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    ФК "Кристал Пэлас"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Голкипер Петр Чех. Архивное фото
    Чех: Оливье Жиру забил лучший гол года и поднял планку очень высоко
    01:14 02.01.2017
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    По словам голкипера "Арсенала" Петра Чеха, когда игрок забивает лучший гол в самом начале года, то это поднимает планку очень высоко. Жиру один из тех игроков, которые необходимы в команде, ведь он может забивать важные голы.
    Удар скорпиона в исполнении Жиру в матче с Кристал Пэлас. Видео
    "Удар скорпиона" в исполнении Жиру в матче с "Кристал Пэлас" 
    00:42 02.01.2017
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    Футболист лондонского "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что забил в ворота "Кристал Пэлас" лучший гол в своей карьере. "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
    Игрок Оливье Жиру. Архивное фото
    Жиру заявил, что забил "Кристал Пэлас" лучший гол в карьере
    23:55 01.01.2017
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    "Арсенал" в воскресенье на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 19-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Жиру, который после передачи Алексиса Санчеса поразил ворота соперника пяткой "ударом скорпиона".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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