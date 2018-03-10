наверх
10.03.201808:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Винус Уильямс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Американская теннисистка Винус Уильямс. Архивное фото
    Уильямс сместила Возняцки с 5-й строчки гонки WTA
    08:24 16.10.2017
    180
    Лидером Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) остается румынская спортсменка Симона Халеп.
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто 
    12:21 11.08.2017
    289
    Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла легенду мирового тенниса Винус Уильямс, и вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Торонто.
    Элина Свитолина на корте. Архивное фото
    Свитолина уверенно победила Уильямс на теннисном турнире в Торонто
    04:52 11.08.2017
    319
    Матч первой ракетки Украины против американки продолжался чуть более часа. Следующей соперницей Свитлиной станет победительница пары Эшли Барти - Гарбинье Мугуруса.
    Американская теннисистка Винус Уильямс. Архивное фото
    Винус Уильямс грозит судебный иск из-за смертельной аварии
    00:18 01.07.2017
    124
    На одном из перекрестков города знаменитая теннисистка на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии 78-летний Барсон получил тяжелую травму головы и спустя две недели скончался в больнице.
    Американская теннисистка Винус Уильямс
    Адвокат отрицает вину Винус Уильямс в ДТП, в котором погиб человек
    09:14 30.06.2017
    189
    Адвокат знаменитой теннисистки сообщил, что она невиновна в ДТП, гибель 78-летнего мужчины - несчастный случай.
    Американская теннисистка Винус Уильямс. Архивное фото
    Теннисистка Винус Уильямс стала виновницей смертельной аварии - СМИ
    02:47 30.06.2017
    145
    В штате Флорида 37-летняя Винус Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим авто. В результате аварии пассажир другой машины, 78-летний мужчина Джером Барсон, получил тяжелую травму головы и через 14 дней скончался в больнице.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Сестры Уильямс сыграют друг с другом в финале Australian Open
    09:30 26.01.2017
    76
    В последний раз Серена и Винус Уильямс играли друг с другом в финале турнира серии Большого шлема в 2009 году на Уимблдоне. Счет личных встреч сестер Уильямс – 16-11 в пользу Серены.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Сестры Уильямс покинули теннисный турнир в Окленде
    12:50 04.01.2017
    309
    Серена Уильямс в матче второго круга проиграла соотечественнице Мэдисон Бренгл, а ее сестра Винус из-за травмы не смогла выйти на встречу с Наоми Осакой и снялась с турнира.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Наркотики на корте: грозит ли сестрам Уильямс дисквалификация
    19:21 14.09.2016
    1283Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Судя по распространенным хакерами документам, теннисистки сестры Уильямс с разрешения WADA принимали препараты, которые являются наркотическими веществами. Однако никаких последствий для спортсменов не будет, уверены эксперты.
    Серена Уильямс
    Американки Уильямс явно имели исключение на запрещенные препараты - эксперт
    17:24 14.09.2016
    876Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Во вторник группа Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документах говорится, что WADA разрешало принимать американским олимпийским чемпионкам — теннисисткам Серене и Винус Уильямс.
    Американская теннисистка Винус Уильямс
    Определились все четвертьфиналистки Уимблдонского теннисного турнира
    05:09 05.07.2016
    137
    В заключительном матче 1/8 финала американка Винус Уильямс одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счетом со счетом 7:6 (7:3), 6:4 и встретится в четвертьфинале с Ярославой Шведовой из Казахстана.
    Американская теннисистка Винус Уильямс
    Винус Уильямс вышла в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира
    20:58 04.07.2016
    89
    Американская теннисистка Винус Уильямс обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (12-й номер посева) со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Матч продолжался 1 час 35 минут.
    Американская теннисистка Винус Уильямс
    Теннисистка Винус Уильямс стартовала с победы на "Ролан Гаррос"
    20:56 24.05.2016
    40
    Сообщается, что американка Винус Уильямс девятый номер посева, в двух сетах на тай-брейках одолела эстонку Анетт Контавейт – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Спортсменки провели на корте почти два часа.
    Американская теннисистка Винус Уильямс
    Винус Уильямс победила Мисаки Дои в финале теннисного турнира в Гаосюне
    09:48 14.02.2016
    29
    Сообщается, что в финале первая ракетка турнира теннисного турнира в Гаосюне (Тайвань) Уильямс переиграла вторую сеяную японку Мисаки Дои со счетом 6:4, 6:2.
    Теннис
    Кербер обыграла Уильямс на выставочном теннисном турнире в Хуахине
    15:10 01.01.2016
    57
    Встреча немки Ангелики Кербер и американки Винус Уильямс завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Кербер. В решающем матче турнира сыграют полька Агнешка Радваньская и итальянка Сара Эррани.
    Американская теннисистка Винус Уильямс
    Винус Уильямс поднялась на седьмое место в теннисном рейтинге
    08:44 09.11.2015
    34
    Американка победила в финале турнира чешку Каролину Плишкову, которая поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации на 11 место. На втором месте румынка Симона Халеп, на третьем - Гарбинье Мугуруса из Испании.
    Американская теннисистка Винус Уильямс
    Винус Уильямс вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гонконге
    15:45 15.10.2015
    15
    Винус Уильямс, посеянная на турнире под третьим номером, нанесла поражение китаянке Ван Яфань. Призовой фонд теннисного турнира в Гонконге превышает 220 тысяч долларов.
    Американская теннисистка Винус Уильямс
    Винус Уильямс вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе
    17:36 26.02.2015
    58
    Американская теннисистка Винус Уильямс вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого составляет 731 тысячу долларов.
    ОИ - 2012. Теннис. Девятый день
    Винус Уильямс победила в финале теннисного турнира в Окленде
    09:54 10.01.2015
    41
    Уильямс, победив Каролину Возняцки, выиграла 46-й турнир WTA за карьеру в одиночном разряде.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны