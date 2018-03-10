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    Европа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1194
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    Северный поток - 2. Архивное фото
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    7810Дело - труба! В Украине кризис с газом
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
    01:24 09.03.2018
    2835
    Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с римским "Лацио", однако главной сенсацией дня стало домашнее поражение "Боруссии" от австрийского "Зальцбурга".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    01:52 08.03.2018
    1183
    По результатам первых четырех ответных матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов уже вышли мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ювентус".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Стали известны первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов
    01:57 07.03.2018
    1175
    Футболисты мадридского "Реала" на выезде обыграли французский "Пари Сен-Жермен", а английскому "Ливерпулю" было достаточно нулевой ничьей с "Порту".
    Футбольные мячи. Архивное фото
    ФИФА разрешила проводить четвертую замену в матче
    20:46 03.03.2018
    315
    По заявлению ФИФА, главной причиной введения нового правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости.
    Футбольное поле. Архивное фото
    ФИФА включила видеоповторы в правила футбола
    19:44 03.03.2018
    179
    На заседании генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций было утверждено, что система видеоповторов (VAR) включена в правила игры на постоянной основе.
    Флаг Евросоюза
    Переформатирование и раскол ЕС: с севера на юг, с запада на восток
    12:42 01.03.2018
    26228
    В настоящее время кроме стран, которые сомневаются в необходимости присоединения к еврозоне в сложившихся условиях, есть страны, которые сомневаются в целесообразности оставаться в ней.
    Снегопад в Нидерландах
    И вам холодно? "Монстр с востока" косит европейцев
    19:16 28.02.2018
    269
    В Германии за эту зиму от холода уже погибли четыре человека. А ночь на 28 февраля стала в ФРГ самой холодной в этом году, сообщил представитель германского метеобюро (DWD).
    Снегопад в Нидерландах
    О чем говорят в мире: сибирская ночь в Европе, Украина — полигон Манафорта
    16:24 28.02.2018
    303
    Ведущие мировые СМИ пишут о лишении зятя американского президента доступа к секретным документам, сильных морозах в Европе, а также роли Пола Манафорта в украинской политике.
    Снегопад в Риме
    Не ждали, не гадали. В Европе бушуют снега и лютые морозы 
    13:18 28.02.2018
    926
    В некоторых странах, к примеру, в Словакии и Чехии, температура опустилась до минус 25 и 35 градусов мороза ночью.
    Как европейцы радуются снегу
    Не видели полвека. Как европейцы радуются снегу 
    22:46 27.02.2018
    322
    В Европе и взрослые и дети радуются выпавшему снегу. К примеру, в Венгрии, где снег выпадает не так уж редко, люди с удовольствием выходят на улицы, играют в снежки и гуляют по лесу с собаками.
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    Европейские энергоконцерны поддержали строительство "Северного потока - 2"
    18:25 26.02.2018
    1128Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Согласно письму руководителей концернов OMV, Wintershall и Uniperобъемы, объемы газа необходимые Европе увеличиваются и нет каких-либо потребителей газа, которые предпочли бы променять российский трубопроводный газ на более дорогой сжиженный газ из США.
    Флаг ЕС
    Это лицемерие. В ЕС заработает защита персональных данных
    12:58 23.02.2018
    124
    В законе указывается на неправомерные действия Facebook, Google и других цифровых гигантов, но при этом закрывают глаза на злоупотребления со стороны государств, в частности Франции, США, Англии и других, считает французский политик.
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы
    00:57 23.02.2018
    1301
    По результатам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы, сыгранных накануне, определились все участники следующего этапа турнира, среди которых и киевское "Динамо".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    00:57 22.02.2018
    5073
    Встреча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед", прошедшая в Испании, завершилась нулевой ничьей. В свою очередь "Шахтер" в Харькове выиграл у "Ромы" 2:1.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных во вторник
    23:47 20.02.2018
    2480
    Встреча "Челси" - "Барселона", прошедшая на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. В то же время немецкая "Бавария" дома разгромила турецкий "Бешикташ".
    Граница в Европейском союзе
    "Военный Шенген" НАТО: за и против
    14:57 16.02.2018
    229
    Из-за бюрократии и вопросов финансирования "военный Шенген" НАТО заработает только через два года, как минимум, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    Столтенберг предупредил: США наращивают военное присутствие в Европе
    14:17 16.02.2018
    99
    Как отметил Столтенберг, "после многих лет, когда США уменьшали своё присутствие в Европе, Вашингтон, наоборот, наращивает военное присутствие, путём увеличения количества военных, вооружений, финансово".
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
    01:58 16.02.2018
    914
    Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью 1:1 против афинского клуба АЕК. Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 22 февраля.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    00:59 15.02.2018
    1935
    В среду в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись два матча, в которых мадридский "Реал" дома не без проблем обыграл ПСЖ, а "Ливерпуль" на выезде деклассировал "Порту".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    7810
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Флаг Евросоюза
    Переформатирование и раскол ЕС: с севера на юг, с запада на восток
    12:42 01.03.2018
    26228
    В настоящее время кроме стран, которые сомневаются в необходимости присоединения к еврозоне в сложившихся условиях, есть страны, которые сомневаются в целесообразности оставаться в ней.
    Северный поток - 2. Архивное фото
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    7810
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    00:57 22.02.2018
    5073
    Встреча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед", прошедшая в Испании, завершилась нулевой ничьей. В свою очередь "Шахтер" в Харькове выиграл у "Ромы" 2:1.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
    02:32 14.02.2018
    3791
    Во вторник "Базель" с разгромным счетом дома проиграл "Манчестер Сити", а "Ювентус" и "Тоттенхэм" разошлись ничьей в Турине.
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
    01:24 09.03.2018
    2835
    Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с римским "Лацио", однако главной сенсацией дня стало домашнее поражение "Боруссии" от австрийского "Зальцбурга".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных во вторник
    23:47 20.02.2018
    2480
    Встреча "Челси" - "Барселона", прошедшая на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. В то же время немецкая "Бавария" дома разгромила турецкий "Бешикташ".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    00:59 15.02.2018
    1935
    В среду в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись два матча, в которых мадридский "Реал" дома не без проблем обыграл ПСЖ, а "Ливерпуль" на выезде деклассировал "Порту".
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы
    00:57 23.02.2018
    1301
    По результатам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы, сыгранных накануне, определились все участники следующего этапа турнира, среди которых и киевское "Динамо".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду
    01:52 08.03.2018
    1183
    По результатам первых четырех ответных матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов уже вышли мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ювентус".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Стали известны первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов
    01:57 07.03.2018
    1175
    Футболисты мадридского "Реала" на выезде обыграли французский "Пари Сен-Жермен", а английскому "Ливерпулю" было достаточно нулевой ничьей с "Порту".
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    Европейские энергоконцерны поддержали строительство "Северного потока - 2"
    18:25 26.02.2018
    1128
    Согласно письму руководителей концернов OMV, Wintershall и Uniperобъемы, объемы газа необходимые Европе увеличиваются и нет каких-либо потребителей газа, которые предпочли бы променять российский трубопроводный газ на более дорогой сжиженный газ из США.
    Снегопад в Риме
    Не ждали, не гадали. В Европе бушуют снега и лютые морозы 
    13:18 28.02.2018
    926
    В некоторых странах, к примеру, в Словакии и Чехии, температура опустилась до минус 25 и 35 градусов мороза ночью.
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
    01:58 16.02.2018
    914
    Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью 1:1 против афинского клуба АЕК. Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 22 февраля.
    Флаг Евросоюза
    Посол Евросоюза заявил, что новые санкции в отношении РФ не планируются
    21:59 14.02.2018
    353
    Маркус Эдерер отметил, что санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций по отношению к РФ.
    Как европейцы радуются снегу
    Не видели полвека. Как европейцы радуются снегу 
    22:46 27.02.2018
    322
    В Европе и взрослые и дети радуются выпавшему снегу. К примеру, в Венгрии, где снег выпадает не так уж редко, люди с удовольствием выходят на улицы, играют в снежки и гуляют по лесу с собаками.
    Футбольные мячи. Архивное фото
    ФИФА разрешила проводить четвертую замену в матче
    20:46 03.03.2018
    315
    По заявлению ФИФА, главной причиной введения нового правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости.
    Снегопад в Нидерландах
    О чем говорят в мире: сибирская ночь в Европе, Украина — полигон Манафорта
    16:24 28.02.2018
    303
    Ведущие мировые СМИ пишут о лишении зятя американского президента доступа к секретным документам, сильных морозах в Европе, а также роли Пола Манафорта в украинской политике.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Могу летать, как свободная птица. Саакашвили начинает "европейское турне"
    03:21 14.02.2018
    296
    По словам выдворенного из Украины бывшего президента Грузии, у него запланированы "встречи в Брюсселе, в Германии, во Франции, затем снова в Польше".
    Снегопад в Нидерландах
    И вам холодно? "Монстр с востока" косит европейцев
    19:16 28.02.2018
    269
    В Германии за эту зиму от холода уже погибли четыре человека. А ночь на 28 февраля стала в ФРГ самой холодной в этом году, сообщил представитель германского метеобюро (DWD).
    Граница в Европейском союзе
    "Военный Шенген" НАТО: за и против
    14:57 16.02.2018
    229
    Из-за бюрократии и вопросов финансирования "военный Шенген" НАТО заработает только через два года, как минимум, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
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