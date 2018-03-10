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"Реал" во вторник благодаря хет-трику Роналду победил в дополнительное время "Баварию" со счетом 4:2 в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира. Третий гол португальца в игре стал для него сотым в Лиге чемпионов.