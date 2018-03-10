Шведский форвард Златан Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, а по окончании сезона покинул клуб в связи с окончанием контракта. Теперь 35-летним нападающим заинтересовался "Милан".
По предварительным прогнозам врачей, ожидалось, что шведский нападающий не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года. Златан Ибрагимович опубликовал видео, на котором он босиком тренируется на поле с мячом.
Матч, прошедший в Манчестере в воскресенье, завершился со счетом 1:1. Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел "Ливерпуль" вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.
"Манчестер Юнайтед" обыграл луганскую "Зарю" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и вышел в плей-офф турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Одессе, завершилась со счетом 2:0 в пользу манкунианцев.
Высота статуи составит 2,7 метра. Скульптор изобразит 35-летнего Ибрагимовича стоящим в одних шортах на земном шаре со вскинутыми вверх руками. Сам футболист также подчеркнул, что стадион "Френдс Арена" следует назвать его именем.
Во время поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы между Фенербахче и Манчестер Юнайтед (2:1), при счете 1:0 в пользу турецкой команды на поле образовалась стычка между Златаном Ибрагимовичем и Симоном Кьяером.
Гол шведского новичка "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича помог "МЮ" победить "Лестер" в матче за Суперкубок Англии по футболу. Встреча, прошедшая на лондонском стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.
Субботняя игра завершилась победой "МЮ" со счетом 5:2, свой первый гол в составе манкунианцев забил нападающий Златан Ибрагимович (4-я минута), для которого этот матч был дебютным в составе английской команды.
Сообщается, что в "МЮ" 34-летний Златан Ибрагимович перешел на правах свободного агента. В течение карьеры футболист выступал за "Барселону", итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус", амстердамский "Аякс" и шведский "Мальмё".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".