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    В Испании изъяли рекордную партию кокаина, спрятанную в бананах

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    В общей сложности вес обнаруженной партии наркотиков, которые были размещены в коробках с бананами, составил 8740 килограмм. В МВД Испании отметили, что перехваченная партия, предположительно, "является крупнейшей в истории наркоторговли в нашей стране".
    В Испании изъяли рекордную партию кокаина, спрятанную в бананах
    @zoidoJI

    КИЕВ, 25 апр - РИА Новости Украина. Рекордная партия кокаина весом почти в девять тонн была перехвачена в порту Испании, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте испанского МВД.

    Партию кокаина перехватили в порту города Альхесирас, входящего в провинцию Кадис (автономное сообщество Андалусия). В общей сложности вес обнаруженной партии наркотиков, которые были размещены в коробках с бананами, составил 8740 килограмм. Сам контейнер с грузом принадлежит колумбийской фирме и был отправлен из порта города Турбо в Колумбии, уточнили в ведомстве.

    По данным МВД, в ходе операции, которая пока не завершена, в общей сложности были задержаны шесть человек: трое в испанской Малаге, двое во французском Лионе и еще один в Альхесирасе.

    В МВД Испании отметили, что перехваченная партия, предположительно, "является крупнейшей в истории наркоторговли в нашей стране".

    Напомним, ранее в Одесском международном аэропорту изъяли четыре килограмма кокаина у иностранного наркокурьера.

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