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    "Ливерпуль" побил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов

    (обновлено: )57
    В активе английского клуба после матча против "Ромы" стало 46 голов. Предыдущий рекорд принадлежал испанской "Барселоне", которая забила 45 мячей в сезоне-1999/00.
    Игроки Ливерпуля радуются выходу в финал Лиги чемпионов
    @GWijnaldum

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Английский "Ливерпуль" побил рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов за один сезон с учетом квалификационного раунда, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Столкновения футбольных фанатов Ливерпуля и Ромы. Видео
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    Столкновения фанатов "Ливерпуля" и "Ромы" между собой и с полицией

    "Ливерпуль" в среду, 2 мая, в гостях уступил итальянской "Роме" со счетом 2:4 в ответной полуфинальной встрече, но по сумме двух игр вышел в финал турнира. После этого матча в активе "красных" стало 46 голов. Предыдущий рекорд принадлежал испанской "Барселоне", которая забила 45 мячей в сезоне-1999/00.

    В основной сетке текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуль" забил 40 мячей, что является третьим результатом за всю историю турнира.

    Соперником "Ливерпуля" по финалу, который пройдет 26 мая в Киеве, станет мадридский "Реал", по сумме двух встреч одолевший мюнхенскую "Баварию".

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