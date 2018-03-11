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    Серена Уильямс стала соперницей своей сестре на турнире в Индиан-Уэллсе

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    Соперницей Серены Уильямс по третьему кругу станет ее старшая сестра Винус Уильямс (8-й), выбившая из борьбы румынку Сорану Кырстю. Счет личных встреч американок – 17-11 в пользу Уильямс-младшей.
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    Серена Уильямс. Архивное фото
    REUTERS Eduardo Munoz

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    Серена Уильямс
    si.com
    Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

    Уильямс во втором круге нанесла поражение голландке Кики Бертенс (29-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался чуть менее двух часов. В первом сете американка уступала со счетом 1:3 и 3:5, но смогла довести игру до тай-брейка.

    Соперницей Серены по третьему кругу станет ее старшая сестра Винус Уильямс (8-й), выбившая из борьбы румынку Сорану Кырстю. Счет личных встреч американок – 17-11 в пользу Уильямс-младшей.

    Ранее сообщалось, что свадьба Серены Уильямс и американского предпринимателя Алексиса Оганяна состоялась в Центре современного искусства в Новом Орлеане.

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