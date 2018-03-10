наверх
10.03.201814:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Оливье Жиру

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Голкипер Петр Чех. Архивное фото
    Чех: Оливье Жиру забил лучший гол года и поднял планку очень высоко
    01:14 02.01.2017
    126
    По словам голкипера "Арсенала" Петра Чеха, когда игрок забивает лучший гол в самом начале года, то это поднимает планку очень высоко. Жиру один из тех игроков, которые необходимы в команде, ведь он может забивать важные голы.
    Удар скорпиона в исполнении Жиру в матче с Кристал Пэлас. Видео
    "Удар скорпиона" в исполнении Жиру в матче с "Кристал Пэлас" 
    00:42 02.01.2017
    504
    Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере. "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
    Игрок Оливье Жиру. Архивное фото
    Жиру заявил, что забил "Кристал Пэлас" лучший гол в карьере
    23:55 01.01.2017
    108
    "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Жиру, который после передачи Алексиса Санчеса поразил ворота соперника пяткой "ударом скорпиона".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги