Определились финалисты футбольной Лиги Европы

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 3 мая, состоялись два ответных матча 1/2 финала Лиги Европы-2017/18, по результатам которых определились участники финала второго по престижности клубного футбольного турнира.

Первым в финал ЛЕ вышел мадридский "Атлетико", который обыграл лондонский "Арсенал". Встреча, прошедшая в Мадриде в четверг вечером, завершилась со счетом 1:0 в пользу "матрасников", в составе которых голом отметился Диего Коста (45+2). Первый матч, состоявшийся в Лондоне 26 апреля, закончился вничью со счетом 1:1.

Смотрите также: Порошенко решил поселить у себя футбольных болельщиков: реакция сети

Во втором ответном полуфинальном матче "Зальцбург" — "Марсель" долго держалась интрига. Встреча, прошедшая в Австрии, завершилась в основное время со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голом отметился полузащитник Амаду Эдара (53-я минута), а на 65-й форвард "Марселя" Буна Сарр забил мяч в свои ворота. В дополнительное время отличился защитник гостей Роланду на 116-й минуте.

Продолжить борьбу за трофей "Марселю" позволила лучшая разница голов, так как в первом матче победу одержали французы со счетом 2:0.

Таким образом, в финале Лиги Европы встретятся "Марсель" и "Атлетико". Встреча пройдет 16 мая в Лионе (Франция).

Напомним, ранее определились участники финала Лиги чемпионов-2017/18, который состоится в Киеве 26 мая. За престижный трофей поборются мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".