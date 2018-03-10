В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По заявлению ФИФА, главной причиной введения нового правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости.
Согласно письму руководителей концернов OMV, Wintershall и Uniperобъемы, объемы газа необходимые Европе увеличиваются и нет каких-либо потребителей газа, которые предпочли бы променять российский трубопроводный газ на более дорогой сжиженный газ из США.
В законе указывается на неправомерные действия Facebook, Google и других цифровых гигантов, но при этом закрывают глаза на злоупотребления со стороны государств, в частности Франции, США, Англии и других, считает французский политик.
Как отметил Столтенберг, "после многих лет, когда США уменьшали своё присутствие в Европе, Вашингтон, наоборот, наращивает военное присутствие, путём увеличения количества военных, вооружений, финансово".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно письму руководителей концернов OMV, Wintershall и Uniperобъемы, объемы газа необходимые Европе увеличиваются и нет каких-либо потребителей газа, которые предпочли бы променять российский трубопроводный газ на более дорогой сжиженный газ из США.
Маркус Эдерер отметил, что санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций по отношению к РФ.
По заявлению ФИФА, главной причиной введения нового правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости.
Политолог Михаил Павлив считает, что в Украине попираются конституционные права миллионов граждан, и скоро, по его мнению, европейские партнеры в слух будут называть действующую украинскую власть режимом.
Насладится винтажными красотками в бикини с обложек мелодий и ритмов зарубежной эстрады 60-80-х годов можно в представленной фотоленте. Когда смотришь, как они элегантно раздеты, совершенно не важно, что там за музыка.
Рейсы авиакомпании Lufthansa в/из Киева были отменены из-за забастовки бортпроводников, были приостановлены полеты самолетов компании в/из Франкфурта и Мюнхена. Пассажиров расселили в столичных отелях, часть из них улетели другими рейсами.
Митинг представителей ЛГБТ-сообщества под названием "Don’t fuck with us" прошел под зданием Верховной Рады с требованием принять законопроекты, необходимые для либерализации визового режима с Европейским Союзом.
Во вторник днем суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу задержанных в мае в Украине россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Прокуроры зачитали им обвинения, они не признали себя виновными.
Митинг представителей ЛГБТ-сообщества под названием "Don’t fuck with us" проходит под зданием Верховной Рады с требованием принять законопроекты, необходимые для либерализации визового режима с Европейским Союзом.
Презентация электробуса состоялась накануне в рамках рабочего визита во Львовскую область министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского, который посетил одно из предприятий концерна "Электрон", где ознакомился с его технологическими и производственными процессами.
Курсанты Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, обучающихся по специальности "Управление действиями механизированных подразделений", совершенствуют практические навыки на полигоне.
Украина и Евросоюз констатируют сдержанный прогресс в выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил президент Петр Порошенко после встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.
Десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ провели тактические учения на Житомирском военном полигоне. Как сообщает СНБО, одно из подразделений выполнило задание по проведению рейдовых действий и уничтожению условного противника.
В аудитории Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко к написанию диктанта присоединились Виктор Павлик, Галина и Леся Тельнюк, Иван Леньо, Владимир Шерстюк с Kozak System, Вадим Красноокий из Mad Heads, Василий Шкляр, Тимур Мирошниченко, Анжелика Рудницкая, другие.
Возле Администрации президента Украины прошла акция под названием "Требуем особого статуса для украинского языка". В День украинского языка и письменности активисты обратились к президенту с требованием введения адекватной государственной языковой политики.
Обе стороны конфликта обвиняют друг друга. По словам Ивана Абрамова, нынешнего мужа Галины Мирошниченко, "свободовец", придя домой после прогулки с их общим ребенком, ударил беременную женщину в живот.
Участники Всеукраинского вече под Кабмином требовали принять комплекс мер, направленных на радикальное снижение тарифов, реформы судов и прокуратуры, продления моратория на продажу земель сельхозназначения, прекращения политических преследований патриотов.
Он создан для отдыха участников АТО, мобилизованных лиц, призывников, транзитом проезжают через Запорожье, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые находятся в командировке в Запорожье.
На полигоне под Ровно прошли военные учения для бойцов оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины. Офицеры с опытом боевых действий в АТО обучают действовать подразделения разведчиков в экстремальных условиях.
Над томом Конституции страны он поклялся верно служить народу республики, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию страны, свято и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности.
Лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан, которого суд посадил под домашний арест, прибыл в Днепропетровск. Изначально Корбана должны были привезти в здание Жовтневого РОВД в Днепропетровске — по месту регистрации.
Печерский районный суд Киева начал рассматривать дело об избрании меры пресечения для бывшего министра юстиции Елены Лукаш. Ее подозревают в присвоении государственного имущества на сумму в 2,5 миллиона гривен и служебном подлоге.
Пользователи соцсетей отреагировали на конфликт между народными депутатами Андреем Тетеруком и Александрой Кужель, который произошел вечером в четверг в приемной спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.
В Германии близ поселка Фрайунг пассажирский поезд на скорости более 100 км/ч протаранил армейскую машину. Как сообщают местные СМИ, в результате аварии погибли два человека, еще четверо попали в больницу — их состояние тяжелое, однако угрозы для жизни нет.
В Николаевской области зафиксирован очаг распространения африканской чумы свиней, из-за чего Государственная ветеринарная служба проводит уничтожение зараженных животных и противоэпидемические мероприятия.
Политолог Михаил Павлив считает, что в Украине попираются конституционные права миллионов граждан, и скоро, по его мнению, европейские партнеры в слух будут называть действующую украинскую власть режимом.
Более 100 тысяч человек приняли участие в марше за права женщин в Лондоне в субботу. Акция, начавшаяся у американского посольства, фактически превратилась в шествие протеста против избрания президентом США Дональда Трампа.
Необычайные холода в Европе в сочетании со снежными бурями, начавшимися в прошлые выходные, привели к гибели как минимум 38 человек. 20 человек замерзли в Польше, температура там опустилась ниже минус 30 градусов.
Депутат Европарламента, представитель Партии независимости Великобритании 49-летний Стивен Вульф выпал из окна здания Парламента в Страсбурге. В тяжелом состоянии европарламентарий был госпитализирован.
В пятницу число жертв наводнений в Европе достигло 15 человек. Больше всего погибших в Германии: шесть жителей Баварии стали жертвами стихии. В городке Зимбах-ам-Инн в пятницу утром было найдено тело 65-летнего мужчины.
Международные правозащитные и гуманитарные организации бьют тревогу. Беженцы на Балканах мерзнут и болеют. Особенно тяжело наступившие холода переживают дети. Их состояние "критическое", есть случаи обморожения.
В связи с угрозой терактов европейские страны усиливают меры безопасности в период рождественских праздников. 28 и 29 декабря бельгийская прокуратура провела обыски в Брюсселе с целью сорвать планы террористов по организации терактов в столице в период между Рождеством и Новым годом.
Лучшими признаны голы "динамовца" Андрея Ярмоленко, представителя "Олимпика" Мохи, нападающего "Металлиста" Владимира Приемова, бразильского легионера "Шахтера" Дентиньо, а также полузащитника "Зари" Александра Караваева.
Кандидаты в мэры Киева Виталий Кличко ("Блок Петра Порошенко "Солидарность") и внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза ("Партия решительных граждан") провели своеобразные дебаты в Верховной Раде.
Разбойное нападение со стрельбой, зафиксированное около полудня во вторник на улице Ванды Василевской в Киеве, произошло недалеко от банковского отделения, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины (НПУ) в столице Александр Терещук.
Работники уголовного розыска и патрульных нарядов задержали двоих мужчин, которые, угрожая автоматом, похитили иномарку у харьковчанина, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Безработица в Украине в 2015 году достигла самого высокого уровня за все годы существования страны. Какой уровень безработицы в странах ЦВЕ после их вступления в ЕС, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Закон "О национальной полиции" вступает в силу 7 ноября и вместе с ним меняются и правила дорожного движения. В ноябре на дороги возвращается фото- и видеорегистрация нарушений. Где и когда будут установлены камеры, пока неизвестно.
Российский самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.
Явка на местных выборах в Украине, которые прошли в воскресенье, составила 46,62% избирателей, самыми активными были жители западных регионов, а наименьшая явка зафиксирована в Донбассе и в южных регионах. Подробнее в инфографике РИА Новости Украина.
Областные, городские и районные советы будут избираться по пропорциональной системе с открытыми списками, а выборы депутатов сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательная кампания в местные советы стала не только одной из самых краткосрочных в истории Украины, но и самой дорогой. Бюджет партий и мажоритарщиков сопоставим с бюджетом парламентских выборов 2014 года. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
В Киеве зафиксировано превышение концентрации вредных примесей и веществ в воздухе. Нормы превышены в связи с горением торфяников в Киевской области. О ситуации в столице - смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
В Украине за 5 лет количество тех, кто жалеет за распадом СССР, сократилось на 15% - до 31%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Подавляющее большинство граждан Украины оценивают ход реформ в стране на низком уровне, средние оценки реализации реформ в большинстве сфер по 10-балльной шкале чаще всего находятся в диапазоне от 2 до 3 баллов. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Большинство украинцев (66%) считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении и только 16,7% уверены в правильности пути, о чем свидетельствуют данные сентябрьского опроса Центра Разумкова. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Принимая во внимание боевые действия на востоке Украины, где размещались значительные металлургические производства, и мировые тенденции, в 2014 году впервые экспорт аграрной продукции превысил объемы металлургического экспорта.
В период с января по август в столице Украине зафиксировано увеличение количества преступлений, которые совершились с применением огнестрельного оружия. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Более года назад Украина и Европарламент ратифицировали соглашение об ассоциации с ЕС. Министр иностранных дел Павел Климкин надеется, что до конца года все страны ЕС ратифицируют документ. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
В Херсонской области продолжается продовольственная блокада Крыма - на полуостров блокируют въезд грузового транспорта. Вместе с тем в настоящее время легковые автомобили и пешеходы могут пересечь границу без препятствий. Подробнее об акции смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
С начала 2015 годы объемы валюты, выкупаемой у населения Украины, растут, а продажи долларов гражданам падают. Экс-министр экономики Виктор Суслов считает, что "НБУ вернулся к политике фиксированного курса".
Акционерами второй ветки "Северного потока", кроме "Газпрома", стали BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Royal Dutch Shell. Введение газопровода в эксплуатацию грозит Украине потерей 2 миллиардов долларов ежегодно.
Украина при отсутствии эффективной подготовки к отопительному сезону может столкнуться с дефицитом угля и газа уже к середине января 2016 года. Если ситуация не будет пересмотрена кардинальным образом, то прохождение отопительного сезона будет проходить по крайне пессимистическому сценарию.
Агентство РИА Новости подготовило инфографику с основными маркоэкономическими показателями Украины по данным, обнародованным на сайтах Министерства финансов и Государственного комитета статистики. Данные по Крыму не были представлены.
В 2015 году более 30% граждан Украины попадают в категорию бедных. Экономисты говорят, что обнищание населения произошло из-за девальвации нацвалюты. Как изменились цены с 1996 года, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.