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    Gaz-System

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Газовая компрессорная станция. Архивное фото
    А теперь и Польша. Смена формата поставок газа в Восточной Европе
    12:34 02.09.2017
    15348
    Газовый оператор Gaz-System сообщил о введении в эксплуатацию польского участка газопровода "Север-Юг", что в итоге предполагает возможность поставок газа из польского газопорта в Свиноуйсьце в другие страны Центральной и Восточной Европы.
    Укртрансгаз
    "Укртрансгаз" согласовал с Польшей подготовку аукционов мощностей на границе
    10:39 02.10.2015
    92
    Операторы газотранспортных систем Польши и Украины заключили соглашение о сотрудничестве. Цель документа - подготовка пилотного проекта по организации пакетных аукционов мощностей на польско-украинской границе.
    Польский флаг
    Польша предложит Европе альтернативные маршруты поставок газа - Gaz-System
    13:29 22.01.2015
    496
    Глава польского оператора газопроводных сетей Gaz-System Ян Хадам сообщил, что его страна хочет стать крупным транзитером газа странам ЕС из альтернативных РФ источников.
    Газовая конфорка
    Импорт газа из Польши в Украину с начала года не осуществляется - СМИ
    20:37 14.01.2015
    272Реверс газа в Украину
    Сообщается, что газ с территории Польши уже на протяжении 14 дней не поступает в Украину.
    Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
    Украина и Польша договорились о расширении системы газопроводов
    19:11 17.12.2014
    227Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Операторы газотранспортных сетей Украины и Польши подписали соглашение о взаимодействии. Стороны договорились об интеграции для увеличения импорта газа в Украину из Европы.
    Газовая магистраль
    Коболев: газопровод между Украиной и Польшей может обойтись в $250-300 млн
    17:14 10.11.2014
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    Новый газопровод может соединить Украину с источником LNG-газа, однако для его строительства нашей стране придется искать средства.
    Компрессорная станция, Архивное фото
    Реверс газа в Украину из Польши идет нормально, наращивать его не будут
    19:13 17.09.2014
    168Украина и РФ: переговоры по газу
    Польша сейчас получает российский газ в тех же объемах, что и в начале сентября - 19-20 миллионов кубометров в сутки; реверс в Украину идет в нормальном режиме, заявил председатель правления польской компании-оператора сети газопроводов Gaz-System SA Ян Хадам.
    Газовая компрессорная станция
    В Польше объяснили прекращение реверса газа "техническими причинами"
    17:31 10.09.2014
    1395Реверс газа в Украину
    "Могу подтвердить, что несколько часов назад были прекращены поставки газа в Украину из Польши по техническим причинам", - сказала пресс-секретарь польской компании-оператора сети газопроводов Gaz-System SA Малгожата Польковска.
    Газовая магистраль
    Польша готова к возможным перебоям с поставками российского газа
    14:42 28.08.2014
    169
    Если возникнет кризисная ситуация с поставками газа через Украину, компания Gaz-System SA может увеличить отбор газа через пункт Высокое на польско-белорусской границе, сказал председатель правления польской компании Хадам.
    Взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород
    Взрыв газопровода в Украине не повлиял на поставки газа в Польшу - Gaz-System
    12:49 18.06.2014
    302Взрыв на газопроводе в Полтавской области
    Взрыв на украинском участке транзитного газопровода Уренгой-Помары-Ужгород не повлиял на поставки российского газа в Польшу, сообщила пресс-секретарь польской компании-оператора сети газопроводов Gaz-System SA Малгожата Польковска.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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