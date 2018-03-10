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    Ливерпуль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 38
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    Матч Ливерпуль - Порту
    "Ливерпулю" хватило ничьей с "Порту" для выхода в 1/4 финала ЛЧ
    00:13 07.03.2018
    64
    Встреча, прошедшая во вторник в Ливерпуле на "Энфилде", завершилась со счетом 0:0. Первый поединок, который прошел в Португалии 14 февраля, завершился разгромом хозяев со счетом 0:5.
    The Beatles
    Всемирный день The Beatles. Справка
    00:14 16.01.2018
    200
    В 1957 году 16 января в английском Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.
    Ромелу Лукаку
    Игрок сборной Бельгии отказался от трансфера из-за предсказаний вуду
    14:22 10.01.2018
    57
    Владелец ливерпульского футбольного клуба Фархад Мошири заявил, что Ромелу Лукаку "потерял мозг" и отказался от условий, лучших чем те, которые предлагали "Челси" и МЮ.
    Пожар на парковке в Ливерпуле
    Огонь уничтожил сотни машин на парковке в Ливерпуле 
    07:58 01.01.2018
    155
    Загоревшаяся парковка расположена рядом с развлекательной площадкой Echo Arena, на которой проходила международная выставка лошадей.
    Удар головой. На видео попала драка сотрудника McDonald’s с посетителем. Видео
    Удар головой. На видео попала драка сотрудника McDonald’s с посетителем 
    13:19 08.12.2017
    838
    В сеть попало видео драки сотрудника сети быстрого питания McDonald’s в Ливерпуле с посетителем, требовавшим куриные наггетсы на завтрак. В процессе драки работник теряет оленьи рога — рождественскую атрибутику.
    Футбол. Лига чемпионов. Матч Ливерпуль - Спартак
    "Ливерпуль" деклассировал московский "Спартак" в Лиге чемпионов
    00:58 07.12.2017
    346
    Московская команда по итогам группового этапа Лиги чемпионов набрали всего лишь 6 очков и заняли третье место в квартете Е, дающее пропуск в 1/16 финала Лиги Европы.
    В Ливерпуле на старом кладбище камеры наблюдения сняли прозрачный силуэт похожий на привидение
    В Англии на кладбище камеры зафиксировали привидение
    10:16 17.08.2017
    671
    На кадрах обнародованного в интернете видео видно, как светлая фигура скользит у входа в сад. Как сообщил историк Майк Фолкнер, на этом старом кладбище похоронены многие мистические и необычные люди.
    Трибьют The Beatles
    Ливерпуль празднует 50-летие альбома The Beatles "Sgt. Pepper's…"
    10:19 02.06.2017
    61
    10 и 11 июня в Ливерпуле состоится карнавал, посвященный песне "Lovely Rita" и девушке-контролеру на автостоянке близ студии на Эбби-роуд в Лондоне, понравившейся Маккартни, который потом посвятил ей песню.
    Преступление в бывшем доме Леннона
    В доме Джона Леннона произошло массовое убийство
    16:04 31.05.2017
    874
    Сообщается, что в ливерпульском доме, который некогда принадлежал участнику легендарной группы The Beatles Джону Леннону, найдены мертвыми двое детей и женщина.
    Матч Эвертон и Манчестер Сити
    "Манчестер Сити" разгромили в 21-м туре чемпионата Англии по футболу
    19:46 15.01.2017
    161
    Согласно информации, ливерпульский клуб одержал победу в матче со счетом 4:0. "Эвертон" занял седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка, "Манчестер Сити" - на пятой (42 очка).
    Матч Ливерпуля против Манчестер Юнайтед
    "Ливерпуль" сыграл вничью с "МЮ" в матче английской премьер-лиги
    00:45 18.10.2016
    67
    Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:0. Команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех побед подряд в чемпионате, а "МЮ" не смог обыграть соперника во второй встрече кряду.
    Футболисты Ливерпуля
    "Ливерпуль" разгромил "Вильярреал" и вышел в финал Лиги Европы
    05:06 06.05.2016
    610
    Встреча завершилась со счетом 3:0. У победителей забитыми мячами отметились Дэниел Старридж и Адам Лаллана. Еще один мяч в свои ворота срезал Бруно Сориано на 7-й минуте.
    Ливерпуль против МЮ в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
    "Ливерпуль" победил "МЮ" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
    06:03 11.03.2016
    172
    Победителями в параллельных матчах 1/8 финала Лиги Европы стали "Атлетик" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Спарта" (Чехия). Ответные встречи команды проведут 17 марта.
    Столкновения между полицией и неонацистами у здания администрации в Ливерпуле
    Драка неонацистов с полицией у здания администрации Ливерпуля 
    12:56 28.02.2016
    236
    Активисты неонацистской группировки North West Infidels устроили демонстрацию у здания администрации Ливерпуля. Протест перерос в столкновения с полицией.
    Алекс Тейшейра
    "Шахтер" не отпустил Тейшейру в "Ливерпуль" за 32 млн евро
    02:50 28.01.2016
    101
    По словам бразильского полузащитника, его агент делает все возможное, чтобы этот переход состоялся. Тейшейра заявил, что для него было бы честью надеть футболку "Ливерпуля".
    Юрген Клопп. Архивное фото
    Клопп поселился в апартаментах легендарного тренера "Ливерпуля"
    17:03 12.10.2015
    71
    Знаменитый тренер будет жить в пентхаусе, который ранее занимал Брендан Роджерс. Стоимость недвижимости превышает миллион фунтов стерлингов, Клопп будет платить аренду в четыре тысячи фунтов ежемесячно.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Ливерпуль встретил 75-летие Леннона церковной службой
    18:56 09.10.2015
    107
    В церкви святого Петра, где впервые встретились Джон Леннон и Пол Маккартни, прошла служба в память о Ленноне. Музей, посвященный истории "ливерпульской четверки" The Beatles Story, подготовил специальную выставку.
    Юрген Клопп. Архивное фото
    "Ливерпуль" официально объявил о назначении Юргена Клоппа главным тренером
    23:20 08.10.2015
    62
    Руководство "Ливерпуля" после воскресного матча чемпионата Англии с "Эвертоном" отправило в отставку главного тренера Брендана Роджерса в связи с неудовлетворительными результатами.
    Джордж Харрисон, Джон Леннон, Ринго Старр и Пол Маккартни. Архивное фото
    Мюзикл "Let It Bе" покажут в Ливерпуле к 75-летию со дня рождения Леннона
    02:27 08.10.2015
    62
    Шоу "Let It Be" на четырех континентах и более чем в 50 городах посмотрели более миллиона человек, недавно гастроли прошли в Германии, Японии, России и Франции.
    Мюзикл Let It Be
    Мюзикл Let It Be представят в Ливерпуле к 75-летию Джона Леннона
    12:44 27.05.2015
    76
    Всего шоу на четырех континентах и более чем в 50 городах посмотрели более миллиона человек, недавно гастроли прошли в Германии, Японии, России и Франции.
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    Матч Ливерпуль - Порту
    "Ливерпулю" хватило ничьей с "Порту" для выхода в 1/4 финала ЛЧ
    00:13 07.03.2018
    64
    Встреча, прошедшая во вторник в Ливерпуле на "Энфилде", завершилась со счетом 0:0. Первый поединок, который прошел в Португалии 14 февраля, завершился разгромом хозяев со счетом 0:5.
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