Столкновения фанатов "Ливерпуля" и "Ромы" между собой и с полицией

В результате нападения фанатов итальянского футбольного клуба "Рома" на болельщиков английского "Ливерпуля" перед матчем полуфинала Лиги чемпионов пострадал как минимум один человек.

Отмечается, что около 20 фанатов "Ромы" напали на болельщиков "Ливерпуля" с ремнями. Одному парню потребовалась медицинская помощь.

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Напомним, "Ливерпуль" разгромил "Рому" в первом полуфинальном матче ЛЧ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе мерсисайдцев по дублю оформили Мохамед Салах (36-я, 45+1-я минуты) и Роберто Фирмино (61-я, 69-я), еще один мяч забил Садио Мане (56-я). У римлян отличились Эдин Джеко (81-я) и Диего Перотти (85-я, с пенальти).

Ответный матч пройдет 2 мая в Риме.