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В университете Комплутенсе была подготовлена фотовыставка "Гуманитарная катастрофа на юго-востоке Украины и ее последствия для Европы", но за час до открытия выставки, в университет пришли несколько молодых людей, которые попытались сорвать мероприятие, сообщает hronika.info.