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    Лига Европы УЕФА

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Матч Лацио - Динамо. Видео
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    7804
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
    01:24 09.03.2018
    2816
    Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с римским "Лацио", однако главной сенсацией дня стало домашнее поражение "Боруссии" от австрийского "Зальцбурга".
    Матч Лацио - Динамо
    "Динамо" сыграло вничью с "Лацио" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
    23:59 08.03.2018
    289
    Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне на 52-ой минуте матча, однако всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет. В течение второго команды обменялись еще двумя голами.
    Матч Лацио - Динамо
    "Лацио" и "Динамо" в течение двух минут обменялись двумя голами
    23:20 08.03.2018
    151
    Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
    Игрок Динамо Артем Беседин
    Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Лацио"
    21:15 08.03.2018
    265
    В стартовом составе киевского "Динамо" выйдут: Бойко, Кедзьора, Бурда, Кадар, Пиварич, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Морозюк, Беседин.
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    768
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Болельщики Динамо
    Киевские болельщики не могут купить билеты на матч "Лацио" - "Динамо"
    16:00 05.03.2018
    976
    По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика" 
    06:17 23.02.2018
    1191
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который впоследствии скончался.
    Столкновения фанатов Спартака и Атлетика с полицией в Бильбао. Видео
    Ожесточенные столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао 
    01:23 23.02.2018
    745
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы
    00:57 23.02.2018
    1301
    По результатам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы, сыгранных накануне, определились все участники следующего этапа турнира, среди которых и киевское "Динамо".
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами "Спартака" - СМИ
    23:44 22.02.2018
    583
    По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - АЕК
    "Динамо" после нулевой ничьей с АЕКом вышло в 1/8 финала Лиги Европы
    23:05 22.02.2018
    1163
    Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче "Динамо" сыграло против АЕКа со счетом 1:1.
    Голы в матче АЕК - Динамо. Видео
    Как "Динамо" упустило победу над АЕКом в Афинах 
    05:39 16.02.2018
    1411
    Матч, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
    01:58 16.02.2018
    914
    Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью 1:1 против афинского клуба АЕК. Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 22 февраля.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 между командами АЕК - Динамо (Киев)
    "Динамо" начинает 1/16 финала Лиги Европы с боевой ничьей против АЕКа
    23:58 15.02.2018
    108
    Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
    Игроки киевского Динамо. Архивное фото
    Футболистам АЕКа посулили щедрый бонус за победу над киевским "Динамо"
    04:47 26.12.2017
    140
    Владелец греческого клуба Димитрис Мелиссанидис пообещал заплатить миллион евро, если АЕК побелит киевское "Динамо" и пройдет в следующий раунд Лиги Европы.
    Игроки Динамо после победы над Янг Бойз
    Жеребьевка определила соперника "Динамо" в плей-офф Лиги Европы
    14:39 11.12.2017
    564
    Киевский клуб узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы. В плей-офф ЛЕ "Динамо" вышло с первого места в своей группе.
    Матч Шахтер - Наполи. Тайсон радуется забитому голу
    Стали известны возможные соперники "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках
    12:35 08.12.2017
    685
    В ходе жеребьевки 11 декабря "Динамо" может попасться дортмундская "Боруссия", за которую играет бывший нападающий киевлян Андрей Ярмоленко.
    Новый логотип Лиги Европы
    Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
    02:28 08.12.2017
    707
    Накануне завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых определились все 32 команды-участницы плей-офф турнира. Украина на этой стадии ЛЕ представлена киевским "Динамо".
    Игроки ФК Заря благодарят болельщиков за поддержку. Архивное фото
    "Заря" вылетела из Лиги Европы, проиграв "Атлетику"
    00:06 08.12.2017
    94
    Поединок, прошедший во Львове в четверг вечером, завершился победой гостей со счетом 2:0. "Заря" заняла в своей группе третье место и покинула Лигу Европы.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    7804
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Матч Лацио - Динамо. Видео
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    7804
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
    01:24 09.03.2018
    2816
    Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с римским "Лацио", однако главной сенсацией дня стало домашнее поражение "Боруссии" от австрийского "Зальцбурга".
    Голы в матче АЕК - Динамо. Видео
    Как "Динамо" упустило победу над АЕКом в Афинах 
    05:39 16.02.2018
    1411
    Матч, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы
    00:57 23.02.2018
    1301
    По результатам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы, сыгранных накануне, определились все участники следующего этапа турнира, среди которых и киевское "Динамо".
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика" 
    06:17 23.02.2018
    1191
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который впоследствии скончался.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - АЕК
    "Динамо" после нулевой ничьей с АЕКом вышло в 1/8 финала Лиги Европы
    23:05 22.02.2018
    1163
    Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче "Динамо" сыграло против АЕКа со счетом 1:1.
    Болельщики Динамо
    Киевские болельщики не могут купить билеты на матч "Лацио" - "Динамо"
    16:00 05.03.2018
    976
    По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
    Новый логотип Лиги Европы
    Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
    01:58 16.02.2018
    914
    Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью 1:1 против афинского клуба АЕК. Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 22 февраля.
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    768
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Столкновения фанатов Спартака и Атлетика с полицией в Бильбао. Видео
    Ожесточенные столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао 
    01:23 23.02.2018
    745
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами "Спартака" - СМИ
    23:44 22.02.2018
    583
    По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
    Матч Лацио - Динамо
    "Динамо" сыграло вничью с "Лацио" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
    23:59 08.03.2018
    289
    Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне на 52-ой минуте матча, однако всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет. В течение второго команды обменялись еще двумя голами.
    Игрок Динамо Артем Беседин
    Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Лацио"
    21:15 08.03.2018
    265
    В стартовом составе киевского "Динамо" выйдут: Бойко, Кедзьора, Бурда, Кадар, Пиварич, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Морозюк, Беседин.
    Матч Лацио - Динамо
    "Лацио" и "Динамо" в течение двух минут обменялись двумя голами
    23:20 08.03.2018
    151
    Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 между командами АЕК - Динамо (Киев)
    "Динамо" начинает 1/16 финала Лиги Европы с боевой ничьей против АЕКа
    23:58 15.02.2018
    108
    Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
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