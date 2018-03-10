Капитан сборной Румынии по теннису Илие Настасе отметила, что "американцев особо не проверяют", когда речь идет о допинге. По ее мнению, "если вся правда об американском допинге выйдет наружу, исчезнут все крупнейшие турниры".
Серена Уильямс заявила, что не может тренироваться из-за проблем с коленями, однако намерена "двигаться вперед" и нетерпением ждет возвращения на корт. Новым лидером рейтинга стала немка Ангелика Кербер.
В субботу, 21 января, Серена Уильямс в матче третьего круга победила свою соотечественницу Николь Гиббс со счетом 6:1, 6:3. Теперь в матче за выход в четвертьфинал Уильямс сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".