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    Карим Бензема

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Игрок ФК Реал Гарет Бейл. Архивное фото
    "Реал" крупно обыграл "Вильярреал"
    01:17 21.04.2016
    109
    Встреча, прошедшая в Мадриде в среду, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых голы забили Карим Бензема (41-я минута), Лукас Васкес (69-я) и Лука Модрич (76-я).
    Игрок Реала Карим Бензема. Архивное фото
    Бензема купил самолет
    23:09 26.03.2016
    461
    Покупкой игрок похвастался на своей странице в социальной сети Instagram. Нападающий мадридского "Реала" купил самолет Gulfstream G200 Business Jet.
    Карим Бензема
    Футболист "Реала" Бензема повторно дал показания в суде по "делу Вальбуэна"
    20:48 28.01.2016
    86
    В суде Версаля нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Карим Бензема вновь дал показания по делу Вальбуэна, однако детали на данный момент неизвестны.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Бензема будет временно исключен из сборной Франции из-за "дела Вальбуэна"
    10:37 10.12.2015
    44
    Ожидается, что вечером в четверг президент Федерации футбола Франции объявит о временном исключении Бензема из национальной сборной.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Футболист Бензема подаст жалобу на нарушение судебной конфиденциальности
    15:33 10.11.2015
    73
    Жалоба будет подана на радиостанцию Europe 1, которая опубликовала фрагмент расшифровки телефонного разговора футболиста с человеком, который предположительно шантажировал Матье Вальбуэна.
    Карим Бензема
    Футболист "Реала" Бензема признался в шантаже Вальбуэна
    11:32 05.11.2015
    219
    Статья "шантаж и участие в преступном сговоре", по которой рассматривается дело Бензема, предусматривает не менее пяти лет лишения свободы. В четверг футболист предстал перед судом.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Футболист "Реала" Карим Бензема арестован по делу о шантаже Матье Вальбуэна
    10:59 04.11.2015
    1332
    Знаменитый форвард сборной Франции стал объектом полицейского расследования по факту шантажа своего партнера по команде. Ранее по делу проводилось задержание еще одного известного игрока - Джибриля Сиссе.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Полиция вновь поймала футболиста "Реала" Карима Бензема за езду без прав
    10:34 30.10.2015
    73
    Сотрудники правопорядка не стали задерживать игрока "Реала", когда он возвращался после ужина с друзьями, но сообщили о произошедшем в надлежащие инстанции.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Форвард "Реала" Бензема потратил $250 тыс на покупку мяча из бриллиантов
    16:41 18.08.2015
    118
    По информации СМИ, мяч стоимостью 250 тысяч долларов, выполнен ювелирами в натуральную величину и покрыт 72 тысячами драгоценных камней.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Футболисты "Реала" проиграли "Шальке", но вышли в четвертьфинал ЛЧ
    23:47 10.03.2015
    141
    Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3. В составе победителей отличились стали Кристиан Фукс, Клас-Ян Хюнтелар, Лерой Сане. У "сливочных" дубль оформил Криштиану Роналду, еще один мяч провел Карим Бензема.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Футболисты "Милана" обыграли "Реал" в товарищеском матче
    23:47 30.12.2014
    122
    "Милан" в чемпионате Италии идет на 7-м месте, "Реал" в чемпионате Испании лидирует.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Нападающий "Реала" Бензема признан лучшим футболистом Франции
    01:07 16.12.2014
    72
    В этом году Бензема в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании.
    Мяч с ЧМ-2014
    "Реал" разгромил "Гранаду" в матче десятого тура чемпионата Испании
    20:11 01.11.2014
    76
    Матч завершился со счетом 4:0 в пользу гостей. Голы в составе "Реала" забили Криштиану Роналду, Хамес Родригес, оформивший дубль, а также Карим Бензема.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    Футболист "Реала" Бензема получил травму бедра на тренировке сборной Франции
    22:05 07.10.2014
    52
    Пока неизвестно, сможет ли 26-летний форвард принять участие в товарищеских матчах против сборных Португалии и Армении.
    Игрок Реала Карим Бензема (слева)
    "Арсенал" готов предложить 40 млн фунтов за форварда "Реала" Бензема
    09:23 22.08.2013
    16
    "Канониры" попытаются приобрести Бензема после того, как не удалось договориться о трансферах другого нападающего "Реала" Гонсало Игуина и форварда "Ливерпуля" Луиса Суареса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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