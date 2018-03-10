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    Златан Ибрагимович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
    Ибрагимович подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед"
    17:59 24.08.2017
    186
    Златан Ибрагимович будет выступать за "Манчестер Юнайтед" под десятым номером, который ранее был закреплен за Уэйном Руни, перешедшим этим летом в "Эвертон".
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович. Архивное фото
    "Милан" борется с "Манчестер Юнайтед" за Ибрагимовича
    00:08 11.08.2017
    196
    Шведский форвард Златан Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, а по окончании сезона покинул клуб в связи с окончанием контракта. Теперь 35-летним нападающим заинтересовался "Милан".
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
    Моуриньо: "МЮ" намерен подписать контракт с Ибрагимовичем
    23:29 14.07.2017
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    По словам главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, если нужно дождаться декабря, то "почему бы не подождать такого хорошего игрока, который дал так много".
    Златан Ибрагимович. Архивное фото
    "Манчестер Юнайтед" не продлил контракт с Ибрагимовичем
    19:29 09.06.2017
    306
    Английская премьер-лига опубликовала списки игроков, у которых истекли сроки контрактов с клубами. В их числе есть Златан Ибрагимович, таким образом, он стал свободным агентом.
    Тренировки Златана Ибрагимовича после травмы колена
    Ибрагимович вернулся к тренировкам после серьезной травмы
    08:19 02.06.2017
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    По предварительным прогнозам врачей, ожидалось, что шведский нападающий не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года. Златан Ибрагимович опубликовал видео, на котором он босиком тренируется на поле с мячом.
    Златан Ибрагимович. Архивное фото
    Златана Ибрагимовича прооперировали
    20:49 02.05.2017
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    О том, что форвард английского "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович успешно перенес операцию, сообщил его агент. Позже сам футболист заявил, что "скоро будет вновь наслаждаться игрой".
    Златан Ибрагимович. Архивное фото
    Златан Ибрагимович может завершить карьеру из-за травмы - СМИ
    10:06 22.04.2017
    283
    Футболист получил травму в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" - 35-летний швед неудачно приземлился на правую ногу и его колено выгнулось в обратную сторону.
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
    В Британии Ибрагимовича и Мингса обвиняют в агрессивном поведении
    17:56 06.03.2017
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    Обвинение предъявлено в связи с двумя инцидентами в конце первого тайма матча, которые остались без внимания арбитра, но были зафиксированы видеокамерами.
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
    Лига Европы: хет-трик Ибрагимовича принес "МЮ" победу над "Сент-Этьеном"
    00:24 17.02.2017
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    Встреча, прошедшая в четверг на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 23 февраля.
    Невозможный гол Ибрагимовича в матче с Ливерпулем. Видео
    "Невозможный" гол Ибрагимовича в матче с "Ливерпулем" 
    00:45 16.01.2017
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    "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче 21 тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере в воскресенье, завершилась со счетом 1:1.
    Златан Ибрагимович. Архивное фото
    Гол Ибрагимовича помог "МЮ" уйти от поражения в матче с "Ливерпулем"
    23:11 15.01.2017
    87
    Матч, прошедший в Манчестере в воскресенье, завершился со счетом 1:1. Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел "Ливерпуль" вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.
    Златан Ибрагимович. Архивное фото
    Ибрагимович: я заставил критиков съесть их яйца
    18:59 02.01.2017
    366
    Футболист отметил, что его первые шесть месяцев в МЮ были замечательными и спортсмен чувствует себя отлично. Ибрагимович затруднился ответить, сколько лет еще будет играть.
    Финальный аккорд в ворота Зари. Гол Ибрагимовича. Видео
    Финальный аккорд в ворота "Зари". Гол Ибрагимовича 
    22:49 08.12.2016
    214
    "Манчестер Юнайтед" обыграл луганскую "Зарю" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и вышел в плей-офф турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Одессе, завершилась со счетом 2:0 в пользу манкунианцев.
    Прибытие Манчестер Юнайтед в Одессу
    "Манчестер" Юнайтед" в Одессе: Златан, фаны и тренировка 
    05:58 08.12.2016
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    И в аэропорту, и возле гостиницы подопечных Жозе Моуринью встречали около сотни болельщиков. Были даже фанаты из Беларуси. Как сообщают местные СМИ, все билеты на матч уже раскуплены.
    Златан Ибрагимович
    В Стокгольме установят статую Златана Ибрагимовича
    10:41 22.11.2016
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    Высота статуи составит 2,7 метра. Скульптор изобразит 35-летнего Ибрагимовича стоящим в одних шортах на земном шаре со вскинутыми вверх руками. Сам футболист также подчеркнул, что стадион "Френдс Арена" следует назвать его именем.
    Во время поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы между Фенербахче и Манчестер Юнайтед. Видео
    Златан Ибрагимович схватил Симона Кьера за горло во время матча 
    15:32 04.11.2016
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    Во время поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы между Фенербахче и Манчестер Юнайтед (2:1), при счете 1:0 в пользу турецкой команды на поле образовалась стычка между Златаном Ибрагимовичем и Симоном Кьяером.
    Матч Манчестер Юнайтед - Заря
    Футболист Ибрагимович отдал сыновей в школу "Манчестер Юнайтед" – СМИ
    12:18 14.10.2016
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    По данным СМИ, 10-летний Максимилиан и 8-летний Винсент будут заниматься вместе с детьми нынешнего полузащитника основной команды Майкла Каррика и экс-футболистов клуба Райана Гиггза и Ники Батта.
    Гол Ибрагимовича помог Манчестер Юнайтед завоевать Суперкубок Англии. Видео
    Гол Ибрагимовича помог "Манчестер Юнайтед" завоевать Суперкубок Англии 
    00:18 08.08.2016
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    Гол шведского новичка "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича помог "МЮ" победить "Лестер" в матче за Суперкубок Англии по футболу. Встреча, прошедшая на лондонском стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.
    Гол Ибрагимовича
    "МЮ" разгромил "Галатасарай" в товарищеском матче, Ибрагимович забил гол 
    00:13 31.07.2016
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    Субботняя игра завершилась победой "МЮ" со счетом 5:2, свой первый гол в составе манкунианцев забил нападающий Златан Ибрагимович (4-я минута), для которого этот матч был дебютным в составе английской команды.
    Златан Ибрагимович. Архивное фото
    "Манчестер Юнайтед" подтвердил переход Ибрагимовича
    20:34 01.07.2016
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    Сообщается, что в "МЮ" 34-летний Златан Ибрагимович перешел на правах свободного агента. В течение карьеры футболист выступал за "Барселону", итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус", амстердамский "Аякс" и шведский "Мальмё".
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