Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Роберто Фирмино (9-я минута), Садьо Мане (40) и Джорджиньо Вейналдум (90+1). У гостей отличился Дэнни Уэлбек (57).
Стивен Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год, затем стал игроком клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". Экс-футболист приступит к выполнению обязанностей тренера академии "Ливерпуля" в феврале.
Матч, прошедший в Манчестере в воскресенье, завершился со счетом 1:1. Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел "Ливерпуль" вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.
Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:0. Команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех побед подряд в чемпионате, а "МЮ" не смог обыграть соперника во второй встрече кряду.
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Ливерпуля" в связи с использованием болельщиками английской команды пиротехнических средств, "Севилья" же ответит за бросание фанатами посторонних предметов на поле.
Руководство "Брондбю" не стало продлевать контракт, который истек по завершении нынешнего сезона. В случае, если в летнее трансферное окно Аггеру не поступит достойное предложение, он завершит карьеру.
Встреча прошла в швейцарском Базеле и завершилась победой "Севильи" со счетом 3:1. На мяч Дэниела Старриджа у мерсисайдцев испанская команда ответила точным ударом Кевина Гамейро и дублем капитана Коке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".