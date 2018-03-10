После первого тайма "Арсенал" выигрывал благодаря голу Тео Уолкотта, но на 53-й минуте главный арбитр Тасос Сидиропулос удалил с поля защитника "канониров" Лорана Косьельни и назначил пенальти, который реализовал Роберт Левандовский.
Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Роберто Фирмино (9-я минута), Садьо Мане (40) и Джорджиньо Вейналдум (90+1). У гостей отличился Дэнни Уэлбек (57).
По словам голкипера "Арсенала" Петра Чеха, когда игрок забивает лучший гол в самом начале года, то это поднимает планку очень высоко. Жиру один из тех игроков, которые необходимы в команде, ведь он может забивать важные голы.
Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере. "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
"Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Жиру, который после передачи Алексиса Санчеса поразил ворота соперника пяткой "ударом скорпиона".
В Лондоне перед началом матча между футбольными командами "Тоттенхэм" и "Арсенал" произошло столкновение фанатов двух клубов. В ситуацию пришлось вмешаться конной полиции. Один человек был госпитализирован.
В понедельник "Арсенал" обыграл "Борнмут". Чех провел на поле весь матч, который стал для него 170-м без пропущенных мячей. За свое достижение голкипер "Арсенала" получит от английской премьер-лиги 5000 фунтов, которые передаст на благотворительность.
"Мы должны решать эту проблему, а не закрывать глаза, потому что неразумно думать, что у нас нет никаких проблем с допингом только потому, что это футбол",- заявил главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере. "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
В Лондоне перед началом матча между футбольными командами "Тоттенхэм" и "Арсенал" произошло столкновение фанатов двух клубов. В ситуацию пришлось вмешаться конной полиции. Один человек был госпитализирован.