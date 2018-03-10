В рамках самых масштабных за последнее десятилетие учений НАТО Trident Juncture-2015 военные НАТО столкнулись с непредвиденными трудностями во время высадки корпуса Морской пехоты Португалии и США на португальский берег.
Блок НАТО проводит военные учения Trident Juncture 2015 в Италии, Испании и Португалии. Маневры общей численностью свыше 25 тысяч человек начались 28 сентября и продлятся до 6 ноября. Целью учений являются тренировка и проверка сил быстрого реагирования НАТО.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".