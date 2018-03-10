Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
В южном пригороде испанской столицы Мадриде, в промышленной зоне города Фуэнлабрада в субботу произошёл серьёзный пожар. На производственном складе загорелись 40 тонн магния и алюминия. Один человек пострадал.
В Мадриде прошел самый многочисленный в Европе гей-парад. Организаторами парада "Гордость геев" (Orgullo Gay), который традиционно проходит по центру Мадрида в начале июля, стали организации в защиту прав геев, лесбиянок и транссексуалов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
Испанский дизайнер Агата Руиз, работая над политикой своего бренда Agatha Ruiz de la Prada, не раз признавалась, что старается производить такую одежду, которая могла бы поднять настроение, заставить людей улыбнуться и стать немного счастливее.
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в понедельник заявил о намерении уйти в отставку в связи с нежеланием властей бороться с коррупцией. Он также обвинил президента Украины Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе.
Матч, состоявшийся во вторник вечером в испанской столице, завершился разгромным поражением "горняков" — 4:0. Первый мяч в ворота донецкой команды забил Карим Бензема на 30-ой минуте. Во втором тайме за дело взялся Роналду.
Сотни тысяч человек вышли на улицы различных городов Испании, чтобы отметить 1 мая и потребовать от правительства решения главной проблемы страны - безработицы, а также обеспечить достойные условия труда тем, кто имеет работу.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.
В южном пригороде испанской столицы Мадриде, в промышленной зоне города Фуэнлабрада в субботу произошёл серьёзный пожар. На производственном складе загорелись 40 тонн магния и алюминия. Один человек пострадал.
В Мадриде прошел самый многочисленный в Европе гей-парад. Организаторами парада "Гордость геев" (Orgullo Gay), который традиционно проходит по центру Мадрида в начале июля, стали организации в защиту прав геев, лесбиянок и транссексуалов.
Сотни человек вышли на митинг в испанской столице с требованием отставки министра здравоохранения Аны Мато. Протестующие недовольны принудительной эвтаназией, которой подверглась собака заболевшей вирусом Эбола медсестры.
В университете Комплутенсе была подготовлена фотовыставка "Гуманитарная катастрофа на юго-востоке Украины и ее последствия для Европы", но за час до открытия выставки, в университет пришли несколько молодых людей, которые попытались сорвать мероприятие, сообщает hronika.info.
Нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча с мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов "зарядил" мячом в ухо судье. В первом тайме итальянский судья Джанлука Рокки показал бразильцу желтую карточку за грубую игру.