наверх
02.05.201800:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Баварией"

    (обновлено: )85
    Ответный полуфинальный матч ЛЧ завершилась со счетом 2:2. В составе "Реала" дубль сделал Карим Бензема (11-я и 46-я минуты), у "Баварии" отличились Йозуа Киммих (3-я) и Хамес Родригес (63-я).
    Игроки Реала празднуют выход в финал Лиги чемпионов
    @realmadrid

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов-2017/18 и стал первым финалистом турнира.

    Смотрите также: Столкновения фанатов "Ливерпуля" и "Ромы" между собой и с полицией

    Игра в Мадриде завершилась со счетом 2:2. В составе "Реала" дубль сделал Карим Бензема (11-я и 46-я минуты), у "Баварии" отличились Йозуа Киммих (3-я) и Хамес Родригес (63-я).

    @realmadrid
    Игроки "Реала" празднуют выход в финала Лиги чемпионов

    Первая встреча, прошедшая 25 апреля в Мюнхене, закончилась победой мадридцев со счетом 2:1. Таким образом, "Реал" стал первым финалистом турнира.

    Второй финалист ЛЧ определится в среду, 2 мая, после ответного матча "Рома" — "Ливерпуль". Первый поединок завершился домашней победой англичан со счетом 5:2. 

    Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Украинский военный
      Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
      Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
      Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа
      Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
      Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
      Витренко облили краской. Видео
      Погромы и нападения радикалов в Украине