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    ФК Арсенал (Лондон)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
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    Дочь звездного английского вратаря Джорджина Симэн унаследовала популярность и славу родителя. Смелая девушка не боится демонстрировать свои внушительные достоинства.
    Фанаты Кельна устроили беспорядки в Лондоне
    Тысячи футбольных фанатов устроили беспорядки в Лондоне 
    09:39 15.09.2017
    265
    Болельщики немецкого футбольного клуба "Кельн" перед матчем с английским "Арсеналом" в Лондоне устроили массовые беспорядки в связи с нехваткой билетов на игру.
    Футбольный матч Арсенал - Лестер. Видео
    Триллер в Лондоне. "Арсенал" и "Лестер" порадовали изобилием голов 
    03:36 12.08.2017
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    В составе победителей голы на свой счет записали Александр Ляказетт (2-я минута), Дэнни Уэлбек (45), Арон Ремзи (83) и Оливье Жиру (85). Всего же в матче было забито 7 голов.
    Арсенал стал обладателем Кубка Англии
    "Арсенал" победил "Челси" и стал обладателем Кубка Англии
    23:11 27.05.2017
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    Встреча, прошедшая в субботу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе "Арсенала" голы забили Алексис Санчес и Арон Рэмзи. У "Челси" отличился Диего Коста.
    Логотип УЕФА
    УЕФА открыл дела против "Арсенала", "Баварии" и "Наполи" после матчей ЛЧ
    20:30 08.03.2017
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    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Баварии" из-за бросания болельщиками мюнхенской команды предметов на поле. "Арсенал" может быть наказан за появление фанатов на поле.
    Игрок сборной Германии Матс Хуммельс. Архивное фото
    "Бавария" до пенальти показывала безликую игру с "Арсеналом" - Хуммельс
    08:40 08.03.2017
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    После первого тайма "Арсенал" выигрывал благодаря голу Тео Уолкотта, но на 53-й минуте главный арбитр Тасос Сидиропулос удалил с поля защитника "канониров" Лорана Косьельни и назначил пенальти, который реализовал Роберт Левандовский.
    Матч 18/ финала Лиги чемпионов Арсенал - Бавария
    "Бавария" повторно "деклассировала" "Арсенал" и вышла в 1/4 финала ЛЧ
    23:47 07.03.2017
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    Матч, прошедший во вторник в Лондоне, завершился крупной победой "Баварии" со счетом 5:1. Соперник "Баварии" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки 17 марта в швейцарском Ньоне.
    Болельщики футбольного клуба Ливерпуль
    "Ливерпуль" победил "Арсенал" в матче чемпионата Англии
    23:24 04.03.2017
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    Встреча, прошедшая в субботу в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Роберто Фирмино (9-я минута), Садьо Мане (40) и Джорджиньо Вейналдум (90+1). У гостей отличился Дэнни Уэлбек (57).
    Матч Бавария - Арсенал. Видео
    "Бавария" vs "Арсенал": все голы и лучшие моменты матча 
    02:54 16.02.2017
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    Встреча в Мюнхене, которая прошла в среду вечером, завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев дублем отличился Тьяго Алькантара. Ответный матч команды проведут в Лондоне 7 марта.
    Игроки Баварии празднуют победу над Арсеналом
    "Бавария" разгромила "Арсенал" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    23:57 15.02.2017
    64
    Встреча, прошедшая в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев дублем отличился Тьяго Алькантара. Ответный матч команды проведут в Лондоне 7 марта.
    Роскошный проход Азара через все поле и гол в ворота Арсенала. Видео
    "Роскошный" проход Азара через все поле и гол в ворота "Арсенала" 
    06:35 05.02.2017
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    "Челси" на своем поле переиграл "Арсенал" в лондонском дерби в рамках чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
    Голкипер Петр Чех. Архивное фото
    Чех: Оливье Жиру забил лучший гол года и поднял планку очень высоко
    01:14 02.01.2017
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    По словам голкипера "Арсенала" Петра Чеха, когда игрок забивает лучший гол в самом начале года, то это поднимает планку очень высоко. Жиру один из тех игроков, которые необходимы в команде, ведь он может забивать важные голы.
    Удар скорпиона в исполнении Жиру в матче с Кристал Пэлас. Видео
    "Удар скорпиона" в исполнении Жиру в матче с "Кристал Пэлас" 
    00:42 02.01.2017
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    Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере. "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
    Игрок Оливье Жиру. Архивное фото
    Жиру заявил, что забил "Кристал Пэлас" лучший гол в карьере
    23:55 01.01.2017
    108
    "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Жиру, который после передачи Алексиса Санчеса поразил ворота соперника пяткой "ударом скорпиона".
    Игроки Барселоны празднуют победу. Архивное фото
    "Барселона" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, дважды обыграв "Арсенал"
    23:48 16.03.2016
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    У "сине-гранатовых" забили Неймар (18-я минута), Луис Суарес (65) и Лионель Месси (88). У "Арсенала" отличился Мохамед Эльнени (51). В первом матче каталонцы также победили – 2:0.
    Массовая драка между фанатами Тоттенхэма и Арсенала в Лондоне
    Массовая драка между фанатами "Тоттенхэма" и "Арсенала" в Лондоне 
    00:34 06.03.2016
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    В Лондоне перед началом матча между футбольными командами "Тоттенхэм" и "Арсенал" произошло столкновение фанатов двух клубов. В ситуацию пришлось вмешаться конной полиции. Один человек был госпитализирован.
    Игроки ФК Барселона. Архивное фото
    Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Арсеналом" в 1/8 финала ЛЧ
    06:11 24.02.2016
    603
    Встреча, состоявшаяся в Лондоне во вторник, завершилась победой "сине-гранатовых" со счетом 2:0. Дубль сделал Лионель Месси (71-я и 83-я минуты), второй гол аргентинец забил с пенальти.
    Футбол. ЕВРО - 2012. Матч сборных России и Чехии
    Вратарь Чех отдаст на благотворительность свою премию за рекорд по "сухим" играм
    14:59 30.12.2015
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    В понедельник "Арсенал" обыграл "Борнмут". Чех провел на поле весь матч, который стал для него 170-м без пропущенных мячей. За свое достижение голкипер "Арсенала" получит от английской премьер-лиги 5000 фунтов, которые передаст на благотворительность.
    Главный тренер ФК Арсенал Арсен Венгер
    Тренер "Арсенала" Венгер призвал усилить меры по борьбе с допингом в футболе
    23:12 19.11.2015
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    "Мы должны решать эту проблему, а не закрывать глаза, потому что неразумно думать, что у нас нет никаких проблем с допингом только потому, что это футбол",- заявил главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.
    Игрок сборной Германии Месут Озиль
    "Арсенал" намерен продлить контракт с футболистом Месутом Озилом - СМИ
    14:51 24.09.2015
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    Нынешнее соглашение Месута Озила с Арсеналом истекает в конце июля 2018 года. По данным СМИ, игрок продлит контракт с клубом, несмотря на предложение о переходе в турецкий "Фенербахче".
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