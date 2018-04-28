В Ливерпуле на берегу нашли останки "безглазого чудовища"

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Британец из Ливерпуля 28-летний мойщик окон Шон Холл нашел на берегу останки странного животного, сообщает издание Daily Mirror.

Мужчина обратил на него внимание, когда прогуливался с коллегой возле реки Мерси.

"Мы думали, что оно попало в беду, и решили проверить, не сможем ли помочь ему вернуться в море. Но оно было мертвое", — отметил парень.

Как выяснилось, у странного существа имелись клыки, но отсутствовали глаза.

Мужчина обзвонил различные организации, занимающиеся защитой животных, однако специалистам не удалось идентифицировать останки из-за сильного разложения.

По словам морского биолога Леони Робинсон из Ливерпульского университета, на фото может быть что угодно — от мертвой морской свиньи до рыбы-гренадера. В Королевском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными предположили, что останки принадлежат какому-либо китообразному.

Напомним, огромная туша неизвестного животного была найдена на мелководье у города Маасин на Филиппинах. По данным очевидцев, туша достигала десяти метров в длину и была уже в полуразложившемся состоянии.