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    Петр Чех

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Голкипер Петр Чех. Архивное фото
    Чех: Оливье Жиру забил лучший гол года и поднял планку очень высоко
    01:14 02.01.2017
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    По словам голкипера "Арсенала" Петра Чеха, когда игрок забивает лучший гол в самом начале года, то это поднимает планку очень высоко. Жиру один из тех игроков, которые необходимы в команде, ведь он может забивать важные голы.
    Серена Уильямс, большой теннис, США
    Серена Уильямс, Роналду, Чех и Джокович попали в Книгу рекордов Гиннесса
    19:28 12.10.2016
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    На официальном сайте Книги рекордов Гиннесса сообщается, что Серена Уильямс выигрывала турниры серии Большого шлема с 1999 по 2016 год, что является рекордом продолжительности между первым и последним.
    Футбол. ЕВРО - 2012. Матч сборных России и Чехии
    Вратарь Чех отдаст на благотворительность свою премию за рекорд по "сухим" играм
    14:59 30.12.2015
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    В понедельник "Арсенал" обыграл "Борнмут". Чех провел на поле весь матч, который стал для него 170-м без пропущенных мячей. За свое достижение голкипер "Арсенала" получит от английской премьер-лиги 5000 фунтов, которые передаст на благотворительность.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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