия. Из-за случившегося команда "Альсира" отменила матчи всех своих команд на ближайшую неделю.
    Кадр из трейлера фильма Книжная лавка
    В Испании назвали лучший фильм года
    05:19 04.02.2018
    142
    Наибольшее количество премий – десять – получил "Гигант" (Handia), историческая драма баскских режиссеров Айтора Арреги и Хона Гараньо (оригинальный язык фильма – баскский), основанная на реальных событиях.
    Наручники. Архивное фото
    Подозреваемый в хакерстве россиянин экстрадирован из Испании в США
    02:39 03.02.2018
    83
    Обвинение в США считает, что россиянин Петр Левашов с помощью сети зараженных компьютеров получал информацию о логинах и паролях пользователей, рассылал спам, устанавливал программы-вымогатели и иные вирусы на компьютеры пользователей.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Коваль в первой игре за Депортиво пропустил нелепый гол и получил удаление. Видео
    Хуже не придумаешь. Украинец провалил дебют в первой игре за "Депортиво" 
    22:36 03.03.2018
    1637
    Голкипер Максим Коваль, который принадлежит киевскому "Динамо", провально дебютировал за свой новый клуб - испанский "Депортиво". В субботу Коваль сыграл свой первый матч за новую команду.
    Фото девушки в зеркале стало вирусным в интернете
    Неудачное селфи девушки вызвало небывалый интерес в интернете
    12:08 28.02.2018
    1618
    Твит девушки стал вирусным; на момент написания заметки его лайкнули почти 50 тысяч пользователей. Другие пользователи стали присылать девушке коллажи, предполагая, как могли бы еще выглядеть ее ноги.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Хроника 22 февраля: завершение АТО, "снайперы" Пашинского
    09:28 23.02.2018
    1244
    Накануне глава Генштаба объявил о завершении АТО, Украина и Россия поделили лимиты на улов рыбы в Азовском море, а в Киеве переименовали Московский мост и парк Дружбы народов.
    Российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, известный по литературному псевдониму Андрей Круз
    Умер известный российский писатель-фантаст
    14:25 21.02.2018
    764
    В издательстве Альфа-книга сообщили, что Андрей Круз скончался после тяжелой болезни на 54-м году жизни. Писатель постоянно проживал в Испании в Марбелье.
    Следы полетов птиц в небе
    То, что невозможно увидеть. Фотограф делает детальную раскадровку полета птиц 
    00:20 12.02.2018
    372
    Испанский фотограф Ксави Боу около пяти лет отслеживал передвижения птиц разных видов. На снимках его фотопроекта Ornitografías изображены траектории полетов птиц так, как если бы пернатые могли оставлять в небе настоящие следы.
    Киевское Динамо на сборах в Испании
    "Динамо" провалило спарринг перед матчем Лиги Европы
    22:40 11.02.2018
    224
    Киевский клуб потерпел обидное поражение с минимальным счетом от малоизвестного норвежского клуба. Встреча прошла во время тренировочных сборов в Испании.
    Игроки ФК Барселона
    Будет интересно. Определились финалисты Кубка Испании по футболу
    00:58 09.02.2018
    163
    По итогам ответных полуфинальных матчей в финал Кубка Испании вышли "Барселона" и "Севилья".
    Задержание иностранца, который подозревается в организации международного канала торговли людьми и вербовке украинок
    Погранслужба задержала иностранца за отправку секс-рабынь в Испанию
    12:36 26.02.2018
    154
    В погранслужбе сообщили, что иностранец пытался переправить за границу трех молодых женщин для дальнейшего их привлечения в секс-индустрии.
    Запуск ракеты-носителя Falcon 9
    Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с испанским спутником 
    08:08 06.03.2018
    133
    Планировалось, что старт ракеты-носителя Falcon 9 состоится в конце февраля, но он был отложен по техническим причинам.
    Более 5 миллионов рабочих в Испании приняли участие в первой общенациональной феминистской забастовке
    Против дискриминации. В Испании на протест вышли 5 млн человек
    07:46 09.03.2018
    121
    Акция прошла в рамках Международного женского дня и была призвана обратить внимание на проблемы дискриминации по признаку пола, семейного насилия и разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами.
    Полиция Испании. Архивное фото
    Смертельное ДТП. Испания экстрадировала в Украину водителя-беглеца
    14:33 20.02.2018
    101
    По данным украинской полиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем, водитель которого погиб. Затем подозреваемый сбежал за границу.
    Тренировка футболистов Реала перед матчем с Шахтером во Львове
    Роналду забил свой 300-й гол в чемпионате Испании
    03:34 04.03.2018
    92
    Португалец отличился на 45-й и 78-й минутах, третий гол в ворота "Хетафе" забил Гарет Бейл. Для Роналду первый мяч в этой игре стал 300-м в рамках чемпионатов Испании.
    Рэпер Хосеп Микель Аренас Бельтран (Valtonyc)
    В Испании рэперу дали три года тюрьмы за прославление терроризма
    20:23 21.02.2018
    92
    Рэпера признали виновным в угрозах, прославлении терроризма, унижении жертв терактов, а также оскорблении монархии. Суд посчитал, что в своем "творчестве" рэпер поддерживает террористические организации ЭТА и GRAPO.
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