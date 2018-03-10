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    Йенс Столтенберг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 424
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    "Голубые каски" для Донбасса: позиция ЕС, ФРГ, Франции
    07:29 20.02.2018
    20984Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Главная роль в вопросе преодоления конфликта в Донбассе отводится Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но и Берлин с Парижем не остаются в стороне.
    Баллистическая ракета с ядерной боеголовкой РСД-10 Пионер. Архивное фото
    В НАТО обвинили Россию в развертывании новой ядерной гонки в Европе
    06:32 19.02.2018
    257НАТО: надо или не надо?
    По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия, модернизируя свой арсенал ядерного оружия и проводя ядерные учения, рискует развязать новую ядерную гонку в Европе.
    Визит в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
    Генсек НАТО и Лавров обсудили Украину и размещение в Донбассе миротворцев
    19:14 17.02.2018
    728Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Йенс Столтенберг сообщил о проведенных переговорах с министром иностранных дел России. Стороны обсуждали идею введения миротворцев в Донбассе.
    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС
    17:17 17.02.2018
    2704Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
    Встреча Петра Порошенко и Йенса Столтенберга в Мюнхене
    Порошенко обсудил со Столтенбергом взаимодействие Украины и НАТО
    16:25 17.02.2018
    117Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    По информации пресс-службы президента, он обсудил с генеральным секретарем перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    Столтенберг предупредил: США наращивают военное присутствие в Европе
    14:17 16.02.2018
    99
    Как отметил Столтенберг, "после многих лет, когда США уменьшали своё присутствие в Европе, Вашингтон, наоборот, наращивает военное присутствие, путём увеличения количества военных, вооружений, финансово".
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
    НАТО не видит неминуемой угрозы со стороны РФ - генсек
    06:57 15.02.2018
    284
    Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что и Россия, и союзники по НАТО выиграют, если удастся снизить напряжение и улучшить отношения.
    Ракетный комплекс Искандер-М во время демонстрационного показа военной техники. Архивное фото
    НАТО призывает РФ быть прозрачной с размещением "Искандеров"
    20:10 14.02.2018
    550
    Генсек НАТО отметил, что России необходимо быть транспарентной в вопросе размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.
    Петр Порошенко и Йенс Столтенберг
    Озвучена повестка переговоров Порошенко и Столтенберга в Мюнхене
    17:12 14.02.2018
    165Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    По словам главы миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, одна из задач президента и генсека - "обмен мнениями". Порошенко также обсудит перспективы проведения комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Варшаве
    Генсек НАТО назвал условия рассмотрения заявки Украины на членство
    11:38 14.02.2018
    3726НАТО: надо или не надо?
    Выступая перед журналистами, Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО "оказывает решительную политическую и практическую поддержку Украине" и "продолжит укреплять партнерство" с Киевом.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    Хроника 13 февраля: скандальный брифинг Саакашвили, подозрение мэру Одессы Труханову
    09:17 14.02.2018
    459
    Накануне мэру Одессы заочно сообщили о подозрении, ЕСПЧ разрешил властям Украины не выплачивать пенсии в зоне АТО, украинцам начали блокировать счета из-за сайта "Миротворец", появились признания грузинских снайперов о спецоперации времен Майдана.
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Столтенберг встретится с Порошенко
    17:01 13.02.2018
    95
    По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине: "Украина - наш близкий партнер. Мы продолжаем тесное сотрудничество с Украиной".
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Генсек НАТО вмешался в языковой конфликт Украины и Венгрии
    13:22 13.02.2018
    1703Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Киев "лучше изучить" рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, потому что они "прочертили путь разрешения проблемы" в отношениях Украины и Венгрии.
    Визит в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
    Столтенберг отнес "назойливую Россию" к главным мировым угрозам
    16:10 31.01.2018
    172
    Кроме России, которая "нарушает международные границы", генеральный секретарь НАТО причислил к основным угрозам безопасности в мире нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ядерную программу КНДР.
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Архивное фото
    Порошенко сообщил генсеку НАТО о ситуации в Донбассе
    20:20 23.01.2018
    580
    В ходе телефонного разговора президент Петр Порошенко проинформировал Генерального секретаря о ситуации в Донбассе и продолжающиеся нарушения огня.
    Визит в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
    НАТО не хочет новой "холодной войны" с Россией - Столтенберг
    07:11 03.01.2018
    258
    По мнению генерального секретаря НАТО, необходимо учитывать тот факт, что "мы имеем дело с более самоуверенной Россией". При этом он добавил, что "мир становится более опасным и враждебным".
    Йенс Столтенберг. Архивное фото
    Силы НАТО потеряли навыки борьбы - Столтенберг
    05:19 24.12.2017
    302
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на снизившуюся готовность альянса к вызовам в море. По его словам, "мы меньше тренировались и потеряли навыки".
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Столтенберг об Украине: важна для безопасности Европы
    17:46 14.12.2017
    182
    По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страны-члены альянса готовы и в дальнейшем помогать Украине на пути ее цивилизационного выбора.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    Столтенберг заявил о возобновлении военного сотрудничества с РФ
    08:00 07.12.2017
    621
    Как отметил Столтенберг, инициатива по восстановлению контактов по военной линии была выдвинута во время заседания Совета Россия-НАТО.
    Президент Украины Петр Порошенко (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в рамках саммитс НАТО в Варшаве
    Порошенко встретится с генсеком НАТО в Брюсселе
    16:09 23.11.2017
    185Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Президент Украины планирует выступить на пленарном заседании саммита Восточного партнерства, а также произнести речь во время рабочего обеда с главами государств ЕС.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    "Голубые каски" для Донбасса: позиция ЕС, ФРГ, Франции
    07:29 20.02.2018
    20984
    Главная роль в вопросе преодоления конфликта в Донбассе отводится Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но и Берлин с Парижем не остаются в стороне.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Варшаве
    Генсек НАТО назвал условия рассмотрения заявки Украины на членство
    11:38 14.02.2018
    3726
    Выступая перед журналистами, Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО "оказывает решительную политическую и практическую поддержку Украине" и "продолжит укреплять партнерство" с Киевом.
    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС
    17:17 17.02.2018
    2704
    В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Генсек НАТО вмешался в языковой конфликт Украины и Венгрии
    13:22 13.02.2018
    1703
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Киев "лучше изучить" рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, потому что они "прочертили путь разрешения проблемы" в отношениях Украины и Венгрии.
    Визит в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
    Генсек НАТО и Лавров обсудили Украину и размещение в Донбассе миротворцев
    19:14 17.02.2018
    728
    Йенс Столтенберг сообщил о проведенных переговорах с министром иностранных дел России. Стороны обсуждали идею введения миротворцев в Донбассе.
    Ракетный комплекс Искандер-М во время демонстрационного показа военной техники. Архивное фото
    НАТО призывает РФ быть прозрачной с размещением "Искандеров"
    20:10 14.02.2018
    550
    Генсек НАТО отметил, что России необходимо быть транспарентной в вопросе размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    Хроника 13 февраля: скандальный брифинг Саакашвили, подозрение мэру Одессы Труханову
    09:17 14.02.2018
    459
    Накануне мэру Одессы заочно сообщили о подозрении, ЕСПЧ разрешил властям Украины не выплачивать пенсии в зоне АТО, украинцам начали блокировать счета из-за сайта "Миротворец", появились признания грузинских снайперов о спецоперации времен Майдана.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
    НАТО не видит неминуемой угрозы со стороны РФ - генсек
    06:57 15.02.2018
    284
    Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что и Россия, и союзники по НАТО выиграют, если удастся снизить напряжение и улучшить отношения.
    Баллистическая ракета с ядерной боеголовкой РСД-10 Пионер. Архивное фото
    В НАТО обвинили Россию в развертывании новой ядерной гонки в Европе
    06:32 19.02.2018
    257
    По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия, модернизируя свой арсенал ядерного оружия и проводя ядерные учения, рискует развязать новую ядерную гонку в Европе.
    Петр Порошенко и Йенс Столтенберг
    Озвучена повестка переговоров Порошенко и Столтенберга в Мюнхене
    17:12 14.02.2018
    165
    По словам главы миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, одна из задач президента и генсека - "обмен мнениями". Порошенко также обсудит перспективы проведения комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО.
    Встреча Петра Порошенко и Йенса Столтенберга в Мюнхене
    Порошенко обсудил со Столтенбергом взаимодействие Украины и НАТО
    16:25 17.02.2018
    117
    По информации пресс-службы президента, он обсудил с генеральным секретарем перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    Столтенберг предупредил: США наращивают военное присутствие в Европе
    14:17 16.02.2018
    99
    Как отметил Столтенберг, "после многих лет, когда США уменьшали своё присутствие в Европе, Вашингтон, наоборот, наращивает военное присутствие, путём увеличения количества военных, вооружений, финансово".
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Столтенберг встретится с Порошенко
    17:01 13.02.2018
    95
    По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине: "Украина - наш близкий партнер. Мы продолжаем тесное сотрудничество с Украиной".
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