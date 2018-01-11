Известная теннисистка рассказала, какими невероятно трудными были ее роды

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Известная теннисистка Серена Уильямс несколько месяцев назад впервые стала мамой, родив дочь Олимпию. Недавно на страницах журнала Vogue известная чемпионка рассказала о пережитых материнских ощущениях.

Роды оказались невероятно тяжелыми: врачи приняли решение провести срочное кесарево сечение, потому что у плода замедлилось сердцебиение. Позже у Уильямс началась одышка, и причиной оказались тромбы в легких, которые образовались, потому что перед родами спортсменка перестала принимать антикоагулянты. Роженице начали снова вводить препараты для разжижения крови, но из-за постоянного кашля у нее разошелся шов, и открылось кровотечение.

Следующие шесть недель Серена провела прикованной к постели и с катетерами, поэтому первые дни мамы с малышом были испорченными ухудшением здоровья Уильямс.

"Иногда мне очень плохо, и я себе думаю, я не могу. Но такой же негативный настрой у меня бывает и на корте. Думаю, просто такая я есть. Никто не любит говорить о моментах, когда падал духом — давление, которое ты чувствуешь, невероятное разочарование каждый раз, как слышишь, когда ребенок плачет", — призналась Серена.

bilshe Серена Уильямс с ее новорожденной дочкой

"Я чувствовала себя разбитой не знаю, сколько раз. Или сердилась сквозь слезы, а потом огорчалась из-за гнева, потом чувствовала вину: "Почему мне так грустно, когда у меня есть этот прекрасный малыш? Эмоции бешеные", — поделилась она.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира, теннисистка Серена Уильямс приняла решение в 2018 году, что не будет выступать на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.