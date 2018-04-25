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    Столкновения фанатов "Ливерпуля" и "Ромы" между собой и с полицией

    (обновлено: )12610
    Около 20 фанатов "Ромы" напали на болельщиков "Ливерпуля" с ремнями. Как минимум один человек пострадал.
    Канал на Youtube Ruptly

    В результате нападения фанатов итальянского футбольного клуба "Рома" на болельщиков английского "Ливерпуля" перед матчем полуфинала Лиги чемпионов пострадал как минимум один человек.

    Стычки болельщиков и правоохранителей произошли во время футбольного матча в Мариуполе, 1 апреля 2018
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    Столкновения болельщиков и полиции в Мариуполе: в ход пошли камни

    Отмечается, что около 20 фанатов "Ромы" напали на болельщиков "Ливерпуля" с ремнями. Одному парню потребовалась медицинская помощь.

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    Напомним, "Ливерпуль" разгромил "Рому" в первом полуфинальном матче ЛЧ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе мерсисайдцев по дублю оформили Мохамед Салах (36-я, 45+1-я минуты) и Роберто Фирмино (61-я, 69-я), еще один мяч забил Садио Мане (56-я). У римлян отличились Эдин Джеко (81-я) и Диего Перотти (85-я, с пенальти).

    Ответный матч пройдет 2 мая в Риме.

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