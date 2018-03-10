Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Роберто Фирмино (9-я минута), Садьо Мане (40) и Джорджиньо Вейналдум (90+1). У гостей отличился Дэнни Уэлбек (57).
Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:2. На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брёйне (54) у "горожан" лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).
Матч, прошедший в Манчестере в воскресенье, завершился со счетом 1:1. Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел "Ливерпуль" вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.
По словам голкипера "Арсенала" Петра Чеха, когда игрок забивает лучший гол в самом начале года, то это поднимает планку очень высоко. Жиру один из тех игроков, которые необходимы в команде, ведь он может забивать важные голы.
Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере. "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
"Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Жиру, который после передачи Алексиса Санчеса поразил ворота соперника пяткой "ударом скорпиона".
"МЮ" в среду победил в гостях "сорок" со счетом 1:0 в матче 28-го тура чемпионата Англии. По данным СМИ, оба игрока совершили плевки друг в друга во время игры, причем арбитр Энтони Тейлор обсудил инцидент с футболистами, но предупреждений не вынес.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".