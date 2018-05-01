"Реал" вышел в финал Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Баварией"

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов-2017/18 и стал первым финалистом турнира.

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Игра в Мадриде завершилась со счетом 2:2. В составе "Реала" дубль сделал Карим Бензема (11-я и 46-я минуты), у "Баварии" отличились Йозуа Киммих (3-я) и Хамес Родригес (63-я).

@realmadrid Игроки "Реала" празднуют выход в финала Лиги чемпионов

Первая встреча, прошедшая 25 апреля в Мюнхене, закончилась победой мадридцев со счетом 2:1. Таким образом, "Реал" стал первым финалистом турнира.

Второй финалист ЛЧ определится в среду, 2 мая, после ответного матча "Рома" — "Ливерпуль". Первый поединок завершился домашней победой англичан со счетом 5:2.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.