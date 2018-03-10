По словам голкипера "Арсенала" Петра Чеха, когда игрок забивает лучший гол в самом начале года, то это поднимает планку очень высоко. Жиру один из тех игроков, которые необходимы в команде, ведь он может забивать важные голы.
На официальном сайте Книги рекордов Гиннесса сообщается, что Серена Уильямс выигрывала турниры серии Большого шлема с 1999 по 2016 год, что является рекордом продолжительности между первым и последним.
В понедельник "Арсенал" обыграл "Борнмут". Чех провел на поле весь матч, который стал для него 170-м без пропущенных мячей. За свое достижение голкипер "Арсенала" получит от английской премьер-лиги 5000 фунтов, которые передаст на благотворительность.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".