На одном из перекрестков города знаменитая теннисистка на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии 78-летний Барсон получил тяжелую травму головы и спустя две недели скончался в больнице.
В штате Флорида 37-летняя Винус Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим авто. В результате аварии пассажир другой машины, 78-летний мужчина Джером Барсон, получил тяжелую травму головы и через 14 дней скончался в больнице.
Судя по распространенным хакерами документам, теннисистки сестры Уильямс с разрешения WADA принимали препараты, которые являются наркотическими веществами. Однако никаких последствий для спортсменов не будет, уверены эксперты.
Во вторник группа Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документах говорится, что WADA разрешало принимать американским олимпийским чемпионкам — теннисисткам Серене и Винус Уильямс.
В заключительном матче 1/8 финала американка Винус Уильямс одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счетом со счетом 7:6 (7:3), 6:4 и встретится в четвертьфинале с Ярославой Шведовой из Казахстана.
Американка победила в финале турнира чешку Каролину Плишкову, которая поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации на 11 место. На втором месте румынка Симона Халеп, на третьем - Гарбинье Мугуруса из Испании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".