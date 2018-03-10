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    Женская теннисная ассоциация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Элина Свитолина. Архивное фото
    В финале теннисного турнира в Дубае Свитолина сыграет с россиянкой
    20:01 23.02.2018
    245
    В полуфинальном матче одесская теннисистка Элина Свитолина, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:3 победила шестую ракетку турнира немку Ангелику Кербер.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина потеряла позиции в рейтинге WTA
    09:46 19.02.2018
    91
    Лучшая украинская теннисистка потеряла одну позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации из-за проигрыша в третьем раунде теннисного турнира в Дохе.
    Элина Свитолина
    Элина Свитолина поднялась в рейтинге лучших теннисисток мира
    10:15 29.01.2018
    123
    После выхода в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии первая ракетка Украины набрала 6085 очков в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Свитолина теперь третья в мире.
    Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла групповой этап турнира WTA в Сингапуре
    Свитолина завершила сезон шестой ракеткой мира
    08:43 06.11.2017
    107
    Лидирует в рейтинге Женской теннисной ассоциации румынка Симона Халеп, испанка Гарбинье Мугуруса - вторая, датчанка Каролина Возняцки - третья.
    Финал WTA. Украинка Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина прошла групповой этап теннисного турнира в Сингапуре
    16:33 27.10.2017
    347
    Матч украинки Элины Свитолиной с румынкой Симоной Халеп завершился со счетом 6:3, 6:4. Игра длилась чуть более часа и на протяжении всего этого времени украинка имела заметное преимущество.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина узнала соперниц на итоговом турнире WTA
    08:59 21.10.2017
    193
    Сообщается, что 23 октября состоится первый матч в Сингапуре между Элиной Свитолиной и экс-первой ракетки мира датчанки Каролин Возняцки.
    Американская теннисистка Винус Уильямс. Архивное фото
    Уильямс сместила Возняцки с 5-й строчки гонки WTA
    08:24 16.10.2017
    180
    Лидером Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) остается румынская спортсменка Симона Халеп.
    Элина Свитолина в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    Свитолина вернулась в ТОП-10 рейтинга WTA
    11:00 08.05.2017
    62
    Согласно обновленному рейтингу Всемирной теннисной ассоциации, на первом месте американка Серена Уильямс, украинка Элина Свитолина занимает 10 строчку.
    Элина Свитолина в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    Свитолина победила во втором круге престижного турнира в США
    02:14 11.03.2017
    94
    Десятый номер мировой классификации Элина Свитолина со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3) одержала волевую победу над 60-й "ракеткой" мира, которая на старте соревнований обыграла киевлянку Екатерину Бондаренко.
    Украинская теннисистка Элина Свитолина
    Свитолина впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA
    10:50 27.02.2017
    80
    Украинка Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после того, как победила на турнире в Дубае датчанку Каролину Возняцки, завоевав свой шестой титул WTA в одиночном разряде.
    Элина Свитолина, большой теннис, Украина
    Теннисистка Свитолина установила национальный рекорд Украины
    16:50 09.01.2017
    387
    Согласно обновленному рейтингу Всемирной женской теннисной ассоциации Элина Свитолина обновила национальный рекорд Украины, поднявшись на 13 позицию с 2895 .
    Элина Свитолина, большой теннис, Украина
    Свитолина вошла в топ-15 рейтинга WTA
    19:29 10.10.2016
    71
    Согласно данным обновленного рейтинга WTA, украинская теннисистка Элина Свитолина занимает 15 позицию, поднявшись на нее с 19 места. На первом месте - Анжелик Кербер (Германия).
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс из-за проигрыша на US Open покинет первое место в рейтинге WTA
    09:04 09.09.2016
    101
    Уильямс потерпела поражение от 10-й сеяной чешки Каролины Плишковой со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Первой ракеткой мира будет Ангелика Кербер.
    Екатерина Бондаренко. Архивное фото
    Украинские теннисистки опустились в рейтинге WTA
    15:28 11.04.2016
    59
    Согласно данным обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации, Леся Цуренко упала на 43-ю позицию, Екатерина Бондаренко теперь находится на 67-м месте.
    Украинка Бондаренко во время ее второго раунда матча против россиянки Кузнецовой на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне
    Украинская теннисистка Бондаренко поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA
    15:29 21.03.2016
    135
    Украинка Екатерина Бондаренко поднялась с 70-го на 59-е место, тогда как две другие украинки, находящиеся в топ-100 мирового рейтинга, ухудшили свои позиции, сообщает официальный сайт WTA.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Серена Уильямс четвертый раз подряд признана лучшей теннисисткой года WTA
    16:43 08.12.2015
    24
    Серена Уильямс в нынешнем сезоне завоевала пять титулов в одиночном разряде, победив в том числе на трех турнирах Большого Шлема - Уимблдоне, Открытом чемпионате Австралии и "Ролан Гаррос".
    Российская теннисистка Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова обыграла Пеннетту в заключительном матче группового этапа турнира WTA
    15:52 29.10.2015
    75
    Матч Красной группы, состоявшийся в четверг, завершился победой третьей ракетки турнира Шараповой над седьмой сеяной Пеннеттой со счетом 7:5, 6:1. На корте соперницы провели чуть менее полутора часов.
    Леся Цуренко
    Цуренко установила новый личный рекорд в WTA
    11:32 17.08.2015
    78
    Леся Цуренко поднялась на 10 позиций в обновленном в понедельник рейтинге Женской теннисной ассоциации и впервые в карьере вошла в число 45-ти сильнейших теннисисток планеты.
    Элина Свитолина
    Впервые в истории украинская теннисистка заняла 15-е место в рейтинге WTA
    14:10 10.08.2015
    937
    Элина Свитолина побила национальный и личный рекорд, поднявшись на высокую позицию в мировом рейтинге. Украинка успешно выступила на турнирах в Стамбуле и Стэнфорде.
    Леся Цуренко. Архивное фото
    Украинка Леся Цуренко выиграла турнир WTA в Стамбуле
    21:24 26.07.2015
    61
    Украинская теннисистка впервые в своей карьере выиграла турнир, который входит в календарь Женской теннисной ассоциации. В решающем матче Цуренко обыграла польскую теннисистку Радваньскую.
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    Элина Свитолина. Архивное фото
    В финале теннисного турнира в Дубае Свитолина сыграет с россиянкой
    20:01 23.02.2018
    245
    В полуфинальном матче одесская теннисистка Элина Свитолина, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:3 победила шестую ракетку турнира немку Ангелику Кербер.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина потеряла позиции в рейтинге WTA
    09:46 19.02.2018
    91
    Лучшая украинская теннисистка потеряла одну позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации из-за проигрыша в третьем раунде теннисного турнира в Дохе.
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