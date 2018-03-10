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    Серена Уильямс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 71
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    Серена Уильямс с ее новорожденной дочкой
    Известная теннисистка рассказала, какими невероятно трудными были ее роды
    12:11 11.01.2018
    203
    Роды теннисистки Серены Уильямс оказались невероятно тяжелыми. Врачи приняли решение провести срочное кесарево сечение, потому что у плода замедлилось сердцебиение.
    Серена Уильямс, большой теннис, США
    Серена Уильямс передумала возвращаться на корт после рождения дочери
    13:17 05.01.2018
    85
    Известная теннисистка и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс решила пропустить Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне.
    Российская теннисистка Мария Шарапова (слева) и американская теннисистка Серена Уильямс. Архивное фото
    Всемирно известные теннисистки станут актрисами
    10:56 03.12.2017
    139
    Мария Шарапова и американка Серена Уильямс примут участие в съемках фильма "Восемь подруг мисс Оушен". Они исполнят небольшие камео. Выход фильма запланирован на июнь 2018 года.
    Серена Уильямс проводит медовый месяц
    Серена Уильямс показала, как проводит медовый месяц на Багамах
    15:35 29.11.2017
    356
    Знаменитая теннисистка опубликовала видео своего уединенного отдыха вместе с мужем Алексисом Оганяном. Их свадьба состоялась 10 дней назад.
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Свадьба Серены Уильямс и Алексиса Оганяна. Первые фото 
    13:14 20.11.2017
    686
    Свадьба экс-первой ракетки мира американской теннисистки Серены Уильямс и американского предпринимателя Алексиса Оганяна состоялась в Центре современного искусства в Новом Орлеане.
    Серена Уильямс с возлюбленным
    Знаменитая теннисистка Серена Уильямс вышла замуж
    09:45 17.11.2017
    499
    Избранником бывшей первой ракетки мира стал бизнесмен Алексис Оганян. Место бракосочетания до последнего момента держалось в тайне.
    Серена Уильямс
    Теннисистка Серена Уильямс родила дочь - СМИ
    23:18 01.09.2017
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    По данным СМИ, Уильямс-младшая родила дочку весом чуть более трех килограммов в больнице в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
    Серена Уильямс, большой теннис, США
    Серена Уильямс требует равной оплаты труда для чернокожих женщин
    19:54 01.08.2017
    87
    Знаменитая теннисистка Серена Уильямс считает, что даже получившие высшее образование чернокожие женщины получают меньше на каждом уровне.
    Американская теннисистка Серена Уильямс
    Серена Уильямс вошла в комиссию спортсменов заявки Лос-Анджелеса на ОИ
    11:03 13.05.2017
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    Общее количество спортсменов в комиссии составило 99 атлетов. Целью комиссии является участие спортсменов во всех вопросах планирования и работе по заявке города.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Серена Уильямс заявила, что ее ребенок будет смотреть за ее игрой в 2018 году
    19:43 24.04.2017
    62
    По словам американской теннисистки Серены Уильямс, она не может дождаться, когда ее ребенок присоединится к зрителям в ложе игроков в следующем году.
    Серена Уильямс, большой теннис, США
    Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца
    19:01 19.04.2017
    358
    Сообщается, что многократная победительница турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс находится на пятом месяце беременности.
    Американская теннисистка Серена Уильямс
    Серену Уильямс обвинили в употреблении допинга
    01:13 31.03.2017
    584Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Капитан сборной Румынии по теннису Илие Настасе отметила, что "американцев особо не проверяют", когда речь идет о допинге. По ее мнению, "если вся правда об американском допинге выйдет наружу, исчезнут все крупнейшие турниры".
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Серена Уильямс снялась с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами
    01:56 08.03.2017
    170
    Серена Уильямс заявила, что не может тренироваться из-за проблем с коленями, однако намерена "двигаться вперед" и нетерпением ждет возвращения на корт. Новым лидером рейтинга стала немка Ангелика Кербер.
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала 
    15:52 16.02.2017
    1233
    В конце января американка вернулась на первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ей удалось сделать это благодаря победе на Australian Open.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open
    16:20 28.01.2017
    66
    Американка Серена Уильямс в финале турнира переиграла свою старшую сестру Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 21 минуту.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Сестры Уильямс сыграют друг с другом в финале Australian Open
    09:30 26.01.2017
    76
    В последний раз Серена и Винус Уильямс играли друг с другом в финале турнира серии Большого шлема в 2009 году на Уимблдоне. Счет личных встреч сестер Уильямс – 16-11 в пользу Серены.
    Серена Уильямс, большой теннис, США
    Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
    06:37 25.01.2017
    104
    Сообщается, что Серена Уильямс в четвертьфинальном матче нанесла поражение девятой сеяной британке Йоханне Конте - 6:2, 6:3, сам поединок продолжался 1 час 15 минут.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Серена Уильямс вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
    07:55 21.01.2017
    120
    В субботу, 21 января, Серена Уильямс в матче третьего круга победила свою соотечественницу Николь Гиббс со счетом 6:1, 6:3. Теперь в матче за выход в четвертьфинал Уильямс сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Сестры Уильямс покинули теннисный турнир в Окленде
    12:50 04.01.2017
    309
    Серена Уильямс в матче второго круга проиграла соотечественнице Мэдисон Бренгл, а ее сестра Винус из-за травмы не смогла выйти на встречу с Наоми Осакой и снялась с турнира.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Серена Уильямс объявила о своей помолвке
    23:16 29.12.2016
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    О помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном Серена Уильямс сообщила в социальной сети Reddit, одним из основателей которой является Оганян.
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