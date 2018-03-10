По словам голкипера "Арсенала" Петра Чеха, когда игрок забивает лучший гол в самом начале года, то это поднимает планку очень высоко. Жиру один из тех игроков, которые необходимы в команде, ведь он может забивать важные голы.
Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере. "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
"Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Жиру, который после передачи Алексиса Санчеса поразил ворота соперника пяткой "ударом скорпиона".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".