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    Ана Иванович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Теннисистка Ана Иванович (Сербия)
    Экс-первая ракетка мира Ана Иванович решила завершить карьеру
    22:54 28.12.2016
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    Ана Иванович отметила, что решение о завершении карьеры было трудным. Теннисистка подчеркнула, что в последнее время ее преследовали травмы, а она хотела бы выступать только на 100% возможностей.
    Немецкий футболист Швайнштайгер женился на теннисистке Иванович
    Немецкий футболист Швайнштайгер женился на теннисистке Иванович 
    04:59 13.07.2016
    2868EURO-2016: победа Португалии
    Как и планировалось свадьба бывшей первой ракетки мира сербки Аны Иванович и футболиста сборной Германии и английского "Манчестер Юнайтед" Бастиана Швайнштайгера состоялась сразу после окончания чемпионата Европы по футболу во Франции.
    Американская теннисистка Серена Уильямс
    Серена Уильямс и Ана Иванович вышли в четвертьфинал турнира в Торонто
    07:40 14.08.2015
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    Первая ракетка мира Уильямс и сеянная третьей Иванович одолели своих соперниц в течение часа каждая. В Торонто проходит теннисный турнир с призовым фондом в 2,3 миллиона долларов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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