"Ливерпуль" проиграл "Роме", но вышел в финал Лиги чемпионов

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Английский "Ливерпуль" проиграл итальянской "Роме в ответном матче 1/2 Лиги чемпионов-2017/18, но вышел в финал турнира по сумме двух встреч.

Игра в Риме завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе "Ромы" голами отметились Эдин Джеко (52-я минута) и Раджа Наингголан (86-я; 90+3-я, с пенальти), а еще один мяч влетел в ворота от полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера (15-я). У "красных" отличились Садио Мане (9-я) и Джорджиньо Вейналдум (25-я).

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Первый матч, прошедший 24 апреля в Ливерпуле, завершился со счетом 5:2 в пользу мерсисайдцев, которые по сумме игр завоевали путевку в финал.

Соперником "Ливерпуля" по финалу, который пройдет 26 мая в Киеве, станет мадридский "Реал", по сумме двух встреч одолевший мюнхенскую "Баварию".