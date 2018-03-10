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Польша сейчас получает российский газ в тех же объемах, что и в начале сентября - 19-20 миллионов кубометров в сутки; реверс в Украину идет в нормальном режиме, заявил председатель правления польской компании-оператора сети газопроводов Gaz-System SA Ян Хадам.