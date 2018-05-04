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    Определились финалисты футбольной Лиги Европы

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    В финале Лиги Европы, который пройдет во французском Лионе 16 мая, встретятся "Марсель" и мадридский "Атлетико".
    Новый логотип Лиги Европы
    UEFA Europa League/Twitter

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 3 мая, состоялись два ответных матча 1/2 финала Лиги Европы-2017/18, по результатам которых определились участники финала второго по престижности клубного футбольного турнира.

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    Первым в финал ЛЕ вышел мадридский "Атлетико", который обыграл лондонский "Арсенал". Встреча, прошедшая в Мадриде в четверг вечером, завершилась со счетом 1:0 в пользу "матрасников", в составе которых голом отметился Диего Коста (45+2). Первый матч, состоявшийся в Лондоне 26 апреля, закончился вничью со счетом 1:1. 

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    Во втором ответном полуфинальном матче "Зальцбург" — "Марсель" долго держалась интрига. Встреча, прошедшая в Австрии, завершилась в основное время со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голом отметился полузащитник Амаду Эдара (53-я минута), а на 65-й форвард "Марселя" Буна Сарр забил мяч в свои ворота. В дополнительное время отличился защитник гостей Роланду на 116-й минуте. 

    Продолжить борьбу за трофей "Марселю" позволила лучшая разница голов, так как в первом матче победу одержали французы со счетом 2:0.

    Таким образом, в финале Лиги Европы встретятся "Марсель" и "Атлетико". Встреча пройдет 16 мая в Лионе (Франция).

    Напомним, ранее определились участники финала Лиги чемпионов-2017/18, который состоится в Киеве 26 мая. За престижный трофей поборются мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". 

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