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    Известная теннисистка рассказала, какими невероятно трудными были ее роды

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    Роды теннисистки Серены Уильямс оказались невероятно тяжелыми. Врачи приняли решение провести срочное кесарево сечение, потому что у плода замедлилось сердцебиение.
    Серена Уильямс с ее новорожденной дочкой
    bilshe

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Известная теннисистка Серена Уильямс несколько месяцев назад впервые стала мамой, родив дочь Олимпию. Недавно на страницах журнала Vogue известная чемпионка рассказала о пережитых материнских ощущениях.

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    dailymail.co.uk
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    Роды оказались невероятно тяжелыми: врачи приняли решение провести срочное кесарево сечение, потому что у плода замедлилось сердцебиение. Позже у Уильямс началась одышка, и причиной оказались тромбы в легких, которые образовались, потому что перед родами спортсменка перестала принимать антикоагулянты. Роженице начали снова вводить препараты для разжижения крови, но из-за постоянного кашля у нее разошелся шов, и открылось кровотечение.

    Следующие шесть недель Серена провела прикованной к постели и с катетерами, поэтому первые дни мамы с малышом были испорченными ухудшением здоровья Уильямс.

    "Иногда мне очень плохо, и я себе думаю, я не могу. Но такой же негативный настрой у меня бывает и на корте. Думаю, просто такая я есть. Никто не любит говорить о моментах, когда падал духом — давление, которое ты чувствуешь, невероятное разочарование каждый раз, как слышишь, когда ребенок плачет", — призналась Серена.

    bilshe
    Серена Уильямс с ее новорожденной дочкой

    "Я чувствовала себя разбитой не знаю, сколько раз. Или сердилась сквозь слезы, а потом огорчалась из-за гнева, потом чувствовала вину: "Почему мне так грустно, когда у меня есть этот прекрасный малыш? Эмоции бешеные", — поделилась она.

    Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира, теннисистка Серена Уильямс приняла решение в 2018 году, что не будет выступать на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

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