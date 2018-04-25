В Испании изъяли рекордную партию кокаина, спрятанную в бананах

КИЕВ, 25 апр - РИА Новости Украина. Рекордная партия кокаина весом почти в девять тонн была перехвачена в порту Испании, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте испанского МВД.

Партию кокаина перехватили в порту города Альхесирас, входящего в провинцию Кадис (автономное сообщество Андалусия). В общей сложности вес обнаруженной партии наркотиков, которые были размещены в коробках с бананами, составил 8740 килограмм. Сам контейнер с грузом принадлежит колумбийской фирме и был отправлен из порта города Турбо в Колумбии, уточнили в ведомстве.

Las casi 9 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Algeciras por la @policia y la Agencia Tributaria estaban ocultas entre las 1.080 cajas de plátanos del contenedor que transportaba un buque procedente de Colombia. pic.twitter.com/CcV5B9SKwx — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 25 апреля 2018 г.

По данным МВД, в ходе операции, которая пока не завершена, в общей сложности были задержаны шесть человек: трое в испанской Малаге, двое во французском Лионе и еще один в Альхесирасе.

В МВД Испании отметили, что перехваченная партия, предположительно, "является крупнейшей в истории наркоторговли в нашей стране".

Напомним, ранее в Одесском международном аэропорту изъяли четыре килограмма кокаина у иностранного наркокурьера.