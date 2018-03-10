наверх
10.03.201810:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Мадрид (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 139
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Футболист Лионель Месси
    Месси забил 600-й гол в профессиональном футболе 
    01:35 05.03.2018
    517
    Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси забил 600-й гол на профессиональном уровне, сообщается на странице клуба в Twitter.
    Анна Музычук и Криштиану Роналду
    Украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналду
    10:10 02.03.2018
    162
    На арене мадридского клуба состоялась встреча украинской шахматистки и звезды мирового футбола. Музычук и Роналду обменялись футболками. Также Анна Музычук встречалась с президентом "Реала".
    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    Неймар "засветил" арбитру в ухо 
    11:06 15.02.2018
    786
    Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
    Игрок ФК Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
    УЕФА подозревает звезду "Реала" в намеренном получении желтой карточки
    13:40 22.11.2017
    210
    Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль на 90-й минуте получил желтую карточку за затягивание времени в матче Лиги чемпионов с кипрским клубом АПОЭЛ.
    Игрок ФК Реал Гарет Бейл. Архивное фото
    "Реал" принял решение продать Гарета Бейла - СМИ
    10:24 13.11.2017
    573
    Руководство мадридского клуба разочаровано количеством травм, которые регулярно получает игрок. В 2013 года за Бейла была заплачена рекордная сумма в 100 миллионов евро.
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    Парад и файера. Как отметили Национальный день Испании 
    16:04 12.10.2017
    126Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Национальный праздник в этом году выглядел как символ единства страны на фоне политического кризиса после непризнанного референдума о выходе Каталонии из состава страны.
    Мадрид окутан облаком ядовитого дыма
    Мадрид погрузился в токсичный дым 
    08:59 03.09.2017
    240
    В южном пригороде испанской столицы Мадриде, в промышленной зоне города Фуэнлабрада в субботу произошёл серьёзный пожар. На производственном складе загорелись 40 тонн магния и алюминия. Один человек пострадал.
    Полиция Испании
    Нелегалы устроили мятеж в центре временного содержания в Мадриде
    12:39 01.08.2017
    107
    В ночь на вторник мигранты начали крушить мебель, попытались выломать двери и сбежать. На место были направлены подразделения Национальной полиции по борьбе с массовыми беспорядками.
    Американские горки
    Стали известны подробности аварии на аттракционе в Мадриде
    22:54 16.07.2017
    329
    Согласно информации очевидцев, один из составов остановился, а второй, шедший за ним, не успел затормозить. На людях были надеты очки виртуальной реальности, и они не ожидали удара.
    Скорая помощь в Испании
    В Мадриде на американских горках произошла авария, пострадали 26 человек
    19:18 16.07.2017
    193
    Согласно информации, все пострадавшие, в том числе и дети, получили легкие травмы, все они доставлены в больницы. На месте работает полиция, которая выясняет причины аварии.
    Лионель Месси
    Месси будет первым футболистом, получающим в неделю 1 млн фунтов
    08:55 09.07.2017
    449
    В неделю футболист будет получать чуть более миллиона фунтов, а в случае, если отработает контракт с "Барселоной" до конца, в общей сложности заработает около 220 миллионов фунтов.
    На музыкальном фестивале Mad Cool в Мадриде погиб акробат после падения с 28-метровой высоты
    В Мадриде на музыкальном фестивале акробат упал с 28 метров
    07:54 08.07.2017
    171
    Инцидент произошел перед началом выступления американской рок-группы Green Day. Акробат упал с высоты 28 метров и скончался на месте некоторое время спустя.
    Криштиану Роналду
    Роналду пообещал президенту "Реала", что не покинет клуб - СМИ
    20:26 03.07.2017
    220
    Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что он намерен покинуть футбольный клуб.
    В Мадриде прошёл крупнейший в Европе гей-парад
    Крупнейший в Европе гей-парад прошел в Мадриде 
    19:00 02.07.2017
    226Гей-парад в Одессе
    В Мадриде прошел самый многочисленный в Европе гей-парад. Организаторами парада "Гордость геев" (Orgullo Gay), который традиционно проходит по центру Мадрида в начале июля, стали организации в защиту прав геев, лесбиянок и транссексуалов.
    Гроза в Киеве
    Хроника 1 июля: потоп в Киеве, гей-парад в Мадриде, прощание с Колем и Яковлевым
    10:24 02.07.2017
    944
    В субботу в украинской столице прошел мощный ливень, в результате которого часть столичных дорог оказалась подтопленной, пострадали восемь человек.
    Самый многочисленный в Европе гей-парад в Мадриде
    В Мадриде проходит самый массовый в Европе гей-парад
    22:19 01.07.2017
    302Гей-парад в Одессе
    Как сообщается, организаторами парада "Гордость геев", который традиционно проходит по центру Мадрида в начале июля, стали организации в защиту прав геев, лесбиянок и транссексуалов.
    Сальвадор Дали. Архивное фото
    Беспокойная планета: эксгумация Дали, увольнение журналистов CNN
    15:15 27.06.2017
    265
    Передовицы мировых СМИ посвящены главным событиям, среди которых обвинение в коррупции генпрокурора Бразилии, громкая отставка журналистов CNN, и эксгумация Сальвадора Дали.
    Сальвадор Дали. Архивное фото
    Останки Сальвадора Дали эксгумируют
    17:26 26.06.2017
    267
    "Ясновидящая" Пилар Абель Мартинес утверждает, что Дали ее отец. Если экспертиза докажет, что великий художник - ее биологический отец, она сможет претендовать на его фамилию и авторские права.
    Футболист Реала Каземиро
    Полузащитник "Реала" постригся налысо после победы в Лиге чемпионов
    17:11 04.06.2017
    440
    Бразильского полузащитника мадридского "Реала" Каземиро постриг защитник футбольной команды - Марсело. Видео стрижки вышло на Youtube-канале испанской газеты.
    Диего Симеоне. Архивное фото
    Симеоне: "Атлетико" по силам отыграть три мяча у "Реала" в полуфинале ЛЧ
    01:15 03.05.2017
    84
    По словам главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, он все еще верит, что его команда может победить. В ответном мачте "Атлетико" "попробует сотворить чудо".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Неймар засветил арбитру в ухо. Видео
    Неймар "засветил" арбитру в ухо 
    11:06 15.02.2018
    786
    Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
    Футболист Лионель Месси
    Месси забил 600-й гол в профессиональном футболе 
    01:35 05.03.2018
    517
    Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси забил 600-й гол на профессиональном уровне, сообщается на странице клуба в Twitter.
    Анна Музычук и Криштиану Роналду
    Украинская шахматистка Музычук обменялась футболками с Роналду
    10:10 02.03.2018
    162
    На арене мадридского клуба состоялась встреча украинской шахматистки и звезды мирового футбола. Музычук и Роналду обменялись футболками. Также Анна Музычук встречалась с президентом "Реала".
    Все теги

    Персоны

    Организации