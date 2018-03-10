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    Чемпионат Англии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Игроки ФК Уотфорд празднуют крупную победу над Челси
    Середняк английской премьер-лиги разгромил "Челси"
    00:06 06.02.2018
    265
    Встреча, прошедшая в понедельник в Уотфорде, завершилась со счетом 4:1 хозяев. Для "Челси" это второе крупное поражение подряд в чемпионате Англии.
    Игрок Манчестер Сити. Архивное фото
    "Манчестер Сити" прервал уникальную серию из 18 побед подряд
    16:40 31.12.2017
    178
    "Манчестер Сити" разошелся миром с "Кристал Пэлас" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Таким образом манкунианцы не смогли победить в 19 раз подряд.
    Встреча Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
    "Манчестер Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" и не попадет в ЛЧ
    23:21 14.05.2017
    147
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых забили Виктор Ваньяма (6-я минута) и Харри Кейн (48). У "МЮ" гол забил Уэйн Руни (71).
    Матч чемпионата Англии по футболу Вест Бромвич Альбион - Челси
    Лондонский "Челси" досрочно стал чемпионом Англии-2016/17
    00:26 13.05.2017
    136
    Встреча, прошедшая в пятницу вечером на поле "Вест Бромвича", завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Данный чемпионский титул стал для "Челси" шестым в его истории.
    Болельщики футбольного клуба Ливерпуль
    "Ливерпуль" победил "Арсенал" в матче чемпионата Англии
    23:24 04.03.2017
    71
    Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Роберто Фирмино (9-я минута), Садьо Мане (40) и Джорджиньо Вейналдум (90+1). У гостей отличился Дэнни Уэлбек (57).
    Роскошный проход Азара через все поле и гол в ворота Арсенала. Видео
    "Роскошный" проход Азара через все поле и гол в ворота "Арсенала" 
    06:35 05.02.2017
    627
    "Челси" на своем поле переиграл "Арсенал" в лондонском дерби в рамках чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
    Игроки ФК Манчестер Сити. Архивное фото
    "Тоттенхэм" ушел от поражения с "Манчестер Сити", уступая 0:2
    02:23 22.01.2017
    40
    Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:2. На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брёйне (54) у "горожан" лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).
    Невозможный гол Ибрагимовича в матче с Ливерпулем. Видео
    "Невозможный" гол Ибрагимовича в матче с "Ливерпулем" 
    00:45 16.01.2017
    621
    "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче 21 тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Манчестере в воскресенье, завершилась со счетом 1:1.
    Златан Ибрагимович. Архивное фото
    Гол Ибрагимовича помог "МЮ" уйти от поражения в матче с "Ливерпулем"
    23:11 15.01.2017
    87
    Матч, прошедший в Манчестере в воскресенье, завершился со счетом 1:1. Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел "Ливерпуль" вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.
    Игроки Челси. Архивное фото
    "Челси" разгромил "Лестер" в 21-м туре чемпионата Англии
    23:10 14.01.2017
    118
    Встреча в Лестере завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).
    Голкипер Петр Чех. Архивное фото
    Чех: Оливье Жиру забил лучший гол года и поднял планку очень высоко
    01:14 02.01.2017
    126
    По словам голкипера "Арсенала" Петра Чеха, когда игрок забивает лучший гол в самом начале года, то это поднимает планку очень высоко. Жиру один из тех игроков, которые необходимы в команде, ведь он может забивать важные голы.
    Удар скорпиона в исполнении Жиру в матче с Кристал Пэлас. Видео
    "Удар скорпиона" в исполнении Жиру в матче с "Кристал Пэлас" 
    00:42 02.01.2017
    504
    Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере. "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
    Игрок Оливье Жиру. Архивное фото
    Жиру заявил, что забил "Кристал Пэлас" лучший гол в карьере
    23:55 01.01.2017
    108
    "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Жиру, который после передачи Алексиса Санчеса поразил ворота соперника пяткой "ударом скорпиона".
    Челси vs Манчестер Юнайтед. Или игра в одни ворота. Видео
    "Челси" vs "Манчестер Юнайтед". Или игра в одни ворота 
    03:12 24.10.2016
    164
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу "синих". Голы забили Педро (1-я минута), Гари Кэхилл (21), Эден Азар (62) и Н'Голо Канте (70).
    Игроки Манчестер Юнайтед. Архивное фото
    "Челси" разгромил "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии
    02:23 24.10.2016
    194
    Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу "синих". Голы забили Педро (1-я минута), Гари Кэхилл (21), Эден Азар (62) и Н'Голо Канте (70).
    Главный тренер ФК Арсенал Арсен Венгер
    Венгер: больно было видеть, как "Лестер" выигрывает титул
    12:14 08.05.2016
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    Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер убежден, что "Лестер" добыл титул чемпионат Англии потому, что был сильнее всех остальных команд.
    Страны мира поддержали парижан в связи с терактами
    Гимн Франции прозвучит перед началом матчей чемпионата Англи - СМИ
    10:40 19.11.2015
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    Ранее болельщики уже исполнили "Марсельезу" на лондонском стадионе "Уэмбли" перед началом товарищеского матча между сборными Англии и Франции.
    ФК Ньюкасл (Великобритания, Ньюкасл)
    Футболист "Ньюкасла" Сиссе пропустит семь матчей за плевок в Эванса - СМИ
    02:42 06.03.2015
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    "МЮ" в среду победил в гостях "сорок" со счетом 1:0 в матче 28-го тура чемпионата Англии. По данным СМИ, оба игрока совершили плевки друг в друга во время игры, причем арбитр Энтони Тейлор обсудил инцидент с футболистами, но предупреждений не вынес.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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