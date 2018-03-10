В сеть попало видео драки сотрудника сети быстрого питания McDonald’s в Ливерпуле с посетителем, требовавшим куриные наггетсы на завтрак. В процессе драки работник теряет оленьи рога — рождественскую атрибутику.
10 и 11 июня в Ливерпуле состоится карнавал, посвященный песне "Lovely Rita" и девушке-контролеру на автостоянке близ студии на Эбби-роуд в Лондоне, понравившейся Маккартни, который потом посвятил ей песню.
Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:0. Команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех побед подряд в чемпионате, а "МЮ" не смог обыграть соперника во второй встрече кряду.
Знаменитый тренер будет жить в пентхаусе, который ранее занимал Брендан Роджерс. Стоимость недвижимости превышает миллион фунтов стерлингов, Клопп будет платить аренду в четыре тысячи фунтов ежемесячно.
В церкви святого Петра, где впервые встретились Джон Леннон и Пол Маккартни, прошла служба в память о Ленноне. Музей, посвященный истории "ливерпульской четверки" The Beatles Story, подготовил специальную выставку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В сеть попало видео драки сотрудника сети быстрого питания McDonald’s в Ливерпуле с посетителем, требовавшим куриные наггетсы на завтрак. В процессе драки работник теряет оленьи рога — рождественскую атрибутику.