Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В четверг, 12 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы-2017/18, по итогам которых определились участники полуфинала турнира.

Результаты матчей:

"Зальцбург" — "Лацио" — 4:1 (первый матч — 2:4). Голы: Даббур, 56, Айдара, 72, Хван, 74, Лайнер, 76 — Иммобиле, 55;

ЦСКА — "Арсенал" — 2:2 (первый матч — 1:4). Голы: Чалов, 39, Набабкин, 50 — Уэлбек, 75, Рэмси, 90+2;

"Марсель" — РБ "Лейпциг" — 5:2 (первый матч — 0:1). Голы: Ильзанкер, 6 (в свои ворота), Сарр, 9, Товен, 38, Пайе, 60, Сакаи, 90+4 — Брума, 2, Огюстен, 55;

"Спортинг" — "Атлетико" — 1:0 (первый матч — 0:2). Гол: Монтеро, 28.

Таким образом, путевки в 1/2 финала ЛЕ завоевали "Зальцбург", "Арсенал", "Марсель" и "Атлетико".

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Жеребьевка полуфинальной стадии пройдет 13 апреля. Финал турнира состоится в Лионе 16 мая.

Напомним, ранее определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.