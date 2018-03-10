Газовый оператор Gaz-System сообщил о введении в эксплуатацию польского участка газопровода "Север-Юг", что в итоге предполагает возможность поставок газа из польского газопорта в Свиноуйсьце в другие страны Центральной и Восточной Европы.
Операторы газотранспортных систем Польши и Украины заключили соглашение о сотрудничестве. Цель документа - подготовка пилотного проекта по организации пакетных аукционов мощностей на польско-украинской границе.
Польша сейчас получает российский газ в тех же объемах, что и в начале сентября - 19-20 миллионов кубометров в сутки; реверс в Украину идет в нормальном режиме, заявил председатель правления польской компании-оператора сети газопроводов Gaz-System SA Ян Хадам.
"Могу подтвердить, что несколько часов назад были прекращены поставки газа в Украину из Польши по техническим причинам", - сказала пресс-секретарь польской компании-оператора сети газопроводов Gaz-System SA Малгожата Польковска.
Если возникнет кризисная ситуация с поставками газа через Украину, компания Gaz-System SA может увеличить отбор газа через пункт Высокое на польско-белорусской границе, сказал председатель правления польской компании Хадам.
Взрыв на украинском участке транзитного газопровода Уренгой-Помары-Ужгород не повлиял на поставки российского газа в Польшу, сообщила пресс-секретарь польской компании-оператора сети газопроводов Gaz-System SA Малгожата Польковска.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".