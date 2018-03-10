Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
Накануне завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых определились все 32 команды-участницы плей-офф турнира. Украина на этой стадии ЛЕ представлена киевским "Динамо".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
Поединок, прошедший в столице Греции Афинах в четверг вечером, завершился со счетом 1:1. Ответная игра команд, по итогам которой решится судьба путевки в 1/8 финала турнира, состоится в Киеве 22 февраля.
Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
"Шахтер" набрал 12 очков в четырех встречах и стал недосягаемым для своих соперников. "Брага" с пятью очками идет на втором месте, у "Гента" на одно очко меньше, а "Коньяспор" с одним очком замыкает таблицу группы.
Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с испанской "Севильей" в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Матч, состоявшийся в четверг, 28 апреля, во Львове закончился со счетом 2:2. По этому поводу в сети появилось множество фотожаб и мемов.
Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
Поединок, прошедший в четверг вечером в Элбасани, закончился победой хозяев со счетом 3:2. Киевляне понесли первое поражение в нынешней Лиги Европы, однако заранее гарантировали себе выход в плей-ооф турнира, набрав за 4 тура 10 очков.
Счет в матче на 34-ой минуте открыли хозяева, а под завесу первого тайма сербы удвоили преимущество. Второй тайм был за "динамовцами": подопечные Александра Хацкевича забили три гола и победили хозяев.
"Манчестер Юнайтед" трижды выигрывал Лигу чемпионов, по разу становился победителем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира, однако еще ни разу ранее не выигрывал Лигу Европы.
В Одессе во время футбольного матча между "Манчестер Юнайтед" и "Зарей" произошла потасовка болельщиков. На перекрестке улиц Канатной и Бунина несколько человек попытались устроить провокацию. Полиция задержала хулиганов, пытавшихся нарушить общественный порядок.
"Манчестер Юнайтед" обыграл луганскую "Зарю" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и вышел в плей-офф турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Одессе, завершилась со счетом 2:0 в пользу манкунианцев.
В четверг, 24 ноября, во Львове на "Арене Львов" состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, где донецкий "Шахтер" принимал турецкий "Коньяспор". "Шахтер" одержал победу и досрочно обеспечил себе первое место в группе.
Встреча, прошедшая в четверг во Львове, завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:0. Голы на счету Тараса Степаненко (5-я минута) и Виктора Коваленко (56). С 47-ой минуты "горняки" играли в меньшинстве.
Игрок "Севильи" Крон-Дели получил серьезную травму колена в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с "Шахтером". В середине второго тайма после столкновения с игроком "Шахтера" у полузащитника испанской команды вылетела из сустава коленная чашечка.
Решающий момент в игре случился на 48-й минуте. Единственный гол забил Михал Кухарчик. Теперь в Варшаве украинскому клубу необходимо для прохода в основной турнир Лиги Европы выигрывать с любым счетом.
Встреча, прошедшая в Севилье, закончилась со счетом 3:0 в пользу действующих обладателей трофея, в составе которых дубль оформил Алекс Видаль (17-я и 52-я минуты), на 75-й минуте отличился Кевин Гамейро.
Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.