наверх
13.04.201801:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

    (обновлено: )130
    По итогам ответных четвертьфинальных матчей путевки в 1/2 финала второго по силе клубного турнира завоевали "Зальцбург", "Марсель", "Атлетико" и "Арсенал", обыгравший московский ЦСКА.
    Новый логотип Лиги Европы
    UEFA Europa League/Twitter

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В четверг, 12 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы-2017/18, по итогам которых определились участники полуфинала турнира. 

    Сборная Украины по футболу
    Федерация футбола Украины
    Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

    Результаты матчей:

    "Зальцбург" — "Лацио" — 4:1 (первый матч — 2:4). Голы: Даббур, 56, Айдара, 72, Хван, 74, Лайнер, 76 — Иммобиле, 55;

    ЦСКА — "Арсенал" — 2:2 (первый матч — 1:4). Голы: Чалов, 39, Набабкин, 50 — Уэлбек, 75, Рэмси, 90+2;

    "Марсель" — РБ "Лейпциг" — 5:2 (первый матч — 0:1). Голы: Ильзанкер, 6 (в свои ворота), Сарр, 9, Товен, 38, Пайе, 60, Сакаи, 90+4 — Брума, 2, Огюстен, 55;

    "Спортинг" — "Атлетико" — 1:0 (первый матч — 0:2). Гол: Монтеро, 28.

    Таким образом, путевки в 1/2 финала ЛЕ завоевали "Зальцбург", "Арсенал", "Марсель" и "Атлетико".

    Смотрите также: Финиш на коленях. Кенийский бегун продолжил марафон после падения 

    Жеребьевка полуфинальной стадии пройдет 13 апреля. Финал турнира состоится в Лионе 16 мая.

    Напомним, ранее определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Следственные действия по факту смерти Скрипаля
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство