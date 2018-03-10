Знаменитый форвард сборной Франции стал объектом полицейского расследования по факту шантажа своего партнера по команде. Ранее по делу проводилось задержание еще одного известного игрока - Джибриля Сиссе.
Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3. В составе победителей отличились стали Кристиан Фукс, Клас-Ян Хюнтелар, Лерой Сане. У "сливочных" дубль оформил Криштиану Роналду, еще один мяч провел Карим Бензема.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".