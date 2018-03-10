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    Trident Juncture 2015

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Йенс Столтенберг. Архивное фото
    Столтенберг: учения НАТО - предупреждение для всех потенциальных противников
    15:06 02.11.2015
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    НАТО дает ясный сигнал: мы готовы к защите всего альянса от любой угрозы. Сейчас период, когда НАТО приспосабливается к новой реальности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
    Морпехи НАТО не смогли высадиться на берегу Португалии. Видео
    Морпехи НАТО не смогли высадиться на берегу Португалии 
    17:31 23.10.2015
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    В рамках самых масштабных за последнее десятилетие учений НАТО Trident Juncture-2015 военные НАТО столкнулись с непредвиденными трудностями во время высадки корпуса Морской пехоты Португалии и США на португальский берег.
    Начало учений НАТО Trident Juncture 2015
    Начало учений НАТО Trident Juncture-2015 
    15:18 20.10.2015
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    Учения пройдут на территории Испании, Италии и Португалии. В акваториях Средиземного моря и Атлантического океана силам НАТО будут противостоять 20 военных кораблей и 4 субмарины условного противника.
    Крупнейшие учения НАТО cо времен холодной войны Trident Juncture 2015
    Крупнейшие учения НАТО cо времен "холодной войны" Trident Juncture 2015 
    23:57 19.10.2015
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    Блок НАТО проводит военные учения Trident Juncture 2015 в Италии, Испании и Португалии. Маневры общей численностью свыше 25 тысяч человек начались 28 сентября и продлятся до 6 ноября. Целью учений являются тренировка и проверка сил быстрого реагирования НАТО.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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