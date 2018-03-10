Десятый номер мировой классификации Элина Свитолина со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3) одержала волевую победу над 60-й "ракеткой" мира, которая на старте соревнований обыграла киевлянку Екатерину Бондаренко.
Украинка Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после того, как победила на турнире в Дубае датчанку Каролину Возняцки, завоевав свой шестой титул WTA в одиночном разряде.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".