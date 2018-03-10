В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
Как отметил Столтенберг, "после многих лет, когда США уменьшали своё присутствие в Европе, Вашингтон, наоборот, наращивает военное присутствие, путём увеличения количества военных, вооружений, финансово".
По словам главы миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, одна из задач президента и генсека - "обмен мнениями". Порошенко также обсудит перспективы проведения комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО.
Накануне мэру Одессы заочно сообщили о подозрении, ЕСПЧ разрешил властям Украины не выплачивать пенсии в зоне АТО, украинцам начали блокировать счета из-за сайта "Миротворец", появились признания грузинских снайперов о спецоперации времен Майдана.
Кроме России, которая "нарушает международные границы", генеральный секретарь НАТО причислил к основным угрозам безопасности в мире нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ядерную программу КНДР.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
Накануне мэру Одессы заочно сообщили о подозрении, ЕСПЧ разрешил властям Украины не выплачивать пенсии в зоне АТО, украинцам начали блокировать счета из-за сайта "Миротворец", появились признания грузинских снайперов о спецоперации времен Майдана.
По словам главы миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, одна из задач президента и генсека - "обмен мнениями". Порошенко также обсудит перспективы проведения комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО.
Как отметил Столтенберг, "после многих лет, когда США уменьшали своё присутствие в Европе, Вашингтон, наоборот, наращивает военное присутствие, путём увеличения количества военных, вооружений, финансово".