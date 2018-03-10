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    ФК Ливерпуль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Матч Ливерпуль - Порту
    "Ливерпулю" хватило ничьей с "Порту" для выхода в 1/4 финала ЛЧ
    00:13 07.03.2018
    64
    Встреча, прошедшая во вторник в Ливерпуле на "Энфилде", завершилась со счетом 0:0. Первый поединок, который прошел в Португалии 14 февраля, завершился разгромом хозяев со счетом 0:5.
    Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо
    "Ливерпуль" согласился продать Коутиньо в "Барселону" за 160 млн евро
    21:42 06.01.2018
    86
    "Барселона" сообщила, что 25-летний бразилец подпишет контракт на 5,5 лет, а сумма отступных за досрочный разрыв соглашения составит 400 миллионов евро.
    Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо
    "Барселона" готова отдать "Ливерпулю" 130 млн фунтов за Коутиньо - СМИ
    13:29 31.12.2017
    152
    Испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что бразилец якобы уже приступил к поискам дома в столице Каталонии. "Барселона" пыталась приобрести Коутиньо в летнее трансферное окно.
    Футбол. Лига чемпионов. Матч Ливерпуль - Спартак
    "Ливерпуль" деклассировал московский "Спартак" в Лиге чемпионов
    00:58 07.12.2017
    346
    Московская команда по итогам группового этапа Лиги чемпионов набрали всего лишь 6 очков и заняли третье место в квартете Е, дающее пропуск в 1/16 финала Лиги Европы.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Манчестер Сити" разгромил дома "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии
    17:06 09.09.2017
    122
    Сообщается, что матч завершился с разгромным счетом 5:0 в пользу хозяев. Теперь "Манчестер Сити" набрал 10 очков и вышел в лидеры чемпионата.
    Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо
    "Барселона" предложила €150 млн "Ливерпулю" за Коутиньо - СМИ
    10:52 23.08.2017
    95
    По информации СМИ, "Барселона" уже предложила английскому клубу за трансфер Коутиньо 101 миллион фунтов (110 млн евро) и еще 37 миллионов (40 млн евро) в виде различных бонусов.
    Болельщики футбольного клуба Ливерпуль
    "Ливерпуль" победил "Арсенал" в матче чемпионата Англии
    23:24 04.03.2017
    71
    Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Роберто Фирмино (9-я минута), Садьо Мане (40) и Джорджиньо Вейналдум (90+1). У гостей отличился Дэнни Уэлбек (57).
    Экс-футболист сборной Англии Стивен Джеррард
    Джеррард вернулся в "Ливерпуль" в качестве тренера
    03:33 21.01.2017
    75
    Стивен Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год, затем стал игроком клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". Экс-футболист приступит к выполнению обязанностей тренера академии "Ливерпуля" в феврале.
    Невозможный гол Ибрагимовича в матче с Ливерпулем. Видео
    "Невозможный" гол Ибрагимовича в матче с "Ливерпулем" 
    00:45 16.01.2017
    621
    "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче 21 тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере в воскресенье, завершилась со счетом 1:1.
    Златан Ибрагимович. Архивное фото
    Гол Ибрагимовича помог "МЮ" уйти от поражения в матче с "Ливерпулем"
    23:11 15.01.2017
    87
    Матч, прошедший в Манчестере в воскресенье, завершился со счетом 1:1. Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел "Ливерпуль" вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.
    Роберто Фирмино
    Игрока "Ливерпуля" Фирмино ограбили на 70 тысяч фунтов стерлингов
    12:41 09.01.2017
    87
    Как сообщают СМИ, преступники вели слежку за домом Фирмино и совершили преступление, когда он уехал. После инцидента футболиста перевезли в гостиницу. Детали ЧП уточняются.
    Игрок ФК Ливерпуль Лукас Лейва. Архивное фото
    "Ливерпуль" согласился отдать Лукаса Лейву в "Интер"
    09:12 27.12.2016
    46
    По данным СМИ, Лукас Лейва отправится в "Интер" на правах аренды с правом необязательного последующего выкупа. В нынешнем сезоне он провел за "красных" 12 матчей в различных турнирах.
    Квинси Промес
    "Ливерпуль" вернулся к идее купить Промеса - СМИ
    06:42 26.12.2016
    105
    Первоначально "Ливерпуль" переключил свое внимание на Дракслера из "Вольфсбурга", но полузащитник сборной Германии предпочел продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен".
    Футболисты Ливерпуля
    "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Вест Хэмом"
    21:12 11.12.2016
    35
    Сообщается, что игра между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Адам Лаллана и Дивок Ориджи. У "Вест Хэма" отличились Димитри Пайет и Микаил Антонио.
    Матч Ливерпуля против Манчестер Юнайтед
    "Ливерпуль" сыграл вничью с "МЮ" в матче английской премьер-лиги
    00:45 18.10.2016
    67
    Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:0. Команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех побед подряд в чемпионате, а "МЮ" не смог обыграть соперника во второй встрече кряду.
    Рианна. Архивное фото
    Певица Рианна намерена купить футбольный клуб "Ливерпуль" - СМИ
    19:08 12.08.2016
    927
    Певица Рианна советовалась со своим близким другом - форвардом английского "Челси" Дидье Дрогба. В настоящий момент "Ливерпуль" находится в руках Fenway Sports Group.
    Финал Лиги Европы. Ливерпуль - Севилья
    УЕФА оштрафовал "Ливерпуль" и "Севилью" по итогам финала Лиги Европы
    18:19 25.07.2016
    115
    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Ливерпуля" в связи с использованием болельщиками английской команды пиротехнических средств, "Севилья" же ответит за бросание фанатами посторонних предметов на поле.
    Даниэль Аггер
    Экс-футболист "Ливерпуля" Аггер готов завершить карьеру - СМИ
    15:45 29.05.2016
    112
    Руководство "Брондбю" не стало продлевать контракт, который истек по завершении нынешнего сезона. В случае, если в летнее трансферное окно Аггеру не поступит достойное предложение, он завершит карьеру.
    Финал Лиги Европы. Ливерпуль - Севилья. Видео
    "Ливерпуль" - "Севилья". Все голы и лучшие моменты матча 
    00:13 19.05.2016
    3365
    Финальная встреча, состоявшаяся в среду, 18 мая, в швейцарском Базеле, завершилась волевой победой "Севильи" со счетом 3:1. У победителей забили Кевин Гамейро (46) и Коке (64, 70).
    Финал Лиги Европы. Ливерпуль - Севилья
    "Севилья" победила "Ливерпуль" и в третий раз кряду выиграла Лигу Европы
    23:50 18.05.2016
    124
    Встреча прошла в швейцарском Базеле и завершилась победой "Севильи" со счетом 3:1. На мяч Дэниела Старриджа у мерсисайдцев испанская команда ответила точным ударом Кевина Гамейро и дублем капитана Коке.
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    Матч Ливерпуль - Порту
    "Ливерпулю" хватило ничьей с "Порту" для выхода в 1/4 финала ЛЧ
    00:13 07.03.2018
    64
    Встреча, прошедшая во вторник в Ливерпуле на "Энфилде", завершилась со счетом 0:0. Первый поединок, который прошел в Португалии 14 февраля, завершился разгромом хозяев со счетом 0:5.
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